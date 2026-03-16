Ισραήλ: Συντρίμμια πυραύλων έπεσαν κοντά στην εκκλησία του Πανάγιου Τάφου

Η ισραηλινή αστυνομία ανέφερε ότι θραύσματα από πυραύλους και συστήματα αναχαίτισης έπεσαν σε αρκετούς ευαίσθητους θρησκευτικούς χώρους στην κατεχόμενη Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ κατά τη διάρκεια αναχαιτίσεων ιρανικών πυραύλων.

Οι αρχές δήλωσαν ότι συντρίμμια εντοπίστηκαν κοντά στο συγκρότημα του τζαμιού Αλ-Άκσα, στην εκκλησία του Πανάγιου Τάφου και στην Εβραϊκή Συνοικία, αφού συστήματα αεράμυνας αντιμετώπισαν εισερχόμενους πυραύλους πάνω από την πόλη.

«Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης ομοβροντίας πυραύλων που εκτοξεύτηκε από το Ιράν προς την Ιερουσαλήμ, σημειώθηκαν αρκετές αναχαιτίσεις πάνω από την πόλη», ανέφερε η αστυνομία.

Αργότερα, αξιωματικοί εντόπισαν «θραύσματα πυραύλων και συντρίμμια αναχαίτισης, μερικά σημαντικού μεγέθους, σε πολλά σημεία στην Παλιά Πόλη».

An Iranian missile exploded over Jerusalem’s Old City. Its fragments fell on the Church of the Holy Sepulchre, the Armenian Patriarchate, the Jewish Quarter and on the Temple Mount near the Al-Aqsa Mosque.



The Iranian regime is firing missiles toward Jerusalem’s holy sites,… pic.twitter.com/8vKyURiGVW — Israel ישראל (@Israel) March 16, 2026

Διαβάστε επίσης