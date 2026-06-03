Κρίσιμη Πολιτική Γραμματεία ΣΥΡΙΖΑ - Συνεργασία με Τσίπρα θα προτείνει ο Φάμελλος

Σε τεντωμένο σχοινί κινείται ο ΣΥΡΙΖΑ ενόψει της συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, που θα καθορίσει τη στρατηγική με δεδομένη την ασφυκτική πίεση που του προκαλεί η ίδρυση της ΕΛΑΣ από τον Αλέξη Τσίπρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb.gr, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα προσέλθει στις συνεδριάσεις επιμένοντας στην αρχική γραμμή που είχε χαράξει, περί ενιαίου ψηφοδελτίου των προοδευτικών δυνάμεων.

Συγκεκριμένα, θα επισημάνει τη βαρύτητα του Αλέξη Τσίπρα και του πολιτικού του εγχειρήματος που ήδη καταγράφεται στη δεύτερη θέση και θα επιμείνει στην ανάγκη ο ΣΥΡΙΖΑ να ενταχθεί σε κοινό ενωτικό ψηφοδέλτιο υποστηρίζοντας το συγκεκριμένο εγχείρημα.

Σε κάθε περίπτωση, ο κ. Φάμελλος θα αποφύγει να εμπλακεί σε συζήτηση για το τι θα πρέπει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ εάν υπάρξει ρητή άρνηση από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα να αποδεχτεί τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ και να εντάξει εν ενεργεία στελέχη του σε κοινά ψηφοδέλτια. Όπως ξεκαθαρίζουν στελέχη στο περιβάλλον του Σωκράτη Φάμελλου, ο πρόεδρος θα επιμείνει στην ανάγκη να ληφθούν όλες οι απαραίτητες πρωτοβουλίες και να γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να επιτευχθεί το «Plan A».

Ενδεχόμενη άρνηση του Αλέξη Τσίπρα, όπως άλλωστε έχει ήδη υποδείξει σε δηλώσεις της εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Θεώνη Κουφονικολάκου, θα οδηγήσει προφανώς τον ΣΥΡΙΖΑ στην υποχρέωση να επανεξετάσει με τα νέα δεδομένα τις πολιτικές του επιλογές.

Σημειώνεται ότι η Πολιτική Γραμματεία θα συνεδριάσει είτε αύριο Πέμπτη, είτε την Παρασκευή, ενώ η Κεντρική Επιτροπή θα συνεδριάσει το Σάββατο.

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