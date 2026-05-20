Δαφνί: «Επί 1,5 ώρα οι γιατροί έκαναν ΚΑΡΠΑ» στον 59χρονο, λέει ο Μιχάλης Γιαννάκος στο Newsbomb

«Η ιατροδικαστική εξέταση θα δείξει τι έγινε», τόνισε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ

Ζωή Μακρυγιάννη

  • Ένας 48χρονος τρόφιμος ομολόγησε ότι στραγγάλισε έναν 59χρονο συγκάτοικό του στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Δαφνί.
  • Οι γιατροί και ψυχίατροι έκαναν ΚΑΡΠΑ στον 59χρονο επί 1,5 ώρα χωρίς επιτυχία.
  • Ο 59χρονος βρέθηκε αναίσθητος χωρίς σφυγμό μετά από δυνατό θόρυβο που ακούστηκε από το δωμάτιο.
  • Θα διενεργηθεί νεκροψία για να προσδιοριστούν τα ακριβή αίτια θανάτου και να επιβεβαιωθεί η ομολογία.
  • Η ιατροδικαστική εξέταση θεωρείται καθοριστική για την πλήρη διαλεύκανση του περιστατικού.
«Η ιατροδικαστική εξέταση είναι αυτή που θα δείξει τι πραγματικά έγινε», τόνισε, μιλώντας στο Newsbomb.gr ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, για το περιστατικό που σημειώθηκε τα ξημερώματα στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας 48χρονος τρόφιμος της Ψυχιατρικής Κλινικής ομολόγησε ότι στραγγάλισε 59χρονο ασθενή, με τον οποίο μοιραζόταν το δωμάτιο.

Όπως αναφέρει ο κ. Γιαννακός, περίπου στις 3:30 τα ξημερώματα, ακούστηκε ένας δυνατός ήχος από δωμάτιο του ψυχιατρικού τμήματος στον Β' όροφο και οι νοσηλευτές έτρεξαν αμέσως να δουν τι έγινε. «Μπαίνοντας στο δωμάτιο, είδαν τον 59χρονο που είχε πέσει από το κρεβάτι και δεν είχε σφυγμό», περιέγραψε στο Newsbomb.gr, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων, συμπληρώνοντας πως αμέσως έσπευσαν στο δωμάτιο γιατροί και ψυχίατροι, οι οποίοι επί 1,5 ώρα έκαναν ΚΑΡΠΑ στον 59χρονο, προσπαθώντας να τον επαναφέρουν στη ζωή.

Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατό και λίγη ώρα αργότερα ο 48χρονος συγκάτοικός του ομολόγησε ότι τον έπνιξε, σύμφωνα με τον κ. Γιαννακό. Ωστόσο, στον 59χρονο θα διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή για να εντοπιστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του, καθώς δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο η αρχική ομολογία του 48χρονου να μην είναι αληθής.

