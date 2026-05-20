Παγκόσμια συγκίνηση για την Κάιλι Μινόγκ: «Πέρασα ξανά καρκίνο»

Η «Πριγκίπισσα της Ποπ», σήμερα 57 ετών, μίλησε συγκινημένη για τη μυστική διάγνωση του 2021 στο τρίτο επεισόδιο του αποκαλυπτικού ντοκιμαντέρ της στο Netflix

Δημήτρης Δρίζος

  • Η Κάιλι Μινόγκ αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού για δεύτερη φορά το 2021 και κράτησε το μυστικό για πέντε χρόνια.
  • Η δεύτερη μάχη με τον καρκίνο την οδήγησε σε δύσκολη ψυχολογική κατάσταση, όπου δεν ήθελε να βγει από το σπίτι.
  • Το τραγούδι «Story» από το άλμπουμ «Tension» αναφέρεται στη δεύτερη περίοδο της ασθένειάς της και στους προσωπικούς της αγώνες.
  • Η Κάιλι ανέβαλε τη θεραπεία της το 2005 για να κάνει εξωσωματική γονιμοποίηση, ελπίζοντας να αποκτήσει παιδί, χωρίς όμως να τα καταφέρει.
  • Η τραγουδίστρια ελπίζει η δημόσια εξομολόγηση της να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να κάνουν έγκαιρες εξετάσεις για την υγεία τους.
Το 2005, όλος ο κόσμος παρακολουθούσε καθώς έδινε γενναία μάχη με τον καρκίνο του μαστού σε ηλικία μόλις 36 ετών.

Τώρα όμως, η Κάιλι Μινόγκ αποκάλυψε ότι πέρασε καρκίνο για δεύτερη φορά, πριν από μόλις πέντε χρόνια, κάτι που την άφησε «σκιά του εαυτού της».

Η «Πριγκίπισσα της Ποπ», σήμερα 57 ετών, μίλησε συγκινημένη για τη μυστική διάγνωση του 2021 στο τρίτο επεισόδιο του αποκαλυπτικού ντοκιμαντέρ της στο Netflix.

Στο «KYLIE», τη σειρά τριών επεισοδίων που κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη στην πλατφόρμα, η τραγουδίστρια αποκάλυψε πως είχε φτάσει σε τόσο δύσκολη ψυχολογική κατάσταση κατά τη διάρκεια της ασθένειας, ώστε «δεν ήθελε καν να βγει από το σπίτι».

Όπως είπε, προσπαθούσε να βρει την «κατάλληλη στιγμή» για να μιλήσει στους θαυμαστές της για τον δεύτερο πρωτογενή καρκίνο του μαστού, ο οποίος διαγνώστηκε σε έναν έλεγχο ρουτίνας. Ωστόσο δεν τα κατάφερε ποτέ και τελικά κράτησε το μυστικό για πέντε χρόνια.

«Η δεύτερη διάγνωση καρκίνου ήρθε το 2021», είπε στα τελευταία λεπτά του ντοκιμαντέρ, καθισμένη μαζί με την ομάδα σύνθεσης τραγουδιών της.

Όπως εξήγησε, αυτή τη φορά κατάφερε «να το κρατήσει για τον εαυτό της», σε αντίθεση με την πρώτη περιπέτεια, όταν κάθε της κίνηση βρισκόταν στο επίκεντρο της δημοσιότητας.

«Προσπαθούσα να βρω τη σωστή στιγμή για να το πω», ανέφερε.

«Δεν αισθάνομαι υποχρεωμένη να τα λέω όλα στον κόσμο και, στην πραγματικότητα, τότε απλώς δεν μπορούσα, γιατί ήμουν ένα κουφάρι ανθρώπου.

Υπήρξε σημείο που δεν ήθελα καν να φύγω από το σπίτι».

Το μεγάλο comeback της με το «Padam Padam» ήρθε το 2023, όταν το τραγούδι έγινε η επιτυχία του καλοκαιριού και της χάρισε ακόμη και Grammy στην κατηγορία Best Pop Dance Recording.

Πίσω όμως από τα φώτα, η Κάιλι Μινόγκ συνέχιζε να δίνει μάχη με τον καρκίνο και, παρότι ήθελε να μιλήσει δημόσια, δεν έβρισκε ποτέ την κατάλληλη ευκαιρία.

«Το “Padam Padam” άνοιξε τόσες πολλές πόρτες για μένα, αλλά μέσα μου ήξερα ότι ο καρκίνος δεν ήταν απλώς μια μικρή παρένθεση στη ζωή μου», είπε.

«Ήθελα πραγματικά να πω τι συνέβη ώστε να μπορέσω να το αφήσω πίσω μου.

Καθόμουν σε συνεντεύξεις και σε κάθε ευκαιρία σκεφτόμουν “τώρα είναι η στιγμή”, αλλά τελικά το κρατούσα μέσα μου».

Η τραγουδίστρια αποκάλυψε ακόμη ότι το τραγούδι «Story», που γράφτηκε για το 16ο στούντιο άλμπουμ της «Tension», αφορούσε τη δεύτερη μάχη της με τον καρκίνο.

Χωρίς να το γνωρίζουν οι θαυμαστές της, οι στίχοι περιέγραφαν τη διάγνωσή της: «Είχα ένα μυστικό που κράτησα για μένα / Είχα ένα εισιτήριο χωρίς επιστροφή που δεν οδηγούσε πουθενά».

«Ήταν σημαντικό, αλλά το βασικό είναι πως δεν αισθανόμουν υποχρεωμένη», είπε η Κάιλι Μινόγκ για την απόφασή της να μιλήσει δημόσια μέσα από το ντοκιμαντέρ.

«Ένιωθα ευγνωμοσύνη που ήταν δική μου απόφαση και δική μου επιλογή να το μοιραστώ. Η δημιουργία αυτού του ντοκιμαντέρ σήμαινε ότι κοίταξα πίσω σε πολλές καθοριστικές στιγμές της ζωής μου και αυτή ήταν μία από αυτές».

Πρόσθεσε ότι ελπίζει η εξομολόγησή της να βοηθήσει κάποιον που ίσως «χρειάζεται μια ήπια υπενθύμιση να κάνει τις εξετάσεις του».

«Η έγκαιρη διάγνωση βοήθησε πολύ και είμαι τόσο ευγνώμων που μπορώ σήμερα να πω ότι είμαι καλά».

Η Κάιλι Μινόγκ είπε πως «ευτυχώς τα κατάφερε ξανά» και πλέον «όλα είναι καλά».

Η Αυστραλή σταρ της ποπ, που έγινε γνωστή τη δεκαετία του ’80 μέσα από τη σειρά Neighbours, βρισκόταν στο απόγειο της καριέρας της και ετοιμαζόταν να εμφανιστεί στο Glastonbury Festival όταν αρρώστησε πρώτη φορά το 2005.

Αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το φεστιβάλ και να ακυρώσει σειρά εμφανίσεων στο Λονδίνο, προκειμένου να υποβληθεί σε χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία στο Παρίσι, έχοντας στο πλευρό της την οικογένειά της και τον τότε σύντροφό της, Ολιβιέ Μαρτίνεζ.

Τώρα αποκάλυψε επίσης ότι είχε αναβάλει τη θεραπεία της προκειμένου να υποβληθεί πρώτα σε πολλαπλούς κύκλους εξωσωματικής γονιμοποίησης, ελπίζοντας να αποκτήσει παιδί.

«Ήμουν 36 όταν διαγνώστηκα, οπότε ήδη έπρεπε να σκέφτομαι το θέμα των παιδιών», είπε στο ντοκιμαντέρ.

«Προσπάθησα. Ανέβαλα ακόμη και τη χημειοθεραπεία για να το προσπαθήσω, κάτι που τότε ήταν αρκετά τρομακτικό, γιατί το μόνο που θέλεις είναι να φύγει ο καρκίνος από μέσα σου».

Όπως ανέφερε, προσπάθησε «μερικές φορές» να μείνει έγκυος μέσω IVF, πάντα «με μια μικρή κλωστή ελπίδας», πιστεύοντας πως «δεν μπορούσε να μην προσπαθήσει».

«Αν είχε συμβεί, θα ήταν σχεδόν θαύμα. Αλλά δεν έγινε έτσι», είπε.

Σε ιδιαίτερα συγκινητικές σκηνές, η Κάιλι Μινόγκ διάβασε ένα γράμμα που είχε γράψει σε ένα μελλοντικό παιδί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

«Μακρινό παιδί μου, λουλούδι μου, φυσάς άραγε στο αεράκι; Μπορείς να με νιώσεις καθώς αναπνέω ζωή μέσα σου;

Τυλιγμένο σε μια κουβέρτα ελπίδας, κοιμισμένο σε ένα κρεβάτι ονείρων, το βήμα μου προς την αιωνιότητα δεν είναι αυτό που ίσως θα μπορούσε να ήταν — ή ίσως καθόλου, γιατί ποιος ξέρει προς ποια κατεύθυνση θα φυσήξει ο άνεμος».

Μιλώντας στο ντοκιμαντέρ, η αδελφή της, Ντάνι Μινόγκ, είπε:

«Εγώ ποτέ δεν έβλεπα τον εαυτό μου ως μητέρα. Εκείνη όμως πάντα το ήθελε και αυτό είναι πραγματικά σπαρακτικό».

