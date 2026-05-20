GoPro, φιάλες και ρεύματα: Η αλήθεια για το θάνατο των Ιταλών δυτών στις Μαλδίβες

Προς το παρόν, η υπόθεση της απώλειας προσανατολισμού κερδίζει έδαφος

Μάνος Χατζηγιάννης

  • Τα σώματα των Ιταλών δυτών βρέθηκαν σε βαθιά κοιλότητα του σπηλαίου Dhekunu Kandu μαζί με εξοπλισμό, όπως φιάλες αέρα και κάμερες GoPro.
  • Οι δύτες χρησιμοποιούσαν απλές φιάλες αέρα κατάλληλες για καταδύσεις μέχρι 40 μέτρα, οι οποίες δεν ήταν επαρκείς για τις συνθήκες του σπηλαίου στις Μαλδίβες.
  • Υπήρχαν σπασμένα κομμάτια σχοινιού στην περιοχή, υποδεικνύοντας πιθανή απώλεια προσανατολισμού μέσα στο σκοτεινό και πολύπλοκο σπήλαιο.
  • Το παλιρροιακό ρεύμα μπορεί να εμπόδισε τους δύτες να επιστρέψουν και να εξαντλήσουν τον αέρα τους, παγιδεύοντάς τους στο σπήλαιο.
  • Ορισμένοι δυτες δεν ήταν επίσημα εξουσιοδοτημένοι για επιστημονική έρευνα στις Μαλδίβες, ενώ η υπόθεση παραμένει ανοιχτή για περαιτέρω εξετάσεις και πιθανές επιπλέον καταδύσεις.
Η αλήθεια για τη σφαγή των Ιταλών δυτών στις Μαλδίβες μπορεί να έχει καταγραφεί σε κάμερες GoPro.

Μαζί με άρματα μάχης, ρυθμιστές και ρολόγια, ανακτήθηκαν μαζί με τα σώματα της Monica Montefalcone και του Federico Gualtieri χθες το πρωί στην βαθύτερη κοιλότητα του σπηλαίου Dhekunu Kandu. Και μπόρεσαν να αποκαλύψουν την αιτία του θανάτου των ερευνητών.

Οι Φινλανδοί από την Dan Europe που βρήκαν τα σώματα παρατήρησαν κομμάτια σχοινιού. Δηλαδή, σπασμένα άκρα σχοινιού. Τα σώματα βρέθηκαν σε μια κοιλότητα προσβάσιμη μόνο μέσω ενός στενού περάσματος. Αλλά δεν υπήρχε αναρρόφηση. Και πάνω απ 'όλα: ο εξοπλισμός που είχαν μαζί τους ήταν «ψυχαγωγικός», χωρίς συμπληρωματικό αέρα. Εν τω μεταξύ, το μυστήριο των αδειών παραμένει ανοιχτό.

Οι Ιταλοί δύτες που πέθαναν στις Μαλδίβες και οι κάμερες

Η επιχείρηση ανάκτησης στα ανοικτά των ακτών της Αλιμάθα διήρκεσε δυόμισι ώρες. Τα άλλα πτώματα θα ανακτηθούν σήμερα. «Μας είπαν ότι το πρώτο μέρος ήταν απλό και υπήρχε φως», εξήγησε στην La Stampa ο Cristian Pellegrini της Dan Europe , ο οποίος συντόνισε την επιχείρηση από την Ιταλία. Η ομάδα έφτασε στη συνέχεια στο τέλος του πρώτου μεγάλου θαλάμου. «Μετά τον πρώτο, πολύ μεγάλο χώρο, υπάρχει ένα στενότερο πέρασμα. Εκεί συναντάς μια άλλη κοιλότητα, μια σκοτεινή σπηλιά, σχεδόν τόσο μεγάλη όσο η πρώτη. Σε αυτό το δεύτερο μέρος, υπάρχουν χαράδρες, αρκετοί αδιέξοδοι δρόμοι. Όλη η ομάδα βρισκόταν σε ένα από αυτά. Δεν ήταν μια περιοχή όπου το ρεύμα θα μπορούσε να τους είχε σπρώξει». Αν και υπήρχαν καρχαρίες στην περιοχή, δεν υπήρχαν σημάδια φθοράς που να αποδίδονται σε αυτούς. Τα θύματα φορούσαν ακόμα όλο τον εξοπλισμό τους , συμπεριλαμβανομένων των υπολογιστών κατάδυσης καρπού τους.

Φιάλες αέρα

Έχει επιβεβαιωθεί ότι οι δύτες χρησιμοποιούσαν απλές φιάλες αέρα. Τα μέσα ενημέρωσης των Μαλδίβων ισχυρίζονται ότι κάμερες GoPro ήρθαν επίσης στην επιφάνεια: αυτό ισχύει, μεταξύ των πλάνων που τράβηξαν οι πέντε δύτες και των επόμενων πλάνων της ίδιας διαδρομής που ακολούθησαν οι Φινλανδοί. Προς το παρόν, η υπόθεση της απώλειας προσανατολισμού κερδίζει έδαφος.

Επειδή η σπηλιά «δεν ήταν σωστά επενδυμένη , αλλά υπήρχαν χαοτικά, σπασμένα κομμάτια σχοινιού, ίσως στερεωμένα από εκείνους που την εξερεύνησαν στο παρελθόν».

Το ρεύμα

Όλοι οι ειδικοί σημειώνουν ότι αυτές οι φιάλες δεν είναι κατάλληλες για τα σπήλαια των Μαλδίβων. Έχουν περιορισμένο απόθεμα και καθώς κατεβαίνετε βαθύτερα, η κατανάλωση αέρα αυξάνεται. Είναι κατάλληλες για καταδύσεις έως και 40 μέτρα . Στις Μαλδίβες, χρησιμοποιούνται δεξαμενές αλουμινίου και όχι χάλυβα. Κρατούν λιγότερο αέρα. Δεν είχαν αναπνευστήρα , δηλαδή αναπνευστική συσκευή κλειστού ή ημικλειστού κυκλώματος. Κάποιοι πιστεύουν ότι το παλιρροιακό ρεύμα μπορεί να τους εμπόδισε να επιστρέψουν. Ή ίσως το ρεύμα τους προκάλεσε δυσκολία και κατανάλωση όλου του αέρα τους ενώ ήταν παγιδευμένοι.

Οι άδειες

«Είναι πιθανό η επιχείρηση να μην ολοκληρωθεί με την ανέλκυση των άλλων δύο σορών. Ενδέχεται να χρειαστούν περαιτέρω καταδύσεις για την ανάκτηση χαμένου υλικού ή τη μελέτη του σπηλαίου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι σημαντικό να συγκεντρωθούν όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για να κατανοηθούν οι συνθήκες του περιστατικού», δήλωσε ο Πελεγκρίνι στην Repubblica.

Μιλώντας στο RaiNews 24, ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Μαλδίβων, Μοχάμεντ Χουσεΐν Σαρίφ, επανέλαβε ότι δύο δύτες (ο Σομάκαλ και ο Μπενεντέτι) δεν ήταν στον κατάλογο των εξουσιοδοτημένων για τη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας , αλλά δήλωσε επίσης ότι η καθηγήτρια Μόνικα Μοντεφαλκόνε του Πανεπιστημίου της Γένοβας ήταν γνωστή για τα έργα της στη χώρα: «Η κυβέρνηση γνώριζε το έργο της λόγω της έρευνας που διεξήχθη τα τελευταία τέσσερα χρόνια».

Μια άλλη θεωρία που κυκλοφορεί στην κοινότητα των καταδύσεων και της θαλάσσιας βιολογίας είναι ότι η ομάδα των Ιταλών απλώς ήθελε να φτάσει στο στόμιο του σπηλαίου και για κάποιο λόγο κατέληξε να μπει και να χάσει τον προσανατολισμό της .

