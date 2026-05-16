Μαλδίβες: Βίντεο από το εσωτερικό της σπηλιάς του θανάτου όπου έχασαν τη ζωή τους 5 Ιταλοί δύτες

Δείτε πώς είναι στο εσωτερικό η σπηλιά η οποία έχει 60 μέτρα βάθος και το φως είναι αμυδρό

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Η είσοδος του υποβρύχιου σπηλαίου Μιγιαρού Καντού στις Μαλδίβες

  • Πέντε Ιταλοί δύτες έχασαν τη ζωή τους σε υποθαλάσσια σπηλιά στις Μαλδίβες, η οποία θεωρείται εξαιρετικά απαιτητική για καταδύσεις.
  • Υπάρχουν δύο βασικά σενάρια για το δυστύχημα: πανικός και απώλεια προσανατολισμού ή τοξικότητα του οξυγόνου σε μεγάλα βάθη.
  • Η σπηλιά Αλιμαθάα έχει βάθος έως 60 μέτρα, στενά περάσματα και χωρίζεται σε τρία τμήματα, καθιστώντας δύσκολη τη διαφυγή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
  • Οι καιρικές συνθήκες με ισχυρούς ανέμους και μειωμένη ορατότητα πιθανώς συνέβαλαν στην παγίδευση των δυτών και την επιδείνωση της κατάστασης.
  • Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες στο τρίτο τμήμα της σπηλιάς για τον εντοπισμό των σορών και την πλήρη κατανόηση των αιτιών του δυστυχήματος.
Η υποθαλάσσια σπηλιά στις Μαλδίβες στην ατόλη Βααβού όπου έχασαν τη ζωή τους 5 Ιταλοί δύτες θεωρείται ένα εξαιρετικά απαιτητικό σημείο κατάδυσης.

Στις 14 Φεβρουαρίου 2014, ο Σεργκέι Λάπκιν και ο Βλαντιμίρ Τοτσίλοφ, ως μέλη μιας ομάδας δυτών ερεύνησαν το σπήλαιο Μιγιαρού Καντού. Το όνομα του σπηλαίου σημαίνει «Κανάλι των καρχαριών» εξαιτίας του μεγάλου πληθυσμού καρχαριών στην περιοχή.

Οι δύο δύτες κατέγραψαν σε βίντεο την έρευνα τους και συγκλονιστικά πλάνα από το εσωτερικό του σπηλαίου το οποίο έχει βάθος 60 μέτρων. Οι εικόνες φαίνεται ότι φέρνουν πιο κοντά το σενάριο οι δύτες να παγιδεύτηκαν μέσα στο σπήλαιο το οποίο αποτελεί από τρία διαφορετικά κομμάτια.

Πώς η υποθαλάσσια σπηλιά έγινε παγίδα θανάτου για τους 5 Ιταλούς – Τι λένε έμπειροι δύτες

Τι πραγματικά συνέβη στους 5 Ιταλούς δύτες στην ατόλη Βααβού στις Μαλδίβες και βρήκαν τραγικό θάνατο στην υποθαλάσσια σπηλιά Αλιμαθάα; Αυτό είναι το ερώτημα που προσπαθούν να απαντήσουν οι ιταλικές αρχές αλλά μέχρι στιγμής κανένα σενάριο δεν κερδίζει έδαφος.

Το πρώτο σενάριο θέλει τους δύτες να πανικοβλήθηκαν και να έχασαν τον προσανατολισμό τους μέσα στη σπηλιά και να παγιδεύτηκαν. Ωστόσο αρκετοί ειδικοί διατηρούν τις αμφιβολίες τους καθώς κάποιοι από τους δύτες ήταν εξαιρετικά έμπειροι και γνώριζαν πώς να αντιδράσουν σε δύσκολες περιπτώσεις. Αυτό ανέφερε και ο σύζυγός της Μόνικα Μοντεφαλκόνε που εξήγησε ότι η 51χρονη είχε εξαιρετικά μεγάλη εμπειρία στις καταδύσεις και αν υπήρχε κάτι που την ανησυχούσε δεν θα έβαζε σε κίνδυνο τη ζωή της κόρης της και των υπολοίπων στην ομάδα.

Το δεύτερο σενάριο αφορά το τοξικό οξυγόνο το οποίο μπορεί να εισέπνευσαν οι δύτες με αποτέλεσμα να χάσουν τις αισθήσεις τους και να πεθάνουν. Σύμφωνα με έμπειρους στις καταδύσεις σε μεγάλα βάθη ενδέχεται το οξυγόνο να γίνει τοξικό και να προκαλέσει βλάβες στους δύτες. Αυτή η εκτίμηση ενδεχομένως απαντά μερικά βασικά ερωτήματα, όπως τι συνέβη και στους 5 δύτες ταυτόχρονα και δεν μπόρεσαν να αντιδράσουν έγκαιρα. Αυτό που προκαλεί προβληματισμό είναι ότι κανείς από τους 5 δεν κατάφερε να αναδυθεί και να ζητήσει βοήθεια. Επομένως οι ειδικοί εικάζουν ότι οτιδήποτε συνέβη ήταν γρήγορο και καταστροφικό για τους δύτες.

Χάθηκαν στη σπηλιά;

Το υποβρύχιο σπήλαιο Αλιμαθάα είναι ένα κοραλλιογενές φαράγγι με μήκος περίπου 260 μέτρων και βάθος έως 60 μέτρα. Το φως είναι αμυδρό, έχει στενά περάσματα και χωρίζεται σε τρία τμήματα. Μέχρι στιγμής οι έμπειροι δύτες των αρχών ερεύνησαν τα δύο πρώτα τμήματα του σπηλαίου και εντόπισαν μία σορό. Σήμερα θα εισέλθουν στο τρίτο τμήμα όπου θεωρείται βέβαιο ότι βρίσκονται οι σοροί των άλλων 4 δυτών.

Το προηγούμενο βράδυ από την τραγωδία είχε εκδοθεί κίτρινη προειδοποίηση καιρού για ριπές ανέμου που έφταναν τα 50 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτό σημαίνει ότι η άμμος στον βυθό αναδύεται και μειώνει την ορατότητα. Υπό αυτές τις συνθήκες, ακόμη και έμπειροι δύτες μπορούν να χάσουν τον προσανατολισμό τους.

Και μόλις χάσουν τον προσανατολισμό τους, ο πανικός υπερισχύει. Οι κινήσεις πολλαπλασιάζονται, η κατανάλωση αέρα επιταχύνεται και ο χρόνος για να βρουν την έξοδο εξαντλείται νωρίτερα από το αναμενόμενο. Το γεγονός ότι πέντε άτομα, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτών, δεν κατάφεραν να αναδυθούν υποδηλώνει ότι η «παγίδα» ενεργοποιήθηκε γρήγορα και για όλους ανεξαιρέτως.

Οι δύτες που έχασαν τη ζωή τους σε υποθαλάσσιο σπήλαιο στις Μαλδίβες.

«Αν πανικοβληθείς η σπηλιά γίνεται παγίδα»

«Ήξερα τη Μόνικα (Μοντεφαλκόνε), μάλιστα είχαμε διοργανώσει μαζί ένα συνέδριο. Ήταν μια παθιασμένη βιολόγος, μια πολύ καλή και καλά προετοιμασμένη δύτρια, που είχε ήδη καταδυθεί στο Blue Hole στα 90 μέτρα. Είμαι συντετριμμένος», είπε ο ελεύθερος δύτης Ουμπέρτο Πελιτσάρι σε συνέντευξή του στη La Stampa.

«Γνωρίζω τα μέρη. Και γνωρίζω επίσης τον ταξιδιωτικό πράκτορα, τον Albatros: εξαιρετικοί επαγγελματίες, που φροντίζουν τα πάντα, με ακρίβεια. Ήμουν στο ίδιο σκάφος που χρησιμοποίησε η ομάδα της Μόνικα, το Duke of York, πριν από έξι μήνες. Και αυτό είναι επίσης κάτι που με μπερδεύει», ανέφερε ο έμπειρος δύτης.

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, μπήκαν σε μια σπηλιά και δεν βγήκαν ποτέ. Είναι δυνατόν κάτι τέτοιο με βάση την μεγάλη εμπειρία ορισμένων μελών της ομάδας; Ο Πελιτσάρι απαντά: «Εξαρτάται από το επίπεδο γνώσεων και εμπειρίας των δυτών. Ο εκπαιδευτής, ο επικεφαλής της κατάδυσης, πρέπει να εκτιμήσει αν το άτομο που συνοδεύει διαθέτει τις κατάλληλες πιστοποιήσεις, τα προσόντα και τις δεξιότητες. Σε αυτή την περίπτωση, αυτό που με βασανίζει είναι ότι κανένας από αυτούς δεν βγήκε από τη σπηλιά για να δώσει το σήμα κινδύνου».

«Γενικά μιλώντας, μπορεί να χαθείς μέσα στο σπήλαιο, να πανικοβληθείς, να αρχίσεις να κολυμπάς με τα βατραχοπέδιλα, η λάσπη να ανακατευτεί και να μην μπορείς να βρεις την έξοδο. Οι φακοί δεν βοηθούν και πολύ. Μπαίνεις στον πρώτο θάλαμο, μετά στον δεύτερο, μετά στον τρίτο. Γυρνάς πίσω, το νερό είναι θολό και νομίζεις ότι έχεις περάσει από εκεί, αλλά κάνεις λάθος. Έχεις χάσει τον έλεγχο. Και βρίσκεσαι στα 50-60 μέτρα, όπου υπάρχουν κανόνες κατάδυσης και χρόνοι που πρέπει να τηρηθούν. Η σπηλιά γίνεται παγίδα», ανέφερε.

Τι άλλο θα μπορούσε να συμβεί στους δύτες; «Να αναπνεύσεις κακό αέρα ή ένα μείγμα που περιέχεται στις φιάλε. Για διάφορους λόγους, και σε κάποιο σημείο να "σβήσεις" και αναπόφευκτα να αποκοιμηθείς. Αλλά αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Μιλάμε για σχολαστικούς επαγγελματίες», απάντησε ο Πελιτσάρι.

