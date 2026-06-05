Πολάκης: «Τα ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις»

Snapshot Ο Παύλος Πολάκης συμμετείχε στην κρίσιμη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου.

Δήλωσε ότι τα ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις.

Ανέφερε ότι θα στηρίξει πολιτικά ένα πρόγραμμα ανατροπής της κυβέρνησης Μητσοτάκη και αναδιανομής υπέρ της εργασίας. Snapshot powered by AI

Στην Κουμουνδούρου κατέφτασε ο Παύλος Πολάκης το μεσημέρι της Παρασκευής, προκειμένου να συμμετάσχει στην κρίσιμη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία ο πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελλος αναμένεται να εισηγηθεί την εκλογική συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Ο Παύλος Πολάκης, σε μια σύντομη δήλωση στους δημοσιογράφους που βρίσκονταν απ'έξω έστειλε σαφές μήνυμα στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, μετά τη διαγραφή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος. «Τα ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις» δήλωσε χαρακτηριστικά, απαντώντας στο ερώτημα αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει συνέχεια.

Σε άλλο ερώτημα σχετικά με το αν θα δώσει στήριξη στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα η απάντηση του Παύλου Πολάκη ήταν: «Θα δώσουμε πολιτική στήριξη σε ένα εγχείρημα ανατροπής του Μητσοτάκη και εφαρμογής ενός κοινωνικά αναγκαίου, λαϊκά κατανοητού, σε σύγκρουση με τη διαπλοκή, με αναδιανομή υπέρ της εργασίας προγράμματος. Εκεί θα δώσουμε στήριξη».

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