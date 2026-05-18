Μαλδίβες: Βρέθηκαν οι σοροί 4 αγνοούμενων δυτών από την Ιταλία

Snapshot Βρέθηκαν οι σοροί τεσσάρων Ιταλών δυτών που αγνοούνταν μετά από κατάδυση σε σπήλαιο στις Μαλδίβες, ενώ μία σορός είχε εντοπιστεί νωρίτερα.

Ένας λοχίας των Εθνικών Αμυντικών Δυνάμεων των Μαλδίβων πέθανε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης αναζήτησης των αγνοούμενων.

Η ομάδα των θυμάτων περιελάμβανε την καθηγήτρια θαλάσσιας οικολογίας Monica Montefalcone και την 20χρονη κόρη της Giorgia Sommacal.

Οι αρχές διερευνούν διάφορες θεωρίες για τα αίτια του δυστυχήματος, όπως τοξικότητα οξυγόνου, κακοκαιρία και απώλεια προσανατολισμού μέσα στο σπήλαιο.

Δεν υπήρχε τοπικός οδηγός συνοδείας όπως απαιτείται από τη νομοθεσία, και εξετάζεται αν χρησιμοποιήθηκε το «νήμα της Αριάδνης» για την ασφάλεια κατά την κατάδυση.

Εντοπίστηκαν οι σοροί τεσσάρων Ιταλών δυτών που έχασαν τη ζωή τους την περασμένη Πέμπτη κατά τη διάρκεια κατάδυσης σε σπήλαιο στις Μαλδίβες. Την είδηση μετέδωσαν τοπικές πηγές και την επιβεβαίωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας.

Οι έρευνες ξανάρχισαν σήμερα το πρωί, με τη συμμετοχή και μιας ομάδας τριών Φινλανδών δυτών. Μία σορός, που ανήκε στο πέμπτο μέλος της ομάδας, είχε ήδη εντοπιστεί μετά το περιστατικό της Πέμπτης.

Οι Muriel Oddenino, Gianluca Benedetti και Federico Gualtieri, καθώς και η Monica Montefalcone με την 20χρονη κόρη της Giorgia Sommacal, έχασαν τη ζωή τους όταν δεν κατάφεραν να επιστρέψουν στην επιφάνεια μετά την κατάδυση.

Υπενθυμίζεται ότι, κατά τις έρευνες για τον εντοπισμό των σορών, πέθανε και ο λοχίας Μοχάμεντ Μαχουντί.

Ο πρόεδρος των Μαλδίβων, Μοχάμεντ Μουίζου, ανέφερε σε δήλωσή του: «Ο θάνατος ενός δύτη των Εθνικών Αμυντικών Δυνάμεων των Μαλδίβων κατά τη διάρκεια επιχείρησης αναζήτησης αγνοούμενων τουριστών προκαλεί βαθιά θλίψη σε εμένα και σε κάθε πολίτη των Μαλδίβων. Είναι μια σπαρακτική είδηση».

Το μυστήριο και οι θεωρίες για τον θάνατο των 5 δυτών

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να καταλάβουν τι συνέβη, ενώ εξετάζονται αρκετές θεωρίες. Ένα από τα θύματα είναι η 51χρονη Monica Montefalcone, θαλάσσια βιολόγος, τηλεοπτική προσωπικότητα και καθηγήτρια Τροπικής Θαλάσσιας Οικολογίας και Υποβρύχιας Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο της Γένοβας. Πέθανε και η 22χρονη κόρη της, Giorgia Sommacal.

Ο τραγικός πατέρας και σύζυγος, Carlo Sommacal, δήλωσε την Παρασκευή ότι τα πλάνα που τραβήχτηκαν με κάμερα GoPro θα μπορούσαν να αποκαλύψουν το μυστήριο γύρω από τον τραγικό θάνατό τους.

Vídeos, Carlo Sommacal, padre y esposo de dos de las víctimas en Maldivas: "Algo pasó allí abajo, mi esposa era una de las mejores buceadoras del mundo" https://t.co/bhqVUY5eW4 pic.twitter.com/GpH53Xg6Fk — Cuaima TV (@tvcuaima) May 17, 2026

Μιλώντας συντετριμμένος στο ιταλικό ειδησεογραφικό πρακτορείο La Repubblica, ο Sommacal, επεσήμανε ότι «η γυναίκα μου [ήταν] από τους καλύτερους δύτες στη γη» και είπε ότι δεν θα έθετε κανέναν στην ομάδα σε κίνδυνο. «Δεν θα έθετε ποτέ σε κίνδυνο τη ζωή της κόρης μας ή άλλων... Κάτι πρέπει να συνέβη εκεί κάτω», είπε. «Ίσως ένας από αυτούς να είχε πρόβλημα, ίσως οι φιάλες οξυγόνου, δεν έχω ιδέα». Η Montefalcone είχε επιβιώσει από το τσουνάμι της Boxing Day του 2004 όταν έπληξε τις Μαλδίβες.

Ο Sommacal πρόσθεσε ότι ένας από τους δύτες της αποστολής, ο Gianluca Benedetti, ήταν «σχολαστικός». «Έλεγξε τα πάντα: τις φιάλες, τις καιρικές συνθήκες. Δεν είναι ανόητος», είπε ο Sommacal. «Πρέπει να ήταν η μοίρα. Έλαβαν κάθε δυνατή προφύλαξη».

Τα άλλα τρία θύματα έχουν κατονομαστεί ως Muriel Oddenino από το Τορίνο, Gianluca Benedetti από την Πάντοβα και Federico Gualtieri από την Omegna.

Η σπηλαιοκατάδυση είναι μια εξαιρετικά τεχνική και επικίνδυνη δραστηριότητα που απαιτεί εξειδικευμένη εκπαίδευση, εξοπλισμό και αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας. Οι κίνδυνοι αυξάνονται απότομα σε περιβάλλοντα όπου οι δύτες δεν μπορούν να κατευθυνθούν ευθεία προς τα πάνω και σε βάθος, ιδιαίτερα όταν οι συνθήκες είναι κακές.

Η είσοδος του υποβρύχιου σπηλαίου Μιγιαρού Καντού στις Μαλδίβες

Οι ειδικοί λένε ότι είναι εύκολο να αποπροσανατολιστείτε ή να χαθείτε μέσα στις σπηλιές, ιδιαίτερα καθώς τα σύννεφα ιζημάτων μπορούν να μειώσουν απότομα την ορατότητα. Η κατάδυση στα 50 μέτρα υπερβαίνει επίσης το μέγιστο βάθος που συνιστάται για δύτες αναψυχής από τους περισσότερους μεγάλους καθιερωμένους οργανισμούς πιστοποίησης καταδύσεων, με βάθη άνω των 40 μέτρων να θεωρούνται τεχνική κατάδυση και να απαιτούν εξειδικευμένη εκπαίδευση και εξοπλισμό.

Οι αρχές δεν έχουν αποκλείσει πολλά σενάρια, με την αστυνομία να διερευνά εάν η κακοκαιρία μπορεί να επηρέασε την ορατότητα των δυτών. Σύμφωνα με το ιταλικό ειδησεογραφικό πρακτορείο La Repubblica, το γεγονός ότι κανένας από τους πέντε δύτες δεν κατάφερε να ξαναβγεί στην επιφάνεια υποδηλώνει ότι η ομάδα μπορεί να έχει χαθεί μέσα σε μια υποβρύχια σπηλιά.

Η αστυνομία δεν έχει επίσης αποκλείσει το ενδεχόμενο ένας από τους πέντε να έχει κολλήσει ενώ οι άλλοι ξέμειναν από αέρα ή πανικοβλήθηκαν ενώ προσπαθούσαν να απεγκλωβίσουν τον συνάδελφό τους. Οι ειδικοί στις καταδύσεις έχουν επίσης εικασίες για διάφορες υποθέσεις.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, μια από τις πιο ευρέως αποδεκτές υποθέσεις από την ακτοφυλακή και τους ειδικούς είναι η τοξικότητα του οξυγόνου. Αυτό το φαινόμενο συμβαίνει εάν το μείγμα της δεξαμενής είναι ανεπαρκές, καθιστώντας το οξυγόνο τοξικό σε ορισμένα βάθη. Δεν είναι επίσης σαφές εάν η κατάδυση των Ιταλών, που βρίσκεται σε βάθος άνω των 160 ποδιών, ρυθμιζόταν, σύμφωνα με την Εθνική Αμυντική Δύναμη των Μαλδίβων.

Το «νήμα της Αριάδνης»

Εν τω μεταξύ, αποκαλύφθηκε ότι δεν υπήρχε τοπικός οδηγός για να συνοδεύσει την ομάδα στο σπήλαιο, όπως απαιτείται από τη νομοθεσία των Μαλδίβων.

Οι ερευνητές προσπαθούν επίσης να προσδιορίσουν εάν η ομάδα χρησιμοποίησε ένα «νήμα της Αριάδνης» - ένα σχοινί που χρησιμοποιείται από δύτες ενώ εξερευνούν σπηλιές για να τους βοηθήσει να μείνουν κοντά μεταξύ τους και να βρουν την είσοδο και την έξοδο στις κοιλότητες.

Η χρήση του σχοινιού είναι υποχρεωτική σε ορισμένες σπηλιές. Οι τοπικοί κανονισμοί επιτρέπουν καταδύσεις σε μέγιστο βάθος 98 ποδιών, αλλά οι έμπειροι επαγγελματίες είναι γνωστό ότι πηγαίνουν βαθύτερα.

Τα ατυχήματα που σχετίζονται με καταδύσεις και θαλάσσια σπορ είναι σχετικά σπάνια στη χώρα της Νότιας Ασίας, αν και έχουν αναφερθεί αρκετά θανατηφόρα περιστατικά τα τελευταία χρόνια.

