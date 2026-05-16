Χαρδαλιάς: Επένδυση 2,5 εκατ. ευρώ σε ένα εμβληματικό κτήριο που ρήμαζε επί δεκαετίες

Στην αξιοποίηση ενός εμβληματικού κτηρίου, που ρήμαζε επί δεκαετίες, και τη μετατροπή του σε χώρο πολιτισμού προχωρά η περιφέρειας Αττικής σε συνεργασία με τον Δήμο Διονύσου.

Όπως έγινε γνωστό υπεγράφη η σύμβαση για την πλήρη ανακατασκευή και την εκ νέου αξιοποίηση του κτηρίου του πρώην ΤΥΠΕΤ στην περιοχή του Αγ. Στεφάνου, με συγχρηματοδότηση ύψους 2,5 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αττικής 2026 - 2030, από τον Περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά με τη Δήμαρχο Διονύσου Κατερίνα Μαΐχόσογλου και εκπρόσωπο του αναδόχου, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας.



Συγκεκριμένα, προβλέπεται αποκατάσταση των φθορών και αναδιαμόρφωση των κτηριακών εγκαταστάσεων συνολικής επιφάνειας 2.250 τ.μ., όσο και ο περιβάλλον χώρος 11 στρεμμάτων, προκειμένου να ανταποκρίνονται στη νέα χρήση, ενώ θα δημιουργηθεί και νέο εσωτερικό αμφιθέατρο.

Όλοι οι χώροι θα είναι απολύτως προσβάσιμοι από ΑμεΑ και άτομα περιορισμένης κινητικότητας, ενώ οι εργασίες αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί έως την άνοιξη του 2028.

«Δίνουμε νέα πνοή και επιστρέφουμε στην κοινωνία ένα εμβληματικό αστικό αρχιτεκτόνημα, που για δεκαετίες ρήμαζε από την εγκατάλειψη. Η επανάχρηση ενός σημαντικού κτηρίου και η μετατροπή του σε έναν σύγχρονο χώρο πολιτισμού, ανοιχτό και προσβάσιμο σε όλους, αναδεικνύει την αξία της ορθής αξιοποίησης των δημόσιων πόρων, αλλά και τη δυναμική της συνεργασίας μεταξύ των δύο βαθμών Αυτοδιοίκησης. Παράλληλα, ενισχύει την τοπική κοινωνία, δημιουργώντας έναν πυρήνα δημιουργίας, έκφρασης και συνάντησης για τους κατοίκους κάθε ηλικίας» δήλωσε μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς.

Παράλληλα επεσήμανε ότι το συγκεκριμένο έργο εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό που υλοποιείται στην περιοχή, με παρεμβάσεις άνω των 13 εκατ. ευρώ σε κρίσιμες υποδομές, στην αντιπλημμυρική θωράκιση, στην οδική ασφάλεια και στις σχολικές εγκαταστάσεις.