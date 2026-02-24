Όλγα Κεφαλογιάννη για τα παιδιά της: «Ξυπνούν και λένε: “Μαμά, το βράδυ θα κοιμηθούμε στον μπαμπά;”»

Επί προσωπικού αναφέρθηκε η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη σε τηλεοπτική της συνέντευξη το πρωί της Τρίτης. Η κυρία Κεφαλογιάννη αναφέρθηκε στην απόφασή της να αποσύρει την αγωγή που είχε καταθέσει για τη συνεπιμέλεια των παιδιών της, υπογραμμίζοντας ότι βασικό της μέλημα παραμένει το συμφέρον των παιδιών της.

«Ευχαριστώ που το προσεγγίζετε με αυτόν τον τρόπο. Είμαι δημόσιο πρόσωπο, αλλά πρώτα απ’ όλα είμαι μάνα», ανέφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά.

«Ζουν μια εξαιρετικά δύσκολη καθημερινότητα. Τη μία ημέρα ζουν με τη μαμά τους και την άλλη με τον μπαμπά τους», είπε η ίδια για τα δίδυμα παιδιά της, 4 ετών, με τον Μίνω Μάτσα.

Τόνισε ότι το οικογενειακό δίκαιο «πρέπει να είναι παιδοκεντρικό» και πως «πρέπει να κοιτάμε ποιο είναι το συμφέρον των παιδιών». Όπως σημείωσε, «είναι πολύ δύσκολο για μία μητέρα, επειδή είναι δημόσιο πρόσωπο, να αισθάνεται ότι δεν μπορεί να κάνει αυτό που πρέπει για τα παιδιά της». «Χρειάζονται ένα σταθερό περιβάλλον για να αναπτυχθούν σωστά και να έχουν μια χαρούμενη παιδική ηλικία», πρόσθεσε.

Η κ. Κεφαλογιάννη επανέλαβε τη διαφωνία της με την εναλλασσόμενη κατοικία σε περιπτώσεις συνεπιμέλειας των τέκνων, σε περιπτώσεις διαζυγίου. «Δεν συμφωνώ με την εναλλασσόμενη κατοικία. Τον νόμο τον είχα καταψηφίσει πριν γίνω μητέρα. Δεν είναι μόνο βιωματικό – πολιτικά θεωρώ ότι είναι λάθος». Διευκρίνισε, ωστόσο, πως «και ο πατέρας έχει ρόλο στην ανάπτυξη των παιδιών και δικαίωμα επικοινωνίας και κάποιες διανυκτερεύσεις», επισημαίνοντας ότι «αυτό ανετράπη με την απόφαση που λέει ότι πρέπει κάθε ημέρα να αλλάζουν κατοικία».

Παράλληλα, ανέφερε: «Μπορεί ο δικαστής να ερμηνεύσει τη συνεπιμέλεια και ως εναλλασσόμενη κατοικία. Είναι θέμα ερμηνείας του νόμου».

«Τα παιδιά χρειάζονται ασφάλεια και σταθερό σημείο αναφοράς»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη σημασία της σταθερότητας: «Τα παιδιά μας χρειάζονται σταθερότητα και ασφάλεια, που αισθάνονται ότι την έχουν όταν υπάρχει ένα σταθερό σημείο αναφοράς. Το πιο σημαντικό είναι να έχουν την αίσθηση της ασφάλειας». Μάλιστα, περιέγραψε και μια προσωπική στιγμή: «Ξυπνούν το πρωί και μου λένε: “Μαμά, το βράδυ θα κοιμηθούμε στον μπαμπά;”».

Όπως υπογράμμισε, «το ίδιο περνούν πολλές άλλες οικογένειες στην Ελλάδα», σημειώνοντας ότι «θα πρέπει να δούμε πώς θα ερμηνεύεται σωστότερα ο νόμος, ώστε τα παιδιά να μεγαλώνουν σε σταθερό περιβάλλον». Καταλήγοντας, τόνισε: «Χρειάζεται και ο ρόλος του πατέρα».

Διαβάστε επίσης