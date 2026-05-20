«Γιατί επέτρεψα στην κόρη μου να κάνει ενέσεις αδυνατίσματος»: Μια μητέρα εξομολογείται

Η μητέρα εξομολογείται πως πήρε την απόφαση αυτή όταν η κόρη της έγινε 17 χρονών και επρόκειτο να φύγει για σπουδές

Σχετικά με την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας της έφηβης κόρης της, αλλά και την απόφαση να την παροτρύνει στη χρήση ενέσιμου φαρμάκου αδυνατίσματος, μίλησε δημόσια μία γυναίκα από τη Βρετανία.

Όπως εξομολογήθηκε, η κόρη της είχε ξεκινήσει να τρώει ανθυγιεινά φαγητά αλλά και μεγάλες ποσότητες, ήδη από την ηλικία των 9 ετών και ενώ η μητέρα της έβλεπε αυτή την αλλαγή με ανησυχία, η αντίδραση της κόρης της ήταν επιθετική. Στην ιστορία που δημοσίευσε δημόσια σε βρετανικό μέσο ενημέρωσης, αναφέρει πως έβλεπε από νωρίς την επίπτωση που είχε το παραπάνω βάρος στην ψυχολογία της κόρης της, με την ίδια να φοράει φαρδιά ρούχα ακόμη και όταν κολυμπούσε και να κρύβει το σώμα της όταν ήταν μπροστά σε πολύ κόσμο.

Έβλεπε επίσης, τα υποτιμητικά βλέμματα του υπόλοιπου κόσμου και αναγνώριζε πως αυτό θα είχε αρνητική επίπτωση στην ψυχολογία και την αυτοπεποίθηση της κόρης της. Η ίδια είχε ζήσει από τη δική της τη μητέρα τον έλεγχο στο φαγητό και στις θερμίδες που καταναλώνει, όταν ήταν στην εφηβεία. Σχολιάζει πως ήταν άλλες οι εποχές και ήταν συνηθισμένο να ακούει φράσεις όπως «πρέπει να ελέγχεις τις θερμίδες σου, δεν θα βρεις ποτέ σύντροφο», από τη μητέρα της. Έτσι, απολογείται, ότι ενδεχομένως το άγχος της με το σώμα να προέρχεται από τη δική της εμπειρία όσο μεγάλωνε.

Τσακωμοί και αντιδράσεις

Παρόλα αυτά, όποτε προσπάθησε να της μιλήσει για το βάρος της και τις ποσότητες που καταναλώνει, η κόρη της είχε έντονη αντίδραση και αρνούνταν να αλλάξει κάτι στις συνήθειές της. «Σταμάτα να ελέγχεις τη δίαιτά μου. Το πώς φαίνομαι δεν έχει να κάνει με σένα. Μου αρέσει να είμαι παχύσαρκη», ήταν μερικά από τα πράγματα που ανέφερε η Ellen στη μητέρα της, όποτε προσπαθούσε να επέμβει σε ό,τι έτρωγε.

Ακόμη και έπειτα από προσπάθειες να κρύψει τα ανθυγιεινά σνακ από το σπίτι, αλλά και να μαγειρεύει ζυμαρικά και άλλα είδη, η Ellen, έτρωγε κρυφά απ' έξω πηγαίνοντας στο σχολείο. Η ίδια αναφέρει πως το σπίτι βρίσκεται μακριά από την πόλη και η διατροφή που έχουν είναι αρκετά υγιεινή με λαχανικά που καλλιεργούν οι ίδιοι και σπιτικό φαγητό, όμως η κόρη της έβρισκε τον τρόπο να τρώει fast food και μεγάλες ποσότητες. Όπως εξομολογείται, όταν έφτασε στο σημείο να ζυγίζει σχεδόν 80 κιλά σε ύψος 1,65, πήρε την απόφαση να της μιλήσει.

Εκείνη την περίοδο και η ίδια είχε ξεκινήσει να παίρνει μερικά παραπάνω κιλά λόγω της εμμηνόπαυσης και πήρε την απόφαση να ξεκινήσει ένα φάρμακο αδυνατίσματος, το οποίο χορηγείται σε διαβητικούς και βοηθάει στον έλεγχο της γλυκόζης στο αίμα. Η ίδια ξεκίνησε να χάνει κιλά και να νιώθει όμορφα με το σώμα της, όμως η αντίδραση της κόρης της ήταν αρνητική. Σχολίαζε πως τα φάρμακα αυτά ήταν «επικίνδυνα» και οι άνθρωποι που τα παίρνουν είναι «εγωκεντρικοί». Της είπε επίσης πως φαινόταν ομορφότερο το σώμα της όπως ήταν πριν, καθώς τώρα είχε «χαλαρώσει».

Πώς ξεκίνησε το φάρμακο αδυνατίσματος

Παρόλο που έπαιρνε το φάρμακο χωρίς την επίβλεψη γιατρού και γνωρίζοντας πόσο επικίνδυνο είναι αυτό, πήρε την απόφαση να της προτείνει να ξεκινήσει και η ίδια ενέσεις με το φάρμακο αυτό. Η μητέρα εξομολογείται πως πήρε την απόφαση αυτή όταν η κόρη της είχε φτάσει 17 χρονών και θα έφευγε για σπουδές σύντομα. Γνωρίζοντας ότι δεν θα συμφωνούσε να πάει σε γιατρό για το βάρος της, αλλά και πως θα δυσκολευτεί περισσότερο να το διαχειριστεί ως ενήλικη, αποφάσισε να δράσει μόνη.

Η συζήτηση, όπως εξομολογείται, κατέληξε σε καβγά, κλάματα και την κόρη της Έλεν να φεύγει από το σπίτι. Την επόμενη ημέρα όμως, της άφησε ένα γράμμα στο οποίο έγραφε πως θα ήθελε να δοκιμάσει το φάρμακο, αρκεί να μην το μάθει κανείς. «Κατάλαβα», γράφει η μητέρα, «πως κατά βάθος δεν ήταν ποτέ ευχαριστημένη με το βάρος της αλλά είχε κολλήσει σε ένα μοτίβο και δεν ήξερε τι να κάνει για να ξεφύγει».

Η συνέχεια εξελίχθηκε θετικά και για τις δύο, καθώς εκτός από τα κιλά που έχασε η Έλεν, οι δυο τους ήρθαν και πιο κοντά στη σχέση τους. Ποτέ δεν την επέβλεψε, ούτε την ρώτησε πόσα κιλά έχει χάσει, παρά μόνο όταν η ίδια ήθελε να της το πει. Μετά από τρεις μήνες χορήγησης του φαρμάκου, βλέπει την κόρη της να έχει κατακτήσει ένα ομορφότερο σώμα και περισσότερη αυτοπεποίθηση, ενώ έχουν υιοθετήσει και έναν καλύτερο τρόπο ζωής.

