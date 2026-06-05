Πολάκης κατά Φάμελλου, Τσίπρα: Οδηγηθήκαμε στο 1,5% - Απουσία αντιπολίτευσης το διάστημα 2019-2023

Snapshot Ο Παύλος Πολάκης κατήγγειλε την απουσία ουσιαστικής αντιπολίτευσης από τον ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 2019

2023 και κατηγόρησε τον Σωκράτη Φάμελλο για τη δημοσκοπική πτώση του κόμματος στο 1

1,5%.

Τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να παραμείνει διακριτό κόμμα με δική του πολιτική υπόσταση και εκλογική προετοιμασία, απορρίπτοντας τον ρόλο «δεξαμενής στελεχών» για ατομικές συμφωνίες.

Υποστήριξε τη συμμετοχή σε ενωτικό ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων, με τον όρο ο ΣΥΡΙΖΑ να συμμετέχει ως οργανωμένο κόμμα και όχι μόνο με δανεισμό στελεχών.

Πρότεινε τη συγκρότηση επιτροπών για ψηφοδέλτια, πρόγραμμα και εκλογική οργάνωση, καλώντας το κόμμα να αναλάβει ενεργό ρόλο και να ξεκινήσει άμεσα την προετοιμασία για τις εκλογές.

Κατήγγειλε την τακτική της συνεχούς αναμονής, που οδηγεί στην απαξίωση και ενδεχόμενη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, και ζήτησε δημόσια δέσμευση ότι το κόμμα θα παραμείνει ενεργό και πιστό στο όραμα της Αριστεράς. Snapshot powered by AI

Σφοδρή επίθεση κατά του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλου εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της Πολιτικής Γραμματείας ο Παύλος Πολάκης, απορρίπτοντας τη λογική της άκριτης προσέγγισης με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα.

Ο κ. Πολάκης, υπερασπίστηκε τα κυβερνητικά πεπραγμένα του ΣΥΡΙΖΑ κατά την περίοδο 2015 -2019, κάνοντας και αναφορές στον τομέα της υγείας.

Ωστόσο άφησε αιχμές για την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ από το 2019 και έπειτα, κάνοντας λόγο για «απουσία ουσιαστικής αντιπολίτευσης». Αναφέρθηκε και στο διάστημα της ηγεσίας του Σωκράτη Φάμελλου, λέγοντας σύμφωνα με διαρροές πως το κόμμα οδηγήθηκε στο δημοσκοπικό 1-1,5%.

Να παραμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ διακριτό κόμμα

Κατά τον ίδιο, η Κουμουνδούρου δεν μπορεί να περιοριστεί σε ρόλο «δεξαμενής στελεχών» για ατομικές συμφωνίες, αλλά οφείλει να παραμείνει παρών ως κόμμα, με δική του πολιτική υπόσταση και εκλογική προετοιμασία.

«Η τακτική της διαρκούς και χωρίς τέλος αναμονής οδηγεί στη σταδιακή απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ και νομοτελειακά στη διάλυσή του», φέρεται να είπε, καλώντας το κόμμα να διατρανώσει δημόσια ότι «θα είναι και αύριο εδώ», πιστό, όπως ανέφερε, στο όραμα της Αριστεράς για έναν πιο δίκαιο κόσμο.

Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ ενός ενωτικού ψηφοδελτίου των προοδευτικών δυνάμεων, αλλά με έναν σαφή όρο: ο ΣΥΡΙΖΑ να συμμετέχει ως κόμμα και όχι -όπως ανέφερε- «δανείζοντας» στελέχη μετά από ατομικές συμφωνίες.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η προσπάθεια για ενωτικό σχήμα δεν σημαίνει πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπει στο μεταξύ σε «χειμερία νάρκη». Αντιθέτως, ζήτησε άμεση αναδιάταξη όλων των κομματικών δυνάμεων σε θέση εκλογικής μάχης και έναρξη της προετοιμασίας από την επόμενη ημέρα.

Συγκεκριμένα, πρότεινε στην Κεντρική Επιτροπή τη συγκρότηση επιτροπής ψηφοδελτίων, διεύρυνσης και προοδευτικού πόλου, επιτροπής προγράμματος και εκλογικής οργανωτικής επιτροπής. Με άλλα λόγια, ζήτησε το κόμμα να πάψει να περιμένει τις εξελίξεις και να αρχίσει να τις οργανώνει.

Φάμελλος: Στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με την ΕΛ.ΑΣ – Στηρίζουμε την πρωτοβουλία Τσίπρα

Είχε προηγηθεί η τοποθέτηση του Σωκράτη Φάμελλου, ο οποίος είχε πει πως θα είναι «στρατηγικό λάθος» ενδεχόμενη «αντιπαράθεση με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη», την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε «μείζον πολιτικό γεγονός» και «θετική εξέλιξη».

«Στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία, τη στηρίζουμε, δεν την βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά συντροφικά», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως ο ΣΥΡΙΖΑ εργάζεται στην κατεύθυνση της συμμετοχής του σε μια «ευρεία ενωτική σύγκλιση και έκφραση των προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων, συλλογικοτήτων, προσωπικοτήτων, που είναι απαραίτητη για μία νικηφόρα εκλογική σύγκρουση με το καθεστώς Μητσοτάκη».

«Στόχος και δέσμευσή μας είναι η ιστορική πολιτική συνέχεια των ιδεών και της παρακαταθήκης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, της Ανανεωτικής Αριστεράς, της Προοδευτικής Συμμαχίας, σε μία ευρύτερη ανασύσταση και συμπαράταξη του προοδευτικού χώρου, αξιοποιώντας και την ιστορική εμπειρία των μετεξελίξεων του αριστερού-προοδευτικού χώρου», πρόσθεσε και κατέληξε:

«Αναγκαία η ισχυρή δράση της ΚΟ και του συνολικά του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, τιμώντας και υπηρετώντας τη λαϊκή εντολή των πολιτών. Για να υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση στο καθεστώς Μητσοτάκη, αλλά και για να αναδεικνύονται οι προτεραιότητες ενός προοδευτικού προγράμματος».

Για τα ζητήματα επικαιρότητας

Σχολιάζοντας τη γενικότερη πολιτική κατάσταση στη χώρα, τόνισε πως «κορυφώνεται η πολιτική και κυβερνητική κρίση» και περιέγραψε ένα περιβάλλον «κοινωνικής αδικίας» και καθημερινών σκανδάλων. «Την ώρα που ο αντιπρόεδρος της ΝΔ δηλώνει χωρίς αιδώ πως θα πρέπει να διαγραφούν τα χρέη μισού δισ. ευρώ από τα δανεικά και αγύριστα του κόμματός του, η κυβέρνηση επιτρέπει στα funds να παίρνουν τα σπίτια του κόσμου, ακόμα και τις πρώτες κατοικίες, για χρέη λίγων χιλιάδων ευρώ», είπε, μεταξύ άλλων, κάνοντας λόγο για «ένα πραγματικό καθεστώς που λειτουργεί με όρους Μαφίας και παρακρατικούς μηχανισμούς προπαγάνδας».

Η Ρένα Δούρου προσερχόμενη στην ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ INTIME NEWS

Σχετικά με την Συνταγματική Αναθεώρηση, καταλόγισε στην κυβέρνηση «υποκρισία», αφού «καταπατά συνεχώς το Σύνταγμα και παραβιάζει την ανεξαρτησία των θεσμών και τα δικαιώματα των πολιτών». «Και τολμά να μιλά για αναθεώρηση του άρθρου 86 το οποίο έχει πολλαπλώς χρησιμοποιήσει για να απαγορεύσει την έρευνα για ευθύνες υπουργών της», σημείωσε, ενώ αναφέρθηκε στις προτεραιότητες που έχει θέσει ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως «η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, η απεξάρτηση της διαδικασίας ελέγχου και δίωξης υπουργών από την κυβερνητική πλειοψηφία, η θωράκιση των συνταγματικά κατοχυρωμένων Ανεξάρτητων Αρχών, το θέμα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, η προστασία του δημοσίου χώρου, του περιβάλλοντος και των δικτύων ενέργειας και μεταφορών» κ.ά.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις διεθνείς εξελίξεις, στο ξεκίνημα της παρέμβασής του, τονίζοντας πως «η πολιτική Τραμπ - Νετανιάχου επαναφέρει τη στρατιωτική ισχύ ως βασικό εργαλείο άσκησης εξωτερικής πολιτικής, υπονομεύοντας τον ρόλο του ΟΗΕ» και κατηγορώντας την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι «επιλέγει την ένοχη σιωπή και λειτουργεί ως πρόθυμος σύμμαχος των Τραμπ και Νετανιάχου».

Η Όλγα Γεροβασίλη προσερχόμενη στην ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ Eurokinissi

Διαβάστε επίσης