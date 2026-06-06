ΣΥΡΙΖΑ: Κρίσιμη για το μέλλον του κόμματος η σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής

Snapshot Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ συνεδριάζει σήμερα σε κρίσιμο γύρο διαλόγου για το μέλλον του κόμματος.

Η εισήγηση του Σωκράτη Φάμελλου υπέρ της πολιτικής στήριξης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία στην Πολιτική Γραμματεία.

Υπάρχει σημαντική εσωκομματική διαφωνία, με τον Παύλο Πολάκη και τον Νίκο Παππά να υποστηρίζουν την αυτόνομη πορεία του ΣΥΡΙΖΑ και να αντιτίθενται στην εισήγηση Φάμελλου.

Η Ρένα Δούρου πρότεινε τη συγκρότηση ειδικής επιτροπής για την επεξεργασία προτάσεων συνεργασιών και χρονοδιαγράμματος για ενωτική στρατηγική.

Ο Σωκράτης Φάμελλος τόνισε την ανάγκη ενότητας και αποφυγής αντιπαράθεσης με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Snapshot powered by AI

Καθοριστικές για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ θεωρούνται οι επόμενες ώρες καθώς αναμένεται να συνεδριάσει σήμερα η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος στις 10:30.

Η συνεδρίαση αναμένεται να ξεκινήσει με ομιλία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου ο οποίος είδε την Παρασκευή την εισήγηση του υπέρ της πολιτικής στήριξης της πρωτοβουλίας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα να εγκρίνεται με ευρεία πλειοψηφία στην Πολιτική Γραμματεία του κόμματος.

Η σύγκρουση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να κορυφωθεί σήμερα και μένει να φανεί ποια στάση θα τηρήσουν τελικά κορυφαία στελέχη τα οποία αντιδρούν στην εισήγηση Φάμελλου, όπως ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παππάς.

Κερδισμένος στη χθεσινή συνεδρίαση ο Σωκράτης Φάμελλος

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στην εισήγηση του, η οποία πήρε το «πράσινο φως» από τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας, τόνισε την ανάγκη για ενότητα και ανασύνθεση στον προοδευτικό χώρο. Υπογράμμισε ότι θα ήταν «στρατηγικό λάθος» η αντιπαράθεση με ο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

«Στην προσπάθεια να φύγει αυτή η διεφθαρμένη και επικίνδυνη κυβέρνηση και να έχουμε προοδευτική κυβέρνηση, δεν περισσεύει κανείς. Θα ήταν στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία, τη στηρίζουμε, δεν την βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά συντροφικά», είπε ο Σωκράτης Φάμελλος.

«Σε αυτό το νέο πλαίσιο, εργαζόμαστε ώστε να συμβάλλουμε και να συμμετέχουμε σε μία ευρεία ενωτική σύγκλιση και έκφραση των προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων, συλλογικοτήτων, προσωπικοτήτων, που είναι απαραίτητη για μία νικηφόρα εκλογική σύγκρουση με το καθεστώς Μητσοτάκη», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Χαρακτήρισε μάλιστα θετική εξέλιξη και μείζον πολιτικό γεγονός την ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, που «συμβάλλει θετικά στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου».

Σύμφωνα με πληροφορίες, με την εισήγηση Φάμελλου συμπαρατάχθηκαν η Όλγα Γεροβασίλη και ο Κώστας Ζαχαριάδης, οι οποίοι υποστήριξαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει να αντιπαρατεθεί με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Αντίθετοι με τον Σωκράτη Φάμελλο εμφανίστηκαν οι κ.κ. Παύλος Πολάκης και Νίκος Παππάς, οι οποίοι εξέφρασαν ανοιχτά τις διαφωνίες τους στη χθεσινή συνεδρίαση. Τάχθηκαν υπέρ της αυτόνομης πορείας του ΣΥΡΙΖΑ στις κάλπες και ζήτησαν ανασύνταξη του κόμματος και διατήρηση της οργανωτικής και πολιτικής αυτονομίας του. Επιπλέον ο Παύλος Πολάκης υποστήριξε ότι θα πρέπει να μπει τέλος «στη ρευστοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ».

Πρόταση - «γέφυρα» μεταξύ των δύο πλευρών κατέθεσε η Ρένα Δούρου, η οποία ζήτησε να συγκροτηθεί ειδική επιτροπή που θα επεξεργαστεί το χρονοδιάγραμμα και τις προτάσεις συνεργασιών που θα τεθούν υπόψη όλων, δηλαδή και στον Αλέξη Τσίπρα και στο ΠΑΣΟΚ.

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