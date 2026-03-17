Πάσχα: Πώς θα φτάσει το Άγιο Φως στην Ελλάδα εν μέσω συγκρούσεων - Πόλη-«φάντασμα» η Ιερουσαλήμ

Το Άγιο Φως θα φτάσει στη χώρα με οποιονδήποτε τρόπο, διαμηνύουν οι αρμόδιες αρχές

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Πάσχα: Πώς θα φτάσει το Άγιο Φως στην Ελλάδα εν μέσω συγκρούσεων - Πόλη-«φάντασμα» η Ιερουσαλήμ

Υποδοχή του Αγίου Φωτός στο αεροδρόμιο "Ελευθέριος Βενιζέλος" / Φωτογραφία αρχείου

  • Η Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ έχει μετατραπεί σε πόλη
  • φάντασμα, με απαγόρευση εισόδου και κλειστά καταστήματα, μοναστήρια και μουσεία.
  • Λόγω της απαγόρευσης κυκλοφορίας, δεν θα επιτραπούν μεγάλες συγκεντρώσεις στην Παλιά Πόλη κατά την αφή του Αγίου Φωτός.
  • Υπάρχει συνεχής επικοινωνία μεταξύ του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών, της πρεσβείας και των ισραηλινών αρχών για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός.
  • Ο εναέριος χώρος του Ισραήλ ανοίγει και κλείνει περιοδικά, αλλά αναζητούνται τα κατάλληλα διαστήματα για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός.
Έντονη ανησυχία επικρατεί τις τελευταίες ημέρες εν μέσω συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, σχετικά με το τι θα γίνει τις ημέρες του Πάσχα και την παραλαβή του Αγίου Φωτός από την Ιερουσαλήμ.

Προς το παρόν, όπως μεταδίδει και το MEGA, η Παλιά Πόλη στην Ιερουσαλήμ, μία πόλη που υπό κανονικές συνθήκες σφίζει από ζωή, είναι πλέον πόλη-φάντασμα.

Η είσοδος στην πόλη απαγορεύεται, όπως επίσης και το άνοιγμα οποιουδήποτε καταστήματος, ενώ κλειστά είναι και όλα τα μοναστήρια και τα μουσεία της πόλης.

Σε τρεις εβδομάδες είναι το Εβραϊκό Πάσχα, το οποίο ξεκινάει την 1η Απριλίου και διαρκεί έως τις 9 του μήνα, ενώ μερικές ημέρες αργότερα, στις 12 Απριλίου είναι και το ελληνικό Πάσχα.

Τις ημέρες των πασχαλινών εορτασμών, στην Παλιά Πόλη συγκεντρώνεται πλήθος κόσμου, ενώ εκεί γίνεται και η αφή του Φωτός που φτάνει και στη χώρα μας. Ωστόσο, φέτος, το Πάσχα για όλους θα είναι διαφορετικό, καθώς όσο ο πόλεμος είναι σε εξέλιξη, στην πόλη έχει τεθεί σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του MEGA στο Ισραήλ, το υπουργείο Εξωτερικών, η ελληνική πρεσβεία και η ισραηλινές αρχές βρίσκονται σε ανοιχτή επικοινωνία, σχετικά με το τι μέλλει γενέσθαι. Παρόλο που όλες οι πλευρές αναφέρουν ότι είναι ακόμα νωρίς, διαμηνύον σε κάθε τόνο ότι το Φως θα έρθει στη χώρα με οποιονδήποτε τρόπο, είτε αυτό σημαίνει ειδική πτήση, ειδικό αεροσκάφος ή ό,τι άλλο κριθεί απαραίτητο.

Επιπλέον, από την αρχή του πολέμου, ο εναέριος χώρος του Ισραήλ ανοίγει και κλείνει ανά διαστήματα, επομένως φαίνεται πως θα βρεθεί το κενό για να μεταφερθεί το Άγιο Φως.

Ωστόσο, με τον πόλεμο σε εξέλιξη, δεν θα μπορέσει να συγκεντρωθεί στην Παλιά Πόλη κόσμος, όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια, καθώς υπάρχει απαγόρευση συναθροίσεων και συγκεκριμένα, δεν μπορούν να μαζευτούν πάνω από 100 άτομα σε εξωτερικό χώρο και πάνω από 50 σε κλειστό.

