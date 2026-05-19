Μαλδίβες: Ανασύρθηκαν οι δύο πρώτες σοροί τεσσάρων Ιταλών δυτών που πέθαναν σε κατάδυση

Οι δύτες ήταν μέλη μιας πενταμελούς ομάδας που εισήλθε στο σπήλαιο την περασμένη εβδομάδα

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

  • Ανασύρθηκαν οι δύο πρώτες σοροί από τέσσερις Ιταλούς δύτες που πέθαναν σε κατάδυση στις Μαλδίβες, πιθανώς του Federico Gualtieri και της Monica Montefalcone.
  • Τα πτώματα βρέθηκαν σε βάθος περίπου 60 μέτρων στον τρίτο τομέα του σπηλαίου στην ατόλη Βααβού.
  • Οι σοροί ανασύρθηκαν με τη βοήθεια Φινλανδών δυτών, ενώ δύτες από τις Μαλδίβες και η αστυνομία υποστήριξαν τη μεταφορά στην επιφάνεια.
  • Η ομάδα ήταν πενταμελής και είχε εισέλθει στο σπήλαιο την περασμένη εβδομάδα, με τον εκπαιδευτή τους να έχει ήδη ανασυρθεί.
  • Οι αρχές των Μαλδίβων εξετάζουν παράγοντες του δυστυχήματος, συμπεριλαμβανομένου του ενδεχομένου κατάδυσης σε μεγαλύτερο βάθος από το προβλεπόμενο.
Φινλανδοί δύτες ανέσυραν δύο από τις τέσσερις σορούς Ιταλών δυτών που πέθαναν κατά τη διάρκεια κατάδυσης στις Μαλδίβες.

Σύμφωνα με τοπικές πηγές, ανήκουν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα. Αν και δεν έχουν ταυτοποιηθεί, πρόκειται πιθανότατα για τον Federico Gualtieri - τον μόνο άνδρα στην ομάδα - και την καθηγήτρια Monica Montefalcone. Τα πτώματα βρέθηκαν σε βάθος περίπου 60 μέτρων, στον τρίτο τομέα του σπηλαίου. «Τα άλλα δύο θα μπορούσαν να ανασυρθούν αύριο», δήλωσε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Μαλδιβών, Mohammed Hussain Sharif.

Οι δύτες ήταν μέλη μιας πενταμελούς ομάδας που εισήλθε στο σπήλαιο την περασμένη εβδομάδα. Το πτώμα ενός εξ αυτών –του εκπαιδευτή τους—ανασύρθηκε την Παρασκευή. Τα πτώματα ανασύρθηκαν μέχρι τα 30 μέτρα από ειδική ομάδα Φινλανδών δυτών --που εντάχθηκαν στην επιχείρηση αυτή την εβδομάδα-- ενώ στη συνέχεια δύτες από τις Μαλδίβες και η αστυνομία της χώρας βοήθησαν να μεταφερθούν στην επιφάνεια, δήλωσε ο εκπρόσωπος Μοχάμεντ Χουσεΐν Σαρίφ στο Reuters. «Οι ταυτότητες δεν έχουν ακόμα επιβεβαιωθεί, αλλά γνωρίζουμε ότι ανασύρθηκαν τα πτώματα ενός άνδρα και μίας γυναίκας», δήλωσε.

Επικεφαλής της ομάδας που εισήλθε στο σπήλαιο ήταν η Μόνικα Μοντεφαλκόνε, 51 ετών, καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο της Γένοβας και οικολόγος θαλάσσιων οικοσυστημάτων που έκανε συχνά καταδύσεις στα νερά των Μαλδίβων στον Ινδικό Ωκεανό. Στην ίδια ομάδα συμμετείχε και η κόρη της Μοντεφαλκόνε. Οι αρχές των Μαλδίβων εξετάζουν διάφορους παράγοντες αναφορικά με το δυστύχημα --το πλέον πολύνεκρο, μεμονωμένο περιστατικό αυτού του είδους στην καταδυτική ιστορία της χώρας-- όπως το εάν οι δύτες κατέβηκαν σε μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο βάθος.

Οι δύο τελευταίοι νεκροί θα ανασυρθούν αύριο, σύμφωνα με τον σχεδιασμό των αρχών, από την ίδια σπηλιά που βρίσκεται σε βάθος 60 μέτρων στην ατόλη Βααβού, νοτίως της πρωτεύουσας Μαλέ.

