Φάμελλος: Στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με την ΕΛ.ΑΣ – Στηρίζουμε την πρωτοβουλία Τσίπρα

Snapshot Ο Σωκράτης Φάμελλος χαρακτήρισε στρατηγικό λάθος την αντιπαράθεση με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και υποστήριξε την πρωτοβουλία Τσίπρα ως θετική εξέλιξη.

Ο ΣΥΡΙΖΑ εργάζεται για ευρεία ενωτική σύγκλιση προοδευτικών δυνάμεων με στόχο νικηφόρα εκλογική αναμέτρηση κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Καταγγέλθηκε η πολιτική και κυβερνητική κρίση με κοινωνική αδικία, σκανδαλώδη φαινόμενα και ευνοϊκή μεταχείριση των funds σε βάρος πολιτών.

Η κυβέρνηση κατηγορείται για υποκρισία στη Συνταγματική Αναθεώρηση, με παραβιάσεις της ανεξαρτησίας των θεσμών και των δικαιωμάτων των πολιτών.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επικρίθηκε για σιωπή απέναντι στην πολιτική Τραμπ

Νετανιάχου και για συνεργασία με τις συγκεκριμένες εξωτερικές πολιτικές δυνάμεις. Snapshot powered by AI

Στη γραμμή περί υποστήριξης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα επέμεινε κατά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελλος.

«Στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με την ΕΛ.ΑΣ»

Ο κ. Φάμελλος τόνισε πως θα είναι «στρατηγικό λάθος» ενδεχόμενη «αντιπαράθεση με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη», την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε «μείζον πολιτικό γεγονός» και «θετική εξέλιξη».

«Στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία, τη στηρίζουμε, δεν την βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά συντροφικά», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως ο ΣΥΡΙΖΑ εργάζεται στην κατεύθυνση της συμμετοχής του σε μια «ευρεία ενωτική σύγκλιση και έκφραση των προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων, συλλογικοτήτων, προσωπικοτήτων, που είναι απαραίτητη για μία νικηφόρα εκλογική σύγκρουση με το καθεστώς Μητσοτάκη».

«Στόχος και δέσμευσή μας είναι η ιστορική πολιτική συνέχεια των ιδεών και της παρακαταθήκης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, της Ανανεωτικής Αριστεράς, της Προοδευτικής Συμμαχίας, σε μία ευρύτερη ανασύσταση και συμπαράταξη του προοδευτικού χώρου, αξιοποιώντας και την ιστορική εμπειρία των μετεξελίξεων του αριστερού-προοδευτικού χώρου», πρόσθεσε και κατέληξε:

«Αναγκαία η ισχυρή δράση της ΚΟ και του συνολικά του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, τιμώντας και υπηρετώντας τη λαϊκή εντολή των πολιτών. Για να υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση στο καθεστώς Μητσοτάκη, αλλά και για να αναδεικνύονται οι προτεραιότητες ενός προοδευτικού προγράμματος».

Για τα ζητήματα επικαιρότητας

Σχολιάζοντας τη γενικότερη πολιτική κατάσταση στη χώρα, τόνισε πως «κορυφώνεται η πολιτική και κυβερνητική κρίση» και περιέγραψε ένα περιβάλλον «κοινωνικής αδικίας» και καθημερινών σκανδάλων. «Την ώρα που ο αντιπρόεδρος της ΝΔ δηλώνει χωρίς αιδώ πως θα πρέπει να διαγραφούν τα χρέη μισού δισ. ευρώ από τα δανεικά και αγύριστα του κόμματός του, η κυβέρνηση επιτρέπει στα funds να παίρνουν τα σπίτια του κόσμου, ακόμα και τις πρώτες κατοικίες, για χρέη λίγων χιλιάδων ευρώ», είπε, μεταξύ άλλων, κάνοντας λόγο για «ένα πραγματικό καθεστώς που λειτουργεί με όρους Μαφίας και παρακρατικούς μηχανισμούς προπαγάνδας».

Η Ρένα Δούρου προσερχόμενη στην ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ INTIME NEWS

Σχετικά με την Συνταγματική Αναθεώρηση, καταλόγισε στην κυβέρνηση «υποκρισία», αφού «καταπατά συνεχώς το Σύνταγμα και παραβιάζει την ανεξαρτησία των θεσμών και τα δικαιώματα των πολιτών». «Και τολμά να μιλά για αναθεώρηση του άρθρου 86 το οποίο έχει πολλαπλώς χρησιμοποιήσει για να απαγορεύσει την έρευνα για ευθύνες υπουργών της», σημείωσε, ενώ αναφέρθηκε στις προτεραιότητες που έχει θέσει ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως «η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, η απεξάρτηση της διαδικασίας ελέγχου και δίωξης υπουργών από την κυβερνητική πλειοψηφία, η θωράκιση των συνταγματικά κατοχυρωμένων Ανεξάρτητων Αρχών, το θέμα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, η προστασία του δημοσίου χώρου, του περιβάλλοντος και των δικτύων ενέργειας και μεταφορών» κ.ά.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις διεθνείς εξελίξεις, στο ξεκίνημα της παρέμβασής του, τονίζοντας πως «η πολιτική Τραμπ - Νετανιάχου επαναφέρει τη στρατιωτική ισχύ ως βασικό εργαλείο άσκησης εξωτερικής πολιτικής, υπονομεύοντας τον ρόλο του ΟΗΕ» και κατηγορώντας την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι «επιλέγει την ένοχη σιωπή και λειτουργεί ως πρόθυμος σύμμαχος των Τραμπ και Νετανιάχου».

Η Όλγα Γεροβασίλη προσερχόμενη στην ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ Eurokinissi

Η τοποθέτηση του Νίκου Παππά

Την ανάγκη «αλλαγών» επισήμανε ο Νίκος Παππάς κατά την παρέμβασή του στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σύμφωνα πηγές κόμματος, ενώ ζήτησε από τον Σωκράτη Φάμελλο να επικοινωνήσει με τον Αλέξη Τσίπρα για το περιθώριο συνεργασίας με το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού. Ο Ν. Παππάς επισήμανε, επίσης, ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί η στρατηγική «που έφτασε το ΣΥΡΙΖΑ σε τόσο χαμηλά επίπεδα».

Συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, στα γραφεία του κόμματος, Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI) Eurokinissi

Πολάκης: Τα ιστορικά κόμματα δεν διαλύονται με προσωπικές αποφάσεις

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ο Παύλος Πολάκης διαμήνυσε πως τα «ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις».

Όπως τόνισε «θα δώσουμε στήριξη σ' ένα εγχείρημα ανατροπής του Μητσοτάκη και εφαρμογής ενός κοινωνικά αναγκαίου, σε σύγκρουση με τη διαπλοκή και με αναδιανομή υπέρ της εργασίας προγράμματος».

Συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, στα γραφεία του κόμματος, Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI) Eurokinissi

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