Σε ισχύ τέθηκαν οι παγκόσμιοι δασμοί 10% του Ντόναλντ Τραμπ

Σε ισχύ τέθηκαν οι νέοι παγκόσμιοι δασμοί ύψους 10% του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ακύρωσε τους «ανταποδοτικούς» δασμούς, την Παρασκευή.

Οι νέοι δασμοί, που τέθηκαν σε ισχύ την Τρίτη αφού ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για την επιβολή τους λίγες ώρες μετά την απόφαση του Δικαστηρίου, έχουν ως στόχο να αντικαταστήσουν τους προηγούμενους, αλλά και αυτούς που προβλέπονταν σε αρκετές συμφωνίες που υπέγραψε η κυβέρνηση των ΗΠΑ με διάφορους εμπορικούς εταίρους.

Να σημειωθεί ότι αυτοί οι δασμοί δεν αντικαθιστούν τους λεγόμενους «κλαδικούς» δασμούς, που κυμαίνονται από 10% ως 50%, σε συγκεκριμένα αγαθά και τομείς δραστηριότητας -όπως χαλκός, αυτοκίνητα, ξυλεία κατασκευών- καθώς δεν τους αφορά η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου με την οποία αναιρέθηκε μεγάλο μέρος των επιπρόσθετων δασμών που επέβαλε ο Τραμπ.

Ο νέος δασμολογικός συντελεστής είναι χαμηλότερος από τον αναμενόμενο, καθώς ο Τραμπ είχε δηλώσει το Σάββατο ότι θα επέβαλε δασμούς ύψους 15%. Ωστόσο, δεν έχει εκδοθεί ακόμη επίσημη οδηγία για την αύξηση του συντελεστή.

Το εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε ο Τραμπ την Παρασκευή ανέφερε ότι ο προσωρινός εισαγωγικός δασμός είχε ως στόχο «να αντιμετωπίσει θεμελιώδη προβλήματα διεθνών πληρωμών και να συνεχίσει το έργο της κυβέρνησης για την επανεξισορρόπηση των εμπορικών μας σχέσεων προς όφελος των Αμερικανών εργαζομένων, αγροτών και κατασκευαστών».

Η κυβέρνηση εφάρμοσε τους δασμούς βάσει του άρθρου 122 του νόμου περί εμπορίου του 1974, το οποίο επιτρέπει στον πρόεδρο να επιβάλλει δασμούς για έως και 150 ημέρες υπό ορισμένες οικονομικές συνθήκες, χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου.

Ο Τραμπ έχει υποστηρίξει ότι οι δασμοί είναι απαραίτητοι για τη μείωση του εμπορικού ελλείμματος των ΗΠΑ, δηλαδή του ποσού κατά το οποίο οι εισαγωγές υπερβαίνουν τις εξαγωγές. Ωστόσο, το έλλειμμα έφτασε σε νέο υψηλό επίπεδο την περασμένη εβδομάδα, αφού άγγιξε τα 1,2 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα επίσημα στοιχεία, οι ΗΠΑ έχουν ήδη εισπράξει τουλάχιστον 130 δισεκατομμύρια δολάρια σε δασμούς, χρησιμοποιώντας τον Νόμο περί Διεθνών Οικονομικών Εξουσιών Έκτακτης Ανάγκης (IEEPA) του 1977.

