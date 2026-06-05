Πράσινοι εφιάλτες στο ΠΑΣΟΚ, Κόκκινα σενάρια για ΣΥΡΙΖΑ

Οι πράσινοι συνεδριάζουν σήμερα στο Πολιτικό Συμβούλιο με τα βλέμματα στραμμένα προς την ηγεσία και το χαμόγελο κομμένο από τα ευρήματα των πρώτων δημοσκοπήσεων μετά την είσοδο δύο νέων κομμάτων στην πολιτική σκηνή. Οι κόκκινοι έχουν Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή με απόλυτη κατήφεια, και υπαρξιακά σενάρια για την επόμενη μέρα. Θα υπάρχουν; Κι αν υπάρχουν, ποιοι θα υπάρχουν; Κι αυτοί που δεν θα υπάρχουν, πως θα υπάρξουν ξανά;

Αναθέσεις

Μετά το πρώτο σάστισμα καθώς δεν περίμενε να δίνει μάχη για την τρίτη θέση, ο Νίκος Ανδρουλάκης ετοιμάζεται να χωρίσει σε «κύκλους» τα πεδία της πολιτικής, και να αναθέσει στα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου εκλογικές Περιφέρειες για να έχουν να τρέχουν το επόμενο διάστημα. Δεν είναι καινούργιο. Λίγο πριν τις εθνικές εκλογές του ’23 επίσης είχε αναθέσει σε βουλευτές διάφορες περιφέρειες ώστε, όπως λένε κάτι καταπράσινες γλώσσες της Χαριλάου Τρικούπη με αμελητέα καθήκοντα, να έχει μετά να ‘χρεώνει’ κακά αποτελέσματα. Δηλαδή, πήγε σφαίρα πχ το ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη; Ανοίγει σαμπάνιες ο τάδε. Πήγε μέτρια στην Θεσσαλία; Φταίει ο δείνα.

Κύκλοι

Την ίδια στιγμή θα χρεώσει και με ευρύτερα καθήκοντα άλλους βουλευτές σε ότι αφορά τους τομείς διακυβέρνησης, αλλά δεν θα ονοματίσει «σκιώδεις υπουργούς» προφανώς γιατί αυτή είναι δύσκολη άσκηση και οι ισορροπίες του τρόμου. Απλά θα επιφορτίσει τον τάδε πχ με τον Οικονομικό κύκλο, το δείνα με τον κύκλο Εξωτερικών, τον τάδε με θέματα Πολιτισμού, κλπ κλπ κλπ σε δουλειά να βρίσκονται.

Επι της ουσίας ο Πρόεδρος που δε κατάφερε ποτέ από το ’21 να ανέβει ούτε στον πίνακα δημοφιλίας...

... ούτε στην καταλληλότητα για Πρωθυπουργός...

... αλλά ξέρει άριστα να κερδίζει εσωκομματικές εκλογές, και κράτησε την εξουσία του στον πολύ στενό κύκλο συνεργατών και φίλων, επιχειρεί να μοιραστεί με τους υπόλοιπους την ζημιά.

Η σιωπή των αμνών

Σε ότι αφορά τις δηλώσεις του Δημάρχου Αθηναίων και μέλους του ΠΣ Χάρη Δούκα, το πιθανότερο είναι να επικρατήσει η σιωπή των αμνών. Έτσι κι αλλιώς θα έχουν να ασχοληθούν με τους κύκλους και τις περιφέρειες, με τις συνεργασίες μεταξύ πρώτης και δεύτερης κάλπης θα ασχολούνται τώρα;

Κατά δημοσκοπήσεων συνέχεια

Εν τω μεταξύ κορυφαία στελέχη όπως ο Συντονιστής Προγράμματος Λ. Καρχιμάκης...

... συνεχίζουν το πετροβόλημα προς δημοσκόπους. «Κι εγώ τις χρησιμοποιώ ως εργαλείο, επιστημονικά, όμως όλοι λένε ότι υπάρχουν στιγμές μεγάλης αναταραχής που δύσκολα βρίσκεις αντιπροσωπευτικό δείγμα» επισήμανε (ert news). «Έχουν αποφασίσει να λάβουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Είναι δυνατόν να υποβάλλουν μήνυση σε πολικό στέλεχος; Κι όταν μια εταιρία λέει ‘αν δεν ηρεμήσουν στο ΠΑΣΟΚ θα μας βρουν όλους απέναντι, τι είναι αυτό; Απειλή;»Φυσικά στην Χαριλάου Τρικούπη δεν τολμούν να ανοίξουν μέτωπο με τα ΜΜΕ τα οποία πληρώνουν και παραγγέλνουν τις δημοσκοπήσεις.

Ο κ. Καρχιμάκης που θα δοκιμάσει τις δυνάμεις του κυνηγώντας τον σταυρό στον δυτικό τομέα, εκεί όπου εκλέγεται το σκληρό καρύδι που λέγεται Νάντια Γιαννακοπούλου, εξηγεί ότι το ΠΑΣΟΚ δεν αλλάζει αφήγημα (πρώτοι με μια ψήφο), ενώ «δεν θ’ αφήσει την χώρα να πέσει στα βράχια υπό την προϋπόθεση να βγει πρώτο κόμμα».

Χαρούμενοι που βγήκαν Τρίτη

Προς το παρόν και η Metron Analysis (Mega) του Στράτου Φαναρά, το βγάζει τρίτο, σκορπώντας χαμόγελα, καθώς τόσο στην Pulse, όσο και στην Alco βγήκαν επίσης τρίτοι με μόλις. 0,5% διαφορά από τον τέταρτο. Η Metron το βγάζει τρίτο με διαφορά 0,8%. Κάτι είναι κι αυτό.

Στην ερώτηση αν θα ψηφίσετε για πολιτική σταθερότητα ή πολιτική αλλαγή...

... η σταθερότητα την οποία σύμφωνα με τον Φαναρά, εισπράττει η ΝΔ ανεβαίνει στο 38%.

Ζώστηκαν

Την ώρα που ο Αλέξης και η Καρυστιανού μπήκαν με ορμή στο γήπεδο, μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει στην κάτω σειρά, όπου μεταξύ των κομμάτων που κινδυνεύουν με υποβιβασμό είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ. Στο 1,8% τον βρίσκει η Metron στην πρόθεση ψήφου, αλλά τα στελέχη της Κουμουνδούρου που θέλουν να δώσει την μάχη και απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, έχουν ήδη ζωστεί για την μάχη της Κεντρικής Επιτροπής. Κορυφαίο πρόσωπο του δράματος ο Σωκράτης Φάμελλος, ένας απλός στρατιώτης του Συν, που από τα μπαράκια της Θεσσαλονίκης με τις ατελείωτες νύχτες πολιτικολογίες, βρέθηκε υπουργός Περιβάλλοντος στην κυβέρνηση του Τσίπρα, κι από εκεί έγινε Πρόεδρος του κόμματος. Παππάς, Δούρου, Αλεξιάδης σκληρά απέναντι σε όποια ιδέα να ανασταλεί ή να διαλυθεί το κόμμα. «Εάν συμβεί αυτό σημαίνει ότι εμείς δεν θα υπάρχουμε, κανείς μας δεν θα υπάρχει» είπε (Παραπολιτικά fm) συνοψίζοντας το δράμα.

Σενάρια

Η ΚΕ θα λάβει δύσκολες αποφάσεις. Ένα από τα σενάρια είναι το κόμμα να τεθεί υπό αναστολή, δηλαδή να μην υπάρχει δραστηριότητα των στελεχών και βουλευτών μέχρι τις εκλογές, ενώ διατηρείται ως οντότητα (ΑΦΜ, κλπ). Δύσκολο στην εφαρμογή, αλλά υπαρκτό. Σε κάθε περίπτωση θα συνεχιστεί η αιμορραγία προς την ΕΛΑΣ του Αλέξη, είτε ο ΣΥΡΙΖΑ κατέβει, είτε δεν κατέβει στις επόμενες εκλογές.

Η Δευτέρα θα είναι μια άλλη μέρα για τον χώρο.

Σας φιλώ

Η Πυθία