Συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ: Συνεργασία με Τσίπρα από Φάμελλο, αιχμές Πολάκη

Snapshot Η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ συνεδριάζει ενόψει της κρίσιμης Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου, με φόντο την ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης από τον Αλέξη Τσίπρα.

Ο Σωκράτης Φάμελλος υποστηρίζει τη δημιουργία ενιαίου ψηφοδελτίου των προοδευτικών δυνάμεων και την ένταξη του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό, αναγνωρίζοντας τη βαρύτητα του Αλέξη Τσίπρα.

Σε περίπτωση άρνησης του Τσίπρα για συνεργασία, ο ΣΥΡΙΖΑ θα επανεξετάσει τις πολιτικές του επιλογές βάσει των νέων δεδομένων.

Ο Παύλος Πολάκης τόνισε ότι τα ιστορικά κόμματα δεν διαλύονται με ατομικές αποφάσεις και υποστήριξε την κοινωνική ανατροπή απέναντι στη διαπλοκή και υπέρ της εργασίας. Snapshot powered by AI

Συνεδριάζει σήμερα η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ με φόντο την κρίσιμη Κεντρική Επιτροπή που θα διεξαχθεί το Σάββατο και τις πιέσεις που ασκούνται στην Κουμουνδούρου μετά την ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα.

Όπως έγραψε το newsbomb.gr, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος θα επιμείνει στην αρχική γραμμή περί ενιαίου ψηφοδελτίου των προοδευτικών δυνάμεων. Και θα επισημάνει τη βαρύτητα του Αλέξη Τσίπρα και του πολιτικού του εγχειρήματος που ήδη καταγράφεται στη δεύτερη θέση των δημοσκοπήσεων. Κατά πληροφορίες, ο κ. Φάμμελλος επιμείνει στην ανάγκη ο ΣΥΡΙΖΑ να ενταχθεί σε κοινό ενωτικό ψηφοδέλτιο υποστηρίζοντας το συγκεκριμένο εγχείρημα.

Κατά τις ίδιες πηγές θα αποφύγει να εμπλακεί σε συζήτηση για το τι θα πρέπει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ εάν υπάρξει ρητή άρνηση από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα να αποδεχτεί τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ και να εντάξει εν ενεργεία στελέχη του σε κοινά ψηφοδέλτια. Όπως ξεκαθαρίζουν στελέχη στο περιβάλλον του Σωκράτη Φάμελλου, ο πρόεδρος θα επιμείνει στην ανάγκη να ληφθούν όλες οι απαραίτητες πρωτοβουλίες και να γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να επιτευχθεί το «Plan A».

Ενδεχόμενη άρνηση του Αλέξη Τσίπρα, όπως άλλωστε έχει ήδη υποδείξει σε δηλώσεις της εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Θεώνη Κουφονικολάκου, θα οδηγήσει προφανώς τον ΣΥΡΙΖΑ στην υποχρέωση να επανεξετάσει με τα νέα δεδομένα τις πολιτικές του επιλογές.

Πολάκης: Τα ιστορικά κόμματα δεν διαλύονται με προσωπικές αποφάσεις

Από την πλευρά του, ο Παύλος Πολάκης διαμήνυσε πως τα ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις». Όπως τόνισε «θα δώσουμε στήριξη σ' ένα εγχείρημα ανατροπής του Μητσοτάκη και εφαρμογής ενός κοινωνικά αναγκαίου, σε σύγκρουση με τη διαπλοκή και με αναδιανομή υπέρ της εργασίας προγράμματος».

Συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, στα γραφεία του κόμματος, Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI) Eurokinissi

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