Φάμελλος: Στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με την ΕΛ.ΑΣ – Στηρίζουμε την πρωτοβουλία Τσίπρα

Ο κ. Φάμελλος τόνισε πως θα είναι «στρατηγικό λάθος» ενδεχόμενη «αντιπαράθεση με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη», την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε «μείζον πολιτικό γεγονός» και «θετική εξέλιξη»

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

Φάμελλος: Στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με την ΕΛ.ΑΣ – Στηρίζουμε την πρωτοβουλία Τσίπρα

Συνάντηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Σωκράτη Φάμελλου με τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Καταναλωτών, Γιώργο Λεχουρίτη, Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026.

Eurokinissi/Αρχείου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Σωκράτης Φάμελλος χαρακτήρισε στρατηγικό λάθος την αντιπαράθεση με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και υποστήριξε την πρωτοβουλία Τσίπρα ως θετική εξέλιξη.
  • Ο ΣΥΡΙΖΑ εργάζεται για ευρεία ενωτική σύγκλιση προοδευτικών δυνάμεων με στόχο νικηφόρα εκλογική αναμέτρηση κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
  • Καταγγέλθηκε η πολιτική και κυβερνητική κρίση με κοινωνική αδικία, σκανδαλώδη φαινόμενα και ευνοϊκή μεταχείριση των funds σε βάρος πολιτών.
  • Η κυβέρνηση κατηγορείται για υποκρισία στη Συνταγματική Αναθεώρηση, με παραβιάσεις της ανεξαρτησίας των θεσμών και των δικαιωμάτων των πολιτών.
  • Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επικρίθηκε για σιωπή απέναντι στην πολιτική Τραμπ
  • Νετανιάχου και για συνεργασία με τις συγκεκριμένες εξωτερικές πολιτικές δυνάμεις.
Snapshot powered by AI

Στη γραμμή περί υποστήριξης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα επέμεινε κατά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελλος.

«Στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με την ΕΛ.ΑΣ»

Ο κ. Φάμελλος τόνισε πως θα είναι «στρατηγικό λάθος» ενδεχόμενη «αντιπαράθεση με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη», την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε «μείζον πολιτικό γεγονός» και «θετική εξέλιξη».

«Στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία, τη στηρίζουμε, δεν την βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά συντροφικά», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως ο ΣΥΡΙΖΑ εργάζεται στην κατεύθυνση της συμμετοχής του σε μια «ευρεία ενωτική σύγκλιση και έκφραση των προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων, συλλογικοτήτων, προσωπικοτήτων, που είναι απαραίτητη για μία νικηφόρα εκλογική σύγκρουση με το καθεστώς Μητσοτάκη».

«Στόχος και δέσμευσή μας είναι η ιστορική πολιτική συνέχεια των ιδεών και της παρακαταθήκης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, της Ανανεωτικής Αριστεράς, της Προοδευτικής Συμμαχίας, σε μία ευρύτερη ανασύσταση και συμπαράταξη του προοδευτικού χώρου, αξιοποιώντας και την ιστορική εμπειρία των μετεξελίξεων του αριστερού-προοδευτικού χώρου», πρόσθεσε και κατέληξε:

«Αναγκαία η ισχυρή δράση της ΚΟ και του συνολικά του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, τιμώντας και υπηρετώντας τη λαϊκή εντολή των πολιτών. Για να υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση στο καθεστώς Μητσοτάκη, αλλά και για να αναδεικνύονται οι προτεραιότητες ενός προοδευτικού προγράμματος».

Για τα ζητήματα επικαιρότητας

Σχολιάζοντας τη γενικότερη πολιτική κατάσταση στη χώρα, τόνισε πως «κορυφώνεται η πολιτική και κυβερνητική κρίση» και περιέγραψε ένα περιβάλλον «κοινωνικής αδικίας» και καθημερινών σκανδάλων. «Την ώρα που ο αντιπρόεδρος της ΝΔ δηλώνει χωρίς αιδώ πως θα πρέπει να διαγραφούν τα χρέη μισού δισ. ευρώ από τα δανεικά και αγύριστα του κόμματός του, η κυβέρνηση επιτρέπει στα funds να παίρνουν τα σπίτια του κόσμου, ακόμα και τις πρώτες κατοικίες, για χρέη λίγων χιλιάδων ευρώ», είπε, μεταξύ άλλων, κάνοντας λόγο για «ένα πραγματικό καθεστώς που λειτουργεί με όρους Μαφίας και παρακρατικούς μηχανισμούς προπαγάνδας».

Intime Live

Η Ρένα Δούρου προσερχόμενη στην ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ

INTIME NEWS

Σχετικά με την Συνταγματική Αναθεώρηση, καταλόγισε στην κυβέρνηση «υποκρισία», αφού «καταπατά συνεχώς το Σύνταγμα και παραβιάζει την ανεξαρτησία των θεσμών και τα δικαιώματα των πολιτών». «Και τολμά να μιλά για αναθεώρηση του άρθρου 86 το οποίο έχει πολλαπλώς χρησιμοποιήσει για να απαγορεύσει την έρευνα για ευθύνες υπουργών της», σημείωσε, ενώ αναφέρθηκε στις προτεραιότητες που έχει θέσει ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως «η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, η απεξάρτηση της διαδικασίας ελέγχου και δίωξης υπουργών από την κυβερνητική πλειοψηφία, η θωράκιση των συνταγματικά κατοχυρωμένων Ανεξάρτητων Αρχών, το θέμα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, η προστασία του δημοσίου χώρου, του περιβάλλοντος και των δικτύων ενέργειας και μεταφορών» κ.ά.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις διεθνείς εξελίξεις, στο ξεκίνημα της παρέμβασής του, τονίζοντας πως «η πολιτική Τραμπ - Νετανιάχου επαναφέρει τη στρατιωτική ισχύ ως βασικό εργαλείο άσκησης εξωτερικής πολιτικής, υπονομεύοντας τον ρόλο του ΟΗΕ» και κατηγορώντας την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι «επιλέγει την ένοχη σιωπή και λειτουργεί ως πρόθυμος σύμμαχος των Τραμπ και Νετανιάχου».

[387485] ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI)

Η Όλγα Γεροβασίλη προσερχόμενη στην ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ

Eurokinissi

Η τοποθέτηση του Νίκου Παππά

Την ανάγκη «αλλαγών» επισήμανε ο Νίκος Παππάς κατά την παρέμβασή του στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σύμφωνα πηγές κόμματος, ενώ ζήτησε από τον Σωκράτη Φάμελλο να επικοινωνήσει με τον Αλέξη Τσίπρα για το περιθώριο συνεργασίας με το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού. Ο Ν. Παππάς επισήμανε, επίσης, ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί η στρατηγική «που έφτασε το ΣΥΡΙΖΑ σε τόσο χαμηλά επίπεδα».

[387485] ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI)
Συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, στα γραφεία του κόμματος, Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI)Eurokinissi

Πολάκης: Τα ιστορικά κόμματα δεν διαλύονται με προσωπικές αποφάσεις

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ο Παύλος Πολάκης διαμήνυσε πως τα «ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις».

Όπως τόνισε «θα δώσουμε στήριξη σ' ένα εγχείρημα ανατροπής του Μητσοτάκη και εφαρμογής ενός κοινωνικά αναγκαίου, σε σύγκρουση με τη διαπλοκή και με αναδιανομή υπέρ της εργασίας προγράμματος».

[387485] ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI)
Συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, στα γραφεία του κόμματος, Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI)Eurokinissi

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:32ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Βαρύ κατηγορητήριο για 14 κατηγορούμενους από Αγρίνιο και Κοζάνη

17:31ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: «Ήταν πάνω από μιάμιση ώρα σπίτι μας και το φωτογράφιζαν», λέει η σύζυγος του οδοντίατρου

17:27ΚΟΣΜΟΣ

Έτοιμο για εκκένωση το πλήρωμα της NASA στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, λόγω διαρροής

17:23ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Σύντομα, μία μπλε κουκίδα θα εμφανιστεί στο κινητό σας - Δείτε γιατί

17:19ANNOUNCEMENTS

INNERFEST by Innersense Productions -12 ,13 και 14 Ιουνίου 2026 @ PLEX και @ ΠΛΥΦΑ

17:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρίστος Δήμας: «Κανένα δυστύχημα στον νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών-Πύργου»

17:12LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Το τέλος της σειράς μέσα από 8 επεισόδια

17:09ΚΟΣΜΟΣ

Κύμα καύσωνα θα επηρεάσει σύντομα 150 εκατ. ανθρώπους - Το «σούπερ Ελ Νίνιο» δείχνει τη δύναμή του

17:06ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Μπήκε σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση πνεύμονα η πριγκίπισσα Μέτε Μάριτ

17:06ΚΟΣΜΟΣ

Ράμα: «Υπάρχουν τρία πράγματα που δεν μπορείς να προβλέψεις: ο Θεός, το σεξ και η ΕΕ»

17:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος σε ΠΓ ΣΥΡΙΖΑ: Στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με την ΕΛΑΣ – Στηρίζουμε την πρωτοβουλία Τσίπρα

16:59LIFESTYLE

Συγκινεί η Σοφία Κουρτίδου για τον διπλό ακρωτηριασμό του συντρόφου της: «Τον θαυμάζω γιατί όλο αυτό το μετουσίωσε σε ένα θαύμα»

16:58ΚΟΣΜΟΣ

Παραδοχή λάθους από την Ουκρανία για την έκρηξη του θαλασσίου drone στη Ρουμανία - «Τυφλώθηκε από ρωσικά συστήματα»

16:41ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Προειδοποιητικά πυρά κατά αμερικανικών πολεμικών πλοίων

16:31ΥΓΕΙΑ

Στο Ίλιον η Αγαπηδάκη με τις Κινητές Ομάδες Υγείας- Αλλάζει ο υγειονομικός χάρτης της Δυτικής Αθήνας

16:27ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Έκρηξη σε παράνομη αποθήκη φυσικού αερίου - Τρεις τραυματίες, 2.000 εκτοπισμένοι

16:23LIFESTYLE

Οργισμένοι οι κάτοικοι του Παλέρμο με τους γαμήλιους εορτασμούς της Ντούα Λίπα - «Η πόλη μας δεν είναι για ενοικίαση»

16:22ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Ανάσα» για 350.000 δανειολήπτες: Ο Άρειος Πάγος μειώνει τις δόσεις του νόμου Κατσέλη

16:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Reuters: Η Ελλάδα ετοιμάζει φόρο 15% στα κέρδη από κρυπτονομίσματα

16:21ΕΛΛΑΔΑ

Έπεσαν οι υπογραφές για παράδοση του πρώην Στρατοπέδου «Μαντουβάλου» στο δήμο Ανατολικής Μάνης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:00ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Ανατροπή με τον ξυλοδαρμό των δύο Αιγυπτίων με ρόπαλο μπέιζμπολ - Δεν ήταν διαρρήκτες

14:21ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην έρημο Σαχάρα: 49 άνθρωποι πέθαναν από δίψα μετά από βλάβη στο φορτηγό τους

15:01ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: Το χρονικό μιας οικογενειακής τραγωδίας - Από το συμβόλαιο θανάτου κατά του πρώην συζύγου της, στην αυτοκτονία στο κελί της

15:32ΕΥ ΖΗΝ

Πώς να αφαιρέσετε ισχυρή κόλλα από το δέρμα

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα - βίντεο: Η στιγμή που ο αναβάτης μηχανής παρασύρει πεζή και τραυματίζεται θανάσιμα

16:58ΚΟΣΜΟΣ

Παραδοχή λάθους από την Ουκρανία για την έκρηξη του θαλασσίου drone στη Ρουμανία - «Τυφλώθηκε από ρωσικά συστήματα»

12:21ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Οργισμένος Τεντόγλου με τη μέτρηση του τελευταίου άλματος στο Diamond League: «Τι σκ@τοσόου, αδελφέ»

06:52LIFESTYLE

Οι πρώτες σειρές που ανακοινώθηκαν για την επόμενη σεζόν – Δυνατές ιστορίες, all star cast

22:52ΚΟΣΜΟΣ

Αστροναύτης περιέγραψε πώς φαίνεται η Γη από το διάστημα: «Βλέπουμε το σημάδι του ανθρώπου στη φύση»

10:43ΕΛΛΑΔΑ

Κρεμασμένη στα κοινά μπάνια των γυναικείων φυλακών Κορυδαλλού βρέθηκε η πρώην σύζυγος-ηθική αυτουργός της δολοφονίας του Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή - Άφησε μήνυμα στα παιδιά της

14:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ραφήνα: Αιματηρό επεισόδιο σε πρατήριο καυσίμων – Δύο τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι

16:23LIFESTYLE

Οργισμένοι οι κάτοικοι του Παλέρμο με τους γαμήλιους εορτασμούς της Ντούα Λίπα - «Η πόλη μας δεν είναι για ενοικίαση»

16:59LIFESTYLE

Συγκινεί η Σοφία Κουρτίδου για τον διπλό ακρωτηριασμό του συντρόφου της: «Τον θαυμάζω γιατί όλο αυτό το μετουσίωσε σε ένα θαύμα»

12:40ΥΓΕΙΑ

Νέοι κανόνες στα σχολικά κυλικεία - Δείτε τους πίνακες με τα προϊόντα που επιτρέπονται

17:27ΚΟΣΜΟΣ

Έτοιμο για εκκένωση το πλήρωμα της NASA στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, λόγω διαρροής

08:21ΕΥ ΖΗΝ

Καρδιολόγος μοιράζεται τι δεν κάνει ποτέ πριν τις 9 π.μ. για πιο υγιή καρδιά

22:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Αρναούτογλου έως τα μέσα Ιουνίου 

14:34ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Συναγερμός σε καφετέρια - Ενεργοποίησε το panic button, συνελήφθη ο πρώην σύζυγος

17:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος σε ΠΓ ΣΥΡΙΖΑ: Στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με την ΕΛΑΣ – Στηρίζουμε την πρωτοβουλία Τσίπρα

13:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Θα τα πούμε το απόγευμα»: Η δήλωση-γρίφος του Σαμαρά από την Κρήτη που ανάβει φωτιές στο πολιτικό σκηνικό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ