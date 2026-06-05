Πολιτική Γραμματεία ΣΥΡΙΖΑ: Εγκρίθηκε η εισήγηση Φάμελλου - Τι είχε πει για το κόμμα Τσίπρα

Ο κ. Φάμελλος είχε τονίσει πως θα είναι «στρατηγικό λάθος» ενδεχόμενη «αντιπαράθεση με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη», την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε «μείζον πολιτικό γεγονός» και «θετική εξέλιξη»

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

Πολιτική Γραμματεία ΣΥΡΙΖΑ: Εγκρίθηκε η εισήγηση Φάμελλου - Τι είχε πει για το κόμμα Τσίπρα

Συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, στο Divani Caravel. Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025 

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  • Η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ
  • ΠΣ ενέκρινε με πλειοψηφία την εισήγηση του Σωκράτη Φάμελλου για κοινό ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων.
  • Ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και επιδιώκει ευρεία ενωτική σύγκλιση των προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων.
  • Ο Παύλος Πολάκης άσκησε κριτική στην πορεία του κόμματος μετά το 2019 και τόνισε την ανάγκη για ενεργή πολιτική παρουσία και εκλογική προετοιμασία.
  • Ο Πολάκης ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ να συμμετέχει στο ενωτικό ψηφοδέλτιο ως κόμμα με δική του πολιτική υπόσταση και όχι μέσω ατομικών συμφωνιών στελεχών.
  • Προτάθηκε η συγκρότηση επιτροπών για ψηφοδέλτια, διεύρυνση, πρόγραμμα και εκλογική οργάνωση, με στόχο την άμεση προετοιμασία του κόμματος για τις εκλογές.
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Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ που ενέκρινε με πλειοψηφία την εισήγηση του προέδρου του κόμματος Σωκράτη Φάμελλου, για κοινό ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων.

Τι είχε πει ο Σωκράτης Φάμελλος

Ο κ. Φάμελλος είχε τονίσει πως θα είναι «στρατηγικό λάθος» ενδεχόμενη «αντιπαράθεση με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη», την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε «μείζον πολιτικό γεγονός» και «θετική εξέλιξη».

«Στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία, τη στηρίζουμε, δεν την βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά συντροφικά», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως ο ΣΥΡΙΖΑ εργάζεται στην κατεύθυνση της συμμετοχής του σε μια «ευρεία ενωτική σύγκλιση και έκφραση των προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων, συλλογικοτήτων, προσωπικοτήτων, που είναι απαραίτητη για μία νικηφόρα εκλογική σύγκρουση με το καθεστώς Μητσοτάκη».

«Στόχος και δέσμευσή μας είναι η ιστορική πολιτική συνέχεια των ιδεών και της παρακαταθήκης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, της Ανανεωτικής Αριστεράς, της Προοδευτικής Συμμαχίας, σε μία ευρύτερη ανασύσταση και συμπαράταξη του προοδευτικού χώρου, αξιοποιώντας και την ιστορική εμπειρία των μετεξελίξεων του αριστερού-προοδευτικού χώρου», πρόσθεσε και κατέληξε:

«Αναγκαία η ισχυρή δράση της ΚΟ και του συνολικά του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, τιμώντας και υπηρετώντας τη λαϊκή εντολή των πολιτών. Για να υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση στο καθεστώς Μητσοτάκη, αλλά και για να αναδεικνύονται οι προτεραιότητες ενός προοδευτικού προγράμματος».

Πυρά Πολάκη

Νωρίτερα, ο Παύλος Πολάκης είχε εξαπολύσει σφοδρή επίθεση κατά του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Πολάκης, υπερασπίστηκε τα κυβερνητικά πεπραγμένα του ΣΥΡΙΖΑ κατά την περίοδο 2015 -2019, κάνοντας και αναφορές στον τομέα της υγείας.

Ωστόσο άφησε αιχμές για την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ από το 2019 και έπειτα, κάνοντας λόγο για «απουσία ουσιαστικής αντιπολίτευσης». Αναφέρθηκε και στο διάστημα της ηγεσίας του Σωκράτη Φάμελλου, λέγοντας σύμφωνα με διαρροές πως το κόμμα οδηγήθηκε στο δημοσκοπικό 1-1,5%.

Κατά τον ίδιο, η Κουμουνδούρου δεν μπορεί να περιοριστεί σε ρόλο «δεξαμενής στελεχών» για ατομικές συμφωνίες, αλλά οφείλει να παραμείνει παρών ως κόμμα, με δική του πολιτική υπόσταση και εκλογική προετοιμασία.

«Η τακτική της διαρκούς και χωρίς τέλος αναμονής οδηγεί στη σταδιακή απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ και νομοτελειακά στη διάλυσή του», φέρεται να είπε, καλώντας το κόμμα να διατρανώσει δημόσια ότι «θα είναι και αύριο εδώ», πιστό, όπως ανέφερε, στο όραμα της Αριστεράς για έναν πιο δίκαιο κόσμο.

Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ ενός ενωτικού ψηφοδελτίου των προοδευτικών δυνάμεων, αλλά με έναν σαφή όρο: ο ΣΥΡΙΖΑ να συμμετέχει ως κόμμα και όχι -όπως ανέφερε- «δανείζοντας» στελέχη μετά από ατομικές συμφωνίες.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η προσπάθεια για ενωτικό σχήμα δεν σημαίνει πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπει στο μεταξύ σε «χειμερία νάρκη». Αντιθέτως, ζήτησε άμεση αναδιάταξη όλων των κομματικών δυνάμεων σε θέση εκλογικής μάχης και έναρξη της προετοιμασίας από την επόμενη ημέρα.

Συγκεκριμένα, πρότεινε στην Κεντρική Επιτροπή τη συγκρότηση επιτροπής ψηφοδελτίων, διεύρυνσης και προοδευτικού πόλου, επιτροπής προγράμματος και εκλογικής οργανωτικής επιτροπής. Με άλλα λόγια, ζήτησε το κόμμα να πάψει να περιμένει τις εξελίξεις και να αρχίσει να τις οργανώνει.

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