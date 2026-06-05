Συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ: Συνεργασία με Τσίπρα από Φάμελλο, αιχμές Πολάκη

Αύριο η κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος

Παναγιώτης Βελισσάρης

Συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ: Συνεργασία με Τσίπρα από Φάμελλο, αιχμές Πολάκη
Συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, στα γραφεία του κόμματος, Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI)
Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ συνεδριάζει ενόψει της κρίσιμης Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου, με φόντο την ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης από τον Αλέξη Τσίπρα.
  • Ο Σωκράτης Φάμελλος υποστηρίζει τη δημιουργία ενιαίου ψηφοδελτίου των προοδευτικών δυνάμεων και την ένταξη του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό, αναγνωρίζοντας τη βαρύτητα του Αλέξη Τσίπρα.
  • Σε περίπτωση άρνησης του Τσίπρα για συνεργασία, ο ΣΥΡΙΖΑ θα επανεξετάσει τις πολιτικές του επιλογές βάσει των νέων δεδομένων.
  • Ο Παύλος Πολάκης τόνισε ότι τα ιστορικά κόμματα δεν διαλύονται με ατομικές αποφάσεις και υποστήριξε την κοινωνική ανατροπή απέναντι στη διαπλοκή και υπέρ της εργασίας.
Snapshot powered by AI

Συνεδριάζει σήμερα η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ με φόντο την κρίσιμη Κεντρική Επιτροπή που θα διεξαχθεί το Σάββατο και τις πιέσεις που ασκούνται στην Κουμουνδούρου μετά την ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα.

Όπως έγραψε το newsbomb.gr, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος θα επιμείνει στην αρχική γραμμή περί ενιαίου ψηφοδελτίου των προοδευτικών δυνάμεων. Και θα επισημάνει τη βαρύτητα του Αλέξη Τσίπρα και του πολιτικού του εγχειρήματος που ήδη καταγράφεται στη δεύτερη θέση των δημοσκοπήσεων. Κατά πληροφορίες, ο κ. Φάμμελλος επιμείνει στην ανάγκη ο ΣΥΡΙΖΑ να ενταχθεί σε κοινό ενωτικό ψηφοδέλτιο υποστηρίζοντας το συγκεκριμένο εγχείρημα.

Κατά τις ίδιες πηγές θα αποφύγει να εμπλακεί σε συζήτηση για το τι θα πρέπει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ εάν υπάρξει ρητή άρνηση από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα να αποδεχτεί τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ και να εντάξει εν ενεργεία στελέχη του σε κοινά ψηφοδέλτια. Όπως ξεκαθαρίζουν στελέχη στο περιβάλλον του Σωκράτη Φάμελλου, ο πρόεδρος θα επιμείνει στην ανάγκη να ληφθούν όλες οι απαραίτητες πρωτοβουλίες και να γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να επιτευχθεί το «Plan A».

Ενδεχόμενη άρνηση του Αλέξη Τσίπρα, όπως άλλωστε έχει ήδη υποδείξει σε δηλώσεις της εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Θεώνη Κουφονικολάκου, θα οδηγήσει προφανώς τον ΣΥΡΙΖΑ στην υποχρέωση να επανεξετάσει με τα νέα δεδομένα τις πολιτικές του επιλογές.

Πολάκης: Τα ιστορικά κόμματα δεν διαλύονται με προσωπικές αποφάσεις

Από την πλευρά του, ο Παύλος Πολάκης διαμήνυσε πως τα ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις». Όπως τόνισε «θα δώσουμε στήριξη σ' ένα εγχείρημα ανατροπής του Μητσοτάκη και εφαρμογής ενός κοινωνικά αναγκαίου, σε σύγκρουση με τη διαπλοκή και με αναδιανομή υπέρ της εργασίας προγράμματος».

[387485] ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI)
Συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, στα γραφεία του κόμματος, Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI)Eurokinissi

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:58ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΕ: Κατάσχεση 415.000 λαθραίων τσιγάρων στο «Ελ. Βενιζέλος»

15:56ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Επιθεώρηση-«Εγώ θα σας τα πω!»: Δείτε φωτογραφίες από την πρεμιέρα της παράστασης στο Βεάκειο

15:50ΑΠΟΨΕΙΣ

Η μεγάλη ελληνική απάτη βρίσκεται μέσα σε τρεις συμβουλές

15:50WHAT THE FACT

Η Σαουδική Αραβία είναι γεμάτη ερήμους, αλλά εισάγει... άμμο

15:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αγρίνιο: Άρπαξαν πάνω από 75.000 ευρώ σε χρήματα και κοσμήματα

15:32ANNOUNCEMENTS

Be Squared, not Square: Το HUAWEI WATCH FIT 5 Pro είναι εδώ για όσους κινούνται αλλιώς

15:32ΕΥ ΖΗΝ

Πώς να αφαιρέσετε ισχυρή κόλλα από το δέρμα

15:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολάκης: «Τα ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις»

15:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ: Συνεργασία με Τσίπρα από Φάμελλο, αιχμές Πολάκη - «Τα ιστορικά κόμματα δεν διαλύονται με προσωπικές αποφάσεις»

15:25ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Οδηγός φορτηγού απέτρεψε απαγωγή γυναίκας στη Νότια Καρολίνα - Συνελήφθη ο δράστης χάρη σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας του οχήματος

15:16WHAT THE FACT

Το viral κόλπο με την σκούπα και το αλουμινόχαρτο: Γιατί το δοκιμάζουν όλο και περισσότεροι

15:10ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ - Τρεις συλλήψεις για απόπειρα απάτης

15:01ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: Το χρονικό μιας οικογενειακής τραγωδίας - Από το συμβόλαιο θανάτου κατά του πρώην συζύγου της, στην αυτοκτονία στο κελί της

14:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η «σκιώδης» κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ – Ποια στελέχη αναλαμβάνουν ρόλο και σε ποιους τομείς

14:54ΕΛΛΑΔΑ

Ελούντα: Καταδίωξη 28χρονου για επικίνδυνη οδήγηση - Του επιβλήθηκε πρόστιμο 7.200 ευρώ

14:43ΚΟΣΜΟΣ

Οργή στη Γαλλία για την 11χρονη Λιανά - Βρέθηκε σορός κοντά στο σημείο εξαφάνισης - Ο Μακρόν παραδέχεται «δυσλειτουργία» στην υπόθεση

14:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ραφήνα: Αιματηρό επεισόδιο σε πρατήριο καυσίμων – Δύο τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι

14:34ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Συναγερμός σε καφετέρια - Ενεργοποίησε το panic button, συνελήφθη ο πρώην σύζυγος

14:32ΚΟΣΜΟΣ

«Η Αλβανία δεν είναι για πούλημα!»: Μαζικές διαδηλώσεις στα Τίρανα κατά του τουριστικού σχεδίου του Τζάρεντ Κούσνερ

14:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης σε ΠΣ ΠΑΣΟΚ: Να μείνουμε σταθεροί στη στρατηγική της πολιτικής αυτονομίας – Προσπάθεια να ανοίξουν κάποιοι το δρόμο στο προσωπικό κόμμα του Τσίπρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:00ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Ανατροπή με τον ξυλοδαρμό των δύο Αιγυπτίων με ρόπαλο μπέιζμπολ - Δεν ήταν διαρρήκτες

15:01ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: Το χρονικό μιας οικογενειακής τραγωδίας - Από το συμβόλαιο θανάτου κατά του πρώην συζύγου της, στην αυτοκτονία στο κελί της

14:21ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην έρημο Σαχάρα: 49 άνθρωποι πέθαναν από δίψα μετά από βλάβη στο φορτηγό τους

14:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ραφήνα: Αιματηρό επεισόδιο σε πρατήριο καυσίμων – Δύο τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα - βίντεο: Η στιγμή που ο αναβάτης μηχανής παρασύρει πεζή και τραυματίζεται θανάσιμα

10:43ΕΛΛΑΔΑ

Κρεμασμένη στα κοινά μπάνια των γυναικείων φυλακών Κορυδαλλού βρέθηκε η πρώην σύζυγος-ηθική αυτουργός της δολοφονίας του Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή - Άφησε μήνυμα στα παιδιά της

14:43ΚΟΣΜΟΣ

Οργή στη Γαλλία για την 11χρονη Λιανά - Βρέθηκε σορός κοντά στο σημείο εξαφάνισης - Ο Μακρόν παραδέχεται «δυσλειτουργία» στην υπόθεση

06:52LIFESTYLE

Οι πρώτες σειρές που ανακοινώθηκαν για την επόμενη σεζόν – Δυνατές ιστορίες, all star cast

12:40ΥΓΕΙΑ

Νέοι κανόνες στα σχολικά κυλικεία - Δείτε τους πίνακες με τα προϊόντα που επιτρέπονται

12:22ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό Newsbomb - Πυροβολισμοί στο κέντρο της Αθήνας: Του έκλεισαν το δρόμο και άνοιξαν πυρ - Η ληστεία και η δικαστική διαμάχη

13:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Θα τα πούμε το απόγευμα»: Η δήλωση-γρίφος του Σαμαρά από την Κρήτη που ανάβει φωτιές στο πολιτικό σκηνικό

11:50LIFESTYLE

«Έκανα λάθος»: Συνελήφθη η Έλενα Τοπαλίδου για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

12:21ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Οργισμένος Τεντόγλου με τη μέτρηση του τελευταίου άλματος στο Diamond League: «Τι σκ@τοσόου, αδελφέ»

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στην Καλλιθέα: Έκανε σούζα ο μοτοσικλετιστής που παρέσυρε πεζή και σκοτώθηκε

13:42ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Κατασχέθηκαν 100.000 κατσαρίδες της Μαδαγασκάρης από εκτροφέα

12:27ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δημητρακόπουλος για αυτοκτονία συζύγου και ηθικής αυτουργού της δολοφονίας του Πολωνού καθηγητή: «Τραγωδία - Τα ανήλικα παιδιά έχουν χάσει και τους δύο γονείς»

14:27ΚΟΣΜΟΣ

Λουιζιάνα: Νεκρό τρίχρονο αγοράκι από πνιγμό σε αυλή παιδικού σταθμού – Συνελήφθη η μπέιμπι σίτερ για αμέλεια

15:07ΚΟΣΜΟΣ

Απόκοσμη ανακάλυψη στη Σαχάρα: Βρήκαν 260 κυκλικούς τάφους με ένα κοινό, ανατριχιαστικό στοιχείο

08:11ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Άγριος ξυλοδαρμός διαρρηκτών από ιδιοκτήτη σπιτιού με ρόπαλο του μπέιζμπολ - Συνελήφθησαν όλοι οι εμπλεκόμενοι

14:34ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Συναγερμός σε καφετέρια - Ενεργοποίησε το panic button, συνελήφθη ο πρώην σύζυγος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ