Όλγα Κεφαλογιάννη για τα παιδιά της: «Ξυπνούν και λένε: “Μαμά, το βράδυ θα κοιμηθούμε στον μπαμπά;”»

«Ξυπνούν το πρωί και μου λένε: “Μαμά, το βράδυ θα κοιμηθούμε στον μπαμπά;”»

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

Όλγα Κεφαλογιάννη για τα παιδιά της: «Ξυπνούν και λένε: “Μαμά, το βράδυ θα κοιμηθούμε στον μπαμπά;”»

SOOC
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Επί προσωπικού αναφέρθηκε η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη σε τηλεοπτική της συνέντευξη το πρωί της Τρίτης. Η κυρία Κεφαλογιάννη αναφέρθηκε στην απόφασή της να αποσύρει την αγωγή που είχε καταθέσει για τη συνεπιμέλεια των παιδιών της, υπογραμμίζοντας ότι βασικό της μέλημα παραμένει το συμφέρον των παιδιών της.

«Ευχαριστώ που το προσεγγίζετε με αυτόν τον τρόπο. Είμαι δημόσιο πρόσωπο, αλλά πρώτα απ’ όλα είμαι μάνα», ανέφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά.

«Ζουν μια εξαιρετικά δύσκολη καθημερινότητα. Τη μία ημέρα ζουν με τη μαμά τους και την άλλη με τον μπαμπά τους», είπε η ίδια για τα δίδυμα παιδιά της, 4 ετών, με τον Μίνω Μάτσα.

Τόνισε ότι το οικογενειακό δίκαιο «πρέπει να είναι παιδοκεντρικό» και πως «πρέπει να κοιτάμε ποιο είναι το συμφέρον των παιδιών». Όπως σημείωσε, «είναι πολύ δύσκολο για μία μητέρα, επειδή είναι δημόσιο πρόσωπο, να αισθάνεται ότι δεν μπορεί να κάνει αυτό που πρέπει για τα παιδιά της». «Χρειάζονται ένα σταθερό περιβάλλον για να αναπτυχθούν σωστά και να έχουν μια χαρούμενη παιδική ηλικία», πρόσθεσε.

Η κ. Κεφαλογιάννη επανέλαβε τη διαφωνία της με την εναλλασσόμενη κατοικία σε περιπτώσεις συνεπιμέλειας των τέκνων, σε περιπτώσεις διαζυγίου. «Δεν συμφωνώ με την εναλλασσόμενη κατοικία. Τον νόμο τον είχα καταψηφίσει πριν γίνω μητέρα. Δεν είναι μόνο βιωματικό – πολιτικά θεωρώ ότι είναι λάθος». Διευκρίνισε, ωστόσο, πως «και ο πατέρας έχει ρόλο στην ανάπτυξη των παιδιών και δικαίωμα επικοινωνίας και κάποιες διανυκτερεύσεις», επισημαίνοντας ότι «αυτό ανετράπη με την απόφαση που λέει ότι πρέπει κάθε ημέρα να αλλάζουν κατοικία».

Παράλληλα, ανέφερε: «Μπορεί ο δικαστής να ερμηνεύσει τη συνεπιμέλεια και ως εναλλασσόμενη κατοικία. Είναι θέμα ερμηνείας του νόμου».

«Τα παιδιά χρειάζονται ασφάλεια και σταθερό σημείο αναφοράς»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη σημασία της σταθερότητας: «Τα παιδιά μας χρειάζονται σταθερότητα και ασφάλεια, που αισθάνονται ότι την έχουν όταν υπάρχει ένα σταθερό σημείο αναφοράς. Το πιο σημαντικό είναι να έχουν την αίσθηση της ασφάλειας». Μάλιστα, περιέγραψε και μια προσωπική στιγμή: «Ξυπνούν το πρωί και μου λένε: “Μαμά, το βράδυ θα κοιμηθούμε στον μπαμπά;”».

Όπως υπογράμμισε, «το ίδιο περνούν πολλές άλλες οικογένειες στην Ελλάδα», σημειώνοντας ότι «θα πρέπει να δούμε πώς θα ερμηνεύεται σωστότερα ο νόμος, ώστε τα παιδιά να μεγαλώνουν σε σταθερό περιβάλλον». Καταλήγοντας, τόνισε: «Χρειάζεται και ο ρόλος του πατέρα».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:08ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στην Κρήτη - Κοντά στο Λασίθι το επίκεντρο

11:08ΕΘΝΙΚΑ

Ένοπλες Δυνάμεις: Αναβαθμίζεται το συσσίτιο - Από 3,84 στα 6,40 ευρώ ημερησίως

11:07ΚΟΣΜΟΣ

Μαρτυρία Ελληνίδας κατοίκου για το χάος στο Μεξικό μετά την εξόντωση του «Ελ Μέντσο»: «Ήταν η πρώτη φορά που ένιωσα φόβο»

11:07ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Ο στρατός του καρτέλ ναρκωτικών του «Ελ Μέντσο» - Τανκς, θωρακισμένα οχήματα και πολυβόλα

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Ούτε οι ΗΠΑ ούτε η Κίνα: Η μάχη για τον έλεγχο του πλανήτη δίνεται από τον Έλον Μασκ και τον Τζεφ Μπέζος στο διάστημα

10:56ΚΟΣΜΟΣ

Στα λευκά η Nέα Υόρκη από την «κακοκαιρία του αιώνα» -Μπλακ άουτ, ακυρώσεις πτήσεων και χιονοπόλεμος

10:55ΚΟΣΜΟΣ

Σε ισχύ τέθηκαν οι παγκόσμιοι δασμοί 10% του Ντόναλντ Τραμπ

10:52ΕΛΛΑΔΑ

Ιεράπετρα: 15χρονη κατανάλωσε αλκοόλ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ποιο μοντέλο κυριάρχησε στις ευρωπαϊκές πωλήσεις Ιανουαρίου;

10:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Κεφαλογιάννη για τα παιδιά της: «Ξυπνούν και λένε: “Μαμά, το βράδυ θα κοιμηθούμε στον μπαμπά;”»

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δύο άτομα τραυματίστηκαν από ηλεκτροπληξία στο νοσοκομείο «Παπανικολάου»

10:40ΚΟΣΜΟΣ

Πίτερ Άτια: Influencer υγείας παραιτήθηκε από συνεργάτης του CBS λόγω σχέσεων με τον Έπσταϊν

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Απόδραση κρατούμενου από την ΜΕΘ του Ιπποκρατείου - Είχε υποστεί έμφραγμα

10:28ΥΓΕΙΑ

Βόλος: Έκλεισε σχολικό γυμναστήριο μετά από κρούσμα μηνιγγίτιδας σε μαθητή

10:21ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις σε 24 ώρες για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης

10:16LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Σειρές εναντίον ριάλιτι - Τι είδε το κοινό στη βραδινή ζώνη της Καθαράς Δευτέρας

10:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις

10:12ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Μεϊγουέδερ - Πακιάο ξανά στο ρινγκ! Έκλεισε το rematch της «μάχης του αιώνα»

10:06ΚΟΣΜΟΣ

Αυτοκτόνησε ο ηθοποιός Ρόμπερτ Καραντάιν

10:03ΚΟΣΜΟΣ

Σουηδία: Γνωστή επιχειρηματίας είχε ρόλο κλειδί στο δίκτυο Έπσταϊν - «Έχω ένα όμορφο κοριτσάκι με σκούρα μαλλιά, πολύ ελκυστικό»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:06ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Μαρτίου: Τι αναφέρει η μακροπρόθεσμη πρόγνωση

10:06ΚΟΣΜΟΣ

Αυτοκτόνησε ο ηθοποιός Ρόμπερτ Καραντάιν

10:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Κεφαλογιάννη για τα παιδιά της: «Ξυπνούν και λένε: “Μαμά, το βράδυ θα κοιμηθούμε στον μπαμπά;”»

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Απόδραση κρατούμενου από την ΜΕΘ του Ιπποκρατείου - Είχε υποστεί έμφραγμα

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Συγκλονίζει η κόρη του 64χρονου - «Με είχε βιάσει στα 7 μου - Η μητέρα μου το γνώριζε»

18:58ΚΟΣΜΟΣ

Χιονοκαταιγίδα και χάος στο Μόναχο: 500 επιβάτες διανυκτέρευσαν μέσα σε αεροπλάνα

07:41ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Στέφανος: Σύλληψη γνωστού μάνατζερ έπειτα από επεισοδιακή καταδίωξη

11:24ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα: Tα 25 σημάδια που αποκαλύπτουν ότι γεράσαμε - Το «τεστ» που φανερώνει την ηλικία μας

20:28ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Η ερωμένη «πρόδωσε» τον El Mencho - Πώς ανακάλυψαν την τοποθεσία του οι αρχές

21:04ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Αυτός είναι ο δράστης που αποπειράθηκε να βιάσει το ανήμπορο κορίτσι - Χτύπησε ανελέητα τη μητέρα - Βίντεο

07:12ΕΛΛΑΔΑ

«Πρεμιέρα» για την πρώτη ΕΣΣΟ του 2026 - Οι μεγάλες αλλαγές στη θητεία που ισχύουν από σήμερα

09:38ΕΛΛΑΔΑ

Βελούχι: Θρήνος για τον πρόεδρο του Φυσιολατρικού Ομίλου Πειραιώς - «Για εμάς ήταν ο "Καπετάνιος"»

06:58ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Τα σενάρια για πρόωρες εκλογές, το νέο επίδομα των €250, οι αυξήσεις στα ασφάλιστρα και η Allianz, ο Φέσσας στη Φουρλής, η επιστροφή Τζώρτζη και το 1 δισ. στον ΑΔΜΗΕ

11:18ΕΛΛΑΔΑ

Explainer: Γιατί τα βόρεια σύνορα της Ευρώπης εξαρτώνται από Ελλάδα και Κύπρο

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνίδα ορειβάτισσα κατέκτησε το Ακονκάγκουα μετά από 18 ημέρες: «Ήταν συγκλονιστικό – Ανεβάζεις την ελληνική σημαία και νιώθεις υπερηφάνεια»

07:34ΚΟΣΜΟΣ

Πότε ο Τραμπ θα πλήξει το Ιράν; Τα τέσσερα πιο πιθανά σενάρια και το επικρατέστερο

08:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αποθέωσε τους παίκτες - Τι είπε για Ναν, Σλούκα, Λεσόρ

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα λόγω έργων - Όλα τα δρομολόγια

09:27ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Η συγκινητική ιστορία του Κώστα Ρουσόπουλου που πήρε τη θέση άλλου στο απόσπασμα - «Ζήσε εσύ Γιώργη, έχεις παιδιά»

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δύο άτομα τραυματίστηκαν από ηλεκτροπληξία στο νοσοκομείο «Παπανικολάου»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ