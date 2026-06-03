Αποχωρεί από τον ΣΥΡΙΖΑ ο δικηγόρος Γιάννης Μαντζουράνης - Τσίπρα «δείχνει» η επιστολή παραίτησης

«Αυτή η απόφαση δε σημαίνει αποχώρηση από τους αγώνες», τονίζει ο Γιάννης Μαντζουράνης

Αντώνης Ρηγόπουλος

Αποχωρεί από τον ΣΥΡΙΖΑ ο δικηγόρος Γιάννης Μαντζουράνης - Τσίπρα «δείχνει» η επιστολή παραίτησης

Ο Δικηγόρος Γιάννης Μαντζουράνης στη παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα με τίτλο «Ιθάκη»

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Με μια επιστολή που απευθύνεται στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλο καθώς και στα μέλη της ΚΕ του κόμματος, ο γνωστός δικηγόρος Γιάννης Μαντζουράνης ανακοίνωσε την απόφασή του να αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας λόγο για την ανάγκη λήψης δύσκολων αποφάσεων με κριτήριο την έξοδο «από τα σημερινά επικίνδυνα αδιέξοδα που δημιουργεί η διακυβέρνση της ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Μετά από συνεκτίμηση όλων των πραγματικών δεδομένων, των πρόσφατων πολιτικών εξελίξεων και κομματικών επιλογών και κυρίως την πρωτοβουλία για ανασυγκρότηση της μεγάλης δημοκρατικής προοδευτικής παράταξης, που ήδη ξεκίνησε, παραιτούμαι από μέλος της Πολιτικής Γραμματείας, της Κεντρικής Επιτροπής, καθώς και του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία. Αυτή η απόφαση δε σημαίνει αποχώρηση από τους αγώνες για εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία και κοινωνική δικαιοσύνη, αλλά δηλώνει την πρόθεσή μου να συμμετάσχω σε αυτούς από όποια θέση κρίνω πιο αποτελεσματική και πρόσφορη», αναφέρει στην επιστολή του ο Γιάννης Μαντζουράνης.

Ο κ. Μαντζουράνης έχει εκπροσωπήσει νομικά τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ και η επιστολή του λέει ρητά ότι η απόφαση αποχώρησης από τον ΣΥΡΙΖΑ σχετίζεται άμεσα με την «την πρωτοβουλία για ανασυγκρότηση της μεγάλης δημοκρατικής προοδευτικής παράταξης, που ήδη ξεκίνησε».

Ολόκληρη η επιστολή του:

Συντρόφισσες και Σύντροφοι,

Με βάση την πολιτική διαδρομή, την εμπειρία και την άποψη καθενός για όσα αυτή τη στιγμή συμβαίνουν στην προοδευτική παράταξη και την πατρίδα μας, καθώς και με κριτήριο τη συμβολή στην έξοδο από τα σημερινά επικίνδυνα αδιέξοδα, που δημιουργεί η διακυβέρνηση της ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη, επιβάλλονται δύσκολες αποφάσεις.

Μετά από συνεκτίμηση όλων των πραγματικών δεδομένων, των πρόσφατων πολιτικών εξελίξεων και κομματικών επιλογών, αλλά και κυρίως την πρωτοβουλία για ανασυγκρότηση της μεγάλης δημοκρατικής προοδευτικής παράταξης, που ήδη ξεκίνησε, παραιτούμαι από μέλος της Πολιτικής Γραμματείας, της Κεντρικής Επιτροπής, καθώς και του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία. Αυτή η απόφαση δεν σημαίνει αποχώρηση από τους αγώνες για εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία και κοινωνική δικαιοσύνη, αλλά δηλώνει την πρόθεσή μου να συμμετάσχω σ’ αυτούς από όποια θέση κρίνω πιο αποτελεσματική και πρόσφορη.

Αισθάνομαι την υποχρέωση να ευχαριστήσω όσους συμπορευτήκαμε στη συλλογική διαδρομή για την προκοπή της πατρίδας με συντροφικότητα και εμπιστοσύνη. Ελπίζω ότι σύντομα θα βρεθούμε και πάλι μαζί, γιατί ό,τι κι αν αυτή τη στιγμή μας διαφοροποιεί, παραμένει ζωντανή και μας ενώνει η αγάπη για τη δικαιοσύνη, τη δημοκρατία και πάνω απ’ όλα την Ελλάδα.

Αθήνα, 3-6-2026

Συντροφικά

Γιάννης Μαντζουράνης

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ

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