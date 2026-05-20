Θα ρωτήσει ο ΠτΔ για τους Patriot; Το μαρτύριο του Σωκράτη, στον Αλέξη κι ο Πέτρος

Συνεχίζει να μαδάει την μαργαρίτα ο αμερικανικός παράγοντας αναφορικά με τα Στενά του Ορμούζ και τις πρωτοβουλίες εξόδου από το αδιέξοδο του πολέμου στο Ιράν. Την μέρα οι δηλώσεις είναι εχθρικές, την επομένη διπλωματικές.

Ο Ρούμπιο πιέζει τον ΟΗΕ να λάβει θέση με στόχο να μην παγιωθεί η κατάσταση πλήρους ελέγχου από το Ιράν των Στενών, ενώ ο Τζει Ντι Βανς επαναλαμβάνει ότι είναι κοντά σε συμφωνία. Στις μέρες μου ο πόλεμος ήταν ξεκάθαρος: ο πιο δυνατός και έξυπνος κέρδιζε, μάζευε σκλάβους και λάφυρα, και πήγαινε παρακάτω.

Δεν υπήρχε pause. Ως εκ τούτου και ο δικός μας ο Κυριάκος αναμένεται να επαναλάβει στην συνάντησή του με τον ΠτΔ Τασούλα, τα περί αβεβαιότητας που γεννά η κατάσταση στην οικονομία, κλπ κλπ.

Ενδιαφέρον θα έχει αν τον ρωτήσει ο τολμηρός Πρόεδρος για ποιο λόγο μαζεύτηκαν οι Πάτριοτ από την Κάρπαθο, αλλά δεν το βλέπω πιθανό. Γενικώς οι ΠτΔ δεν έχουν απορίες, ενώ η κυβέρνηση οχυρώθηκε πίσω από το πασπαρτού επιχείρημα περί επιχειρησιακών αναγκών και δέχτηκε τα σφοδρά πυρά του Αντώνη Σαμαρά.

Ασφυξία

Την αυτονόητη ανάγκη ν’ ανοίξουν το συντομότερο τα Στενά του Ορμούζ εξέφρασαν και οι υπουργοί Οικονομικών των G7, δηλαδή της ομάδας των επτά πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικών χωρών στην Σύνοδο του Παρισιού. Αν δεν συμβεί αυτό τότε θα προκληθεί ακόμα μεγαλύτερη ασφυξία στην προμήθεια ενέργειας, τροφίμων και λιπασμάτων.

Ο Αμερικανός ΥΠΟΙΚ, Μπέσεντ συνέχισε τις πιέσεις σε ευρωπαίους και ασιάτες (δηλαδή την Ιαπωνία) , για να εμπλακούν περισσότερο στην υπόθεση του Ιράν, ενώ την ίδια στιγμή πιέσεις ασκούνται εντός του ΝΑΤΟ για μια αποστολή ανοίγματος του Ορμούζ.

Διάλειμμα

Στις εργασίες των ΥΠΟΙΚ των G7 εκτός από Λαγκάρντ, Ντομπρόβσκις, Γκεοργκίεβα και εκπροσώπους Διεθνών Οργανισμών, συμμετείχε και ο Κυριάκος Πιερρακάκης ως πρόεδρος του Eurogroup. Ο Πιερρ, ανάμεσα στα βαριά καθήκοντα, βρήκε χρόνο για να ευχηθεί μαθητές που διακρίθηκαν σε διεθνή διαγωνισμό με μια ζεστή ανάρτηση στα σόσιαλ.

«Σε ένα διάλειμμα της συνεδρίασης της G7 έμαθα μια ευχάριστη είδηση: η Σοφία-Μαρία Τριβυζά και η Ουρανία Τετζιρίδου από το Γενικό Λύκειο Δρυμού στη Θεσσαλονίκη κατέκτησαν την πρώτη θέση στο European Money Quiz, απέναντι σε περίπου 100.000 μαθητές από περισσότερες από 30 χώρες.

Επικοινώνησα με τις νικήτριες και με τον διευθυντή του σχολείου Γιώργο Μπουλάκη για να τους συγχαρώ. Σε μια Ευρώπη που αλλάζει γρήγορα, η γνώση, η ταχύτητα σκέψης και η αυτοπεποίθηση της νέας γενιάς είναι ίσως το σημαντικότερο εθνικό κεφάλαιο. Μας κάνατε περήφανους!» έγραψε ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ.

Πιέσεις παντού

Πιέσεις γενικώς ασκούνται παντού. Όποιος μπορεί πιέζει τον άλλο. Για παράδειγμα το δράμα που ζει ο Πρόεδρος Φάμελλος, από τότε που έγινε σαφές ότι ο Αλέξης θα κάνει άμεσα το κόμμα.

Δεν ξέρει που να κρυφτεί. Έφτασε χλωμός και ιδρωμένος, στα πόδια μου εκλιπαρώντας για χρησμό. Τον λυπήθηκα γιατί του ‘λαχε φορτίο μεγαλύτερο απ’ όσο του αναλογεί, αλλά κι εγώ μια απλή Πυθία είμαι. Πρώτα τον άκουσα προσεκτικά. Όλο το κόμμα είναι πίσω του και τον πιέζει να πάει στον Αλέξη να ξεκαθαρίσει την κατάσταση. Όλοι βιάζονται. Και να πεις ότι τα στελέχη απ’ το πάνω ράφι έχουν πχ θέματα βιοπορισμού…Οι περισσότεροι τα ΄χουν λυμένα. Απλά δεν αντέχουν να υποστούν το μαρτύριο της σταγόνας στο οποίο τους υποβάλλει ο πρώην Πρωθυπουργός. Αισθάνονται ήδη ότι είναι στον αέρα, και μερικοί αντιμετωπίζουν με φρίκη την ιδέα να γυρίσουν στις δουλειές τους, να μην έχουν συνεδριάσεις οργάνων, παρουσία στα ΜΜΕ κλπ κλπ.

Μασουλάω αργά τα φύλλα μου και του δίνω χρησμό: θα νικήσει ο υπομονετικός.

Έφυγε το ίδιο ράκος για να συγκαλέσει τα όργανα, ή ότι βρει απ’ αυτά, μετά του Αγίου Πνεύματος.

Κινητικότητα

Την ώρα που ο κ. Φάμελλος πασχίζει να κρατήσει όσο μπορεί τις καθυστερήσεις, ένας ένας φυλλορροούν τα στελέχη. Η παραίτηση του κ. Καλπάκη ίσως δεν λέει πολλά στο ευρύ κοινό, αλλά btw είναι ο Γραμματέας του Συριζα, κι όσο να’ ναι προκάλεσε μια αίσθηση στο χώρο. Μεγαλύτερη αίσθηση θα προκαλέσει η συμπόρευση του Πέτρου Κόκκαλη του Κόσμος προς τον ίδιο μαγνήτη (τον Αλέξη) καθώς οι πληροφορίες τον θέλουν έτοιμο. Ίσως στεναχωρηθούν λιγάκι οι δυνάμεις που έβλεπαν σε ένα σχήμα ότι μείνει από ΣΥΡΙΖΑ+ Κοτζιάς+ Λούκα, αλλά το αναπόφευκτο δεν μπορεί να αποφευχθεί.

Με το όπλο παρά πόδα, στην υπηρεσία του πρώην ΠΘ, είναι και οι βουλευτές της ΝΕΑΡ Ηλιόπουλος, Χαρίτσης, Ζεϊμπέκ, η κ. Αχτσιόγλου και ο κ. Τζανακόπουλος, ναι από την ομάδα που του ‘φαγε κάποτε τα συκώτια μέχρι που να πάρει το καπελάκι του και φύγει, αλλά περασμένα ξεχασμένα. Οι φήμες μάλιστα οργιάζουν ότι υπάρχει ήδη και κατανομή εδρών, με την κ. Αχτσιόγλου να μετακινείται από τον δυτικό τομέα για την Α’ Αθήνας, στην οποία υποτίθεται έχουν δυνάμεις οι κ.κ. Ηλιόπουλος Τζανακόπουλος που είχαν κατέλθει εκεί. Ενώ ο Νάσος προορίζεται για δυτική Αττική και ο κ. Χαρίτσης για δυτικό τομέα εκεί που εξελέγη η κ. Αχτσιόγλου.

Το κύμα της μεγάλης φυγής από τη ΝΕΑΡ σχολίασε φλεγματικά ο Ευκλείδης (Action24) λέγοντας: «θα τους προέτρεπα να μείνουν γιατί υπάρχει μια φωνή της Αριστεράς που προσπαθεί να μιλήσει με διαφορετικό τρόπο, να βρει λύσεις για παράδειγμα στο πρόβλημα της στέγασης. Γιατί αυτό είναι η πολιτική».

Εκπλήξεις

Κινητικότητα όμως υπάρχει και στο ΠΑΣΟΚ καθώς χθες συνεδρίασε η Επιτροπή Ψηφοδελτίων του κόμματος υπό τον Πέτρο Λάμπρου. Καταπράσινο παπαγαλάκι, όχι ιδιαίτερα φίλος μου, με πληροφόρησε ότι η έγνοια της επιτροπής είναι να καπαρώσει υποψήφιους, πριν τους προλάβει ο… Αλέξης. "Εχουν άγχος μην τους φύγουν" ήταν η φράση.

Το αγνόησα, και εστίασα στις φήμες περί επιθυμίας της κ. Τζάκρη να συμπορευτεί με το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, αλλά να κατέλθει στην Α’ Αθήνας αντί για την γενέτειρα Πέλλα -στην οποία δύσκολα θα γίνονταν δεκτή από τους τοπικούς Πασοκους. Η φήμη με εντυπωσίασε. Μιλάμε για την απόλυτη περικύκλωση Γερουλάνου από κομψές κυρίες.

Στη Βύσσα

Ο οποίος Παύλος βρέθηκε ξανά στο μάτι του κυκλώνα, αυτή την φορά με κατηγορίες όχι για αριστερή, αλλά για δεξιά συμπόρευση!

Στην πραγματικότητα ο κ. Γερουλάνος, αφού εξήγησε επί δέκα λεπτά γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν πρέπει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, δεν θεώρησε καν αναγκαίο να το ξανα-διευκρινίσει όταν ο Μόσχοβας τον ρώτησε για μετεκλογικές συνεργασίες. Θα το δουν με όποια κόμματα συμφωνούν με το πρόγραμμά μας, απάντησε ανυποψίαστος για τις δυνάμεις που καραδοκούσαν να του φορτώσουν δεξιά στροφή.

Αυτά βλέπει και πετάει την σκούφια του για περιοδείες στην περιφέρεια και επαφή με τους πολίτες που ζουν σε κάθε γωνιά της χώρας. Πόσο μάλλον όταν πρόκειται για τον Έβρο, τη, Ορεστιάδα, το Σουφλί και τη Νέα Βύσσα τόπο στον οποίο φτάνει η ρίζα της οικογένειάς του, καθώς και του εξαδέλφου του, του παγκόσμιου Καραθεωρή.

Η τελευταία περιοδεία γέννησε κι ένα διαμαντάκι 11’, που αξίζει, για ν ’ακούσει κανείς χωρίς φίλτρα τι πραγματικά συμβαίνει στις ζωές των ανθρώπων που επιμένουν να ζουν στην ακριτική Ελλάδα.

Σας φιλώ

Η Πυθία