Δείτε εικόνες από την κατάταξη της Α’ ΕΣΣΟ 2026 σε Αυλώνα και Θήβα

Snapshot Περίπου 10.000 οπλίτες θα καταταγούν σε Κέντρα Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων σε Αυλώνα, Θήβα, Μεσολόγγι, Καλαμάτα και Σπάρτη από 24 έως 27 Φεβρουαρίου 2026.

Η βασική εκπαίδευση επεκτείνεται σε 10 εβδομάδες με έμφαση σε σύγχρονες δεξιότητες, όπως χρήση drones και εκπαίδευση σε Α’ Βοήθειες.

Ακολουθεί ειδική εκπαίδευση τεσσάρων εβδομάδων σε εξειδικευμένες μονάδες ή Κέντρα Δια Βίου Μάθησης με πιστοποιημένες δεξιότητες.

Αυξάνεται η μηνιαία αποζημίωση στα 100 ευρώ για υπηρετούντες σε Θράκη και νησιά Ανατολικού Αιγαίου και στα 50 ευρώ για την ενδοχώρα, ενώ αναβαθμίζεται το συσσίτιο.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας τόνισε ότι η θητεία έως σήμερα ήταν ανεπαρκής και ότι το νέο μοντέλο στοχεύει σε ουσιαστική εκπαίδευση με σύγχρονες μεθόδους και βελτιωμένη διατροφή.

Με την κατάταξη της Α’ ΕΣΣΟ 2026, από τις 24 έως τις 27 Φεβρουαρίου, ξεκινά το νέο μοντέλο στρατιωτικής θητείας, σηματοδοτώντας – σύμφωνα με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας – μια νέα εποχή για τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Εικόνες και βίντεο από τα Κέντρα Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ) σε Αυλώνα και Θήβα καταγράφουν τις πρώτες στιγμές των οπλιτών, αλλά και τις αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις εκπαίδευσης και διαβίωσης.

Η μεταρρύθμιση, που εντάσσεται στην «Ατζέντα 2030», στοχεύει στη μετάβαση από μια τυπική θητεία σε ένα ουσιαστικό πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Mάλιστα δίνει έμφαση στις σύγχρονες επιχειρησιακές ανάγκες και στην απόκτηση δεξιοτήτων χρήσιμων και στην πολιτική ζωή.

Η βασική εκπαίδευση επεκτείνεται πλέον στις 10 εβδομάδες και περιλαμβάνει ενισχυμένες βολές (ημερήσιες και νυχτερινές), τακτικές ασκήσεις, εκπαίδευση σε Α’ Βοήθειες, πυροπροστασία και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, καθώς και εισαγωγή στη χρήση drones και συστημάτων αντιμετώπισής τους.

Ακολουθεί ειδική εκπαίδευση τεσσάρων εβδομάδων σε εξειδικευμένες μονάδες ή Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, με πιστοποιημένες δεξιότητες.

Παράλληλα, προβλέπεται σημαντική αύξηση της μηνιαίας αποζημίωσης – στα 100 ευρώ για όσους υπηρετούν σε Θράκη και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα 50 ευρώ για την ενδοχώρα – καθώς και αναβάθμιση του συσσιτίου με νέο κανονισμό διατροφής.

Το νέο πλαίσιο επιδιώκει, όπως επισημαίνεται, τη δημιουργία ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού «Στρατού Πολιτών», με εκπαίδευση προσαρμοσμένη στις τεχνολογικές και γεωπολιτικές προκλήσεις της εποχής.

Δένδιας: «Η θητεία μέχρι τώρα, τη λέμε αγγαρεία, στην πραγματικότητα είναι παρωδία»

Για θητεία παρωδία έως σήμερα, έκανε λόγο πριν από λίγες ημέρες ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας κατά την επίσκεψη του στο ΚΕΝ του Κέντρου Εκπαίδευσης Τεθωρακισμένων (ΚΕΤΘ), στον Αυλώνα Αττικής.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Η θητεία μέχρι τώρα, τη λέμε αγγαρεία, στην πραγματικότητα είναι παρωδία. Παριστάνουν τους στρατιώτες και παριστάνουμε ότι εκπαιδεύονται. Αυτό το «παραμύθι» πρέπει να πάρει ένα τέλος.

Έχουμε απειλή, ζωντανή απειλή, ξαναδιατυπώθηκε παρεμπιπτόντως προ ολίγου, σήμερα, η οποία είναι 10 φορές μεγαλύτερή μας.

Επιχειρούμε λοιπόν αυτά να τα αλλάξουμε, να υπάρχει μια θητεία με ουσία, μια θητεία η οποία συνιστά ευκαιρία για τον στρατευμένο, για την οικογένειά του, για την αγορά εργασίας, για την Πατρίδα μας.

Χρειαζόμαστε τον Στρατό των Πολιτών, αυτή είναι η ελληνική παράδοση από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Για να υπάρχει όμως ένας Στρατός Πολιτών, θα πρέπει να υπάρχει μια πολύ καλή εκπαίδευση.

Μια εκπαίδευση στις σύγχρονες μεθόδους μάχης στον 21ο αιώνα. Αναφέρομαι στα drones, στα αντι-drones, στους εξομοιωτές, σε ό,τι συνιστούν σήμερα τις σύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης ενός Μαχητή.

Συγχρόνως, υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση στον εφοδιασμό, στην τροφοδοσία. Οι στρατεύσιμοι πρέπει να τρώνε καλά.

Έχουμε λοιπόν δημιουργήσει έναν νέο Κανονισμό και η τήρησή του θα ελεγχθεί αυστηρότατα από τη Γενική Επιθεώρηση Στρατού, με διαφορετική σύνθεση, με διαφορετική θερμιδική ανάλυση, με διατροφολόγους οι οποίοι θα προσέχουν ώστε οι στρατιώτες μας να τρώνε καλά.

Κι επίσης, ένα στοιχειωδώς αξιοπρεπές αντιστάθμισμα στη θητεία. Δηλαδή, από 8 ευρώ τον μήνα, 100 ευρώ τον μήνα, ώστε η οικογένεια να μην χρειάζεται κι αυτή να συνεισφέρει τουλάχιστον για τους καφέδες του νέου στρατιώτη.»

