Ιράν: Αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικά ραντάρ - Προειδοποητικά πυρά απο τους Φρουρούς

Η CENTCOM επιβεβαίωσε την καταστροφή στρατιωτικών στόχων στο Ιράν την ίδια ώρα που η Τεχεράνη προειδοποιεί για εκτροχιασμό της εκεχειρίας και ζητά αποδέσμευση 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Newsbomb

Ιράν: Αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικά ραντάρ - Προειδοποητικά πυρά απο τους Φρουρούς
U.S. Central Command
ΚΟΣΜΟΣ
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Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν παράκτιες τοποθεσίες ραντάρ στο Γκόρουκ και στο νησί Κεσμ του Ιράν, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε η κεντρική διοίκηση CENTCOM. Η στρατιωτική ηγεσία των ΗΠΑ επιβεβαιώνει με αυτόν τον τρόπο προηγούμενο δημοσίευμα του δικτύου CNN, το οποίο έκανε λόγο για καταρρίψεις ιρανικών αεροσκαφών κοντά στα Στενά του Ορμούζ. Όπως ανακοινώθηκε από την αμερικανική πλευρά, τα επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη αποτελούσαν άμεση απειλή για την περιφερειακή θαλάσσια κυκλοφορία, γεγονός που κατέστησε αναγκαία την άμεση εξουδετέρωσή τους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Ουάσιγκτον διαψεύδει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ότι το Ιράν κατάφερε να επιτεθεί με επιτυχία σε αμερικανικά πλοία, στέλνοντας παράλληλα αυστηρή προειδοποίηση ότι μια τέτοια ενέργεια θα συνιστούσε κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας. Κι όμως, η Τεχεράνη αντέδρασε άμεσα προειδοποιώντας για ανεξέλεγκτη κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή. Η ιρανική διπλωματία υποστηρίζει ανοιχτά ότι οι διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας βρίσκονται πλέον σε απόλυτο αδιέξοδο, την ίδια στιγμή που το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr μετέδωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας εξαπέλυσαν προειδοποιητικές βολές κοντά στο Στενό του Ορμούζ.

Το τελεσίγραφο για τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία και η στάση του Τραμπ


Η πολιτική αντιπαράθεση μεταφέρεται στο πεδίο των οικονομικών ανταλλαγμάτων και των διεθνών κυρώσεων. Ο στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, σε αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στο CNN δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η μπάλα βρίσκεται πλέον αποκλειστικά στο γήπεδο του Τραμπ. Ο ίδιος έθεσε ως απαράβατο όρο για τη συνέχιση των συνομιλιών την άμεση αποδέσμευση 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων από παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, ώστε να μπορέσει να προχωρήσει η τελική συμφωνία με τις ΗΠΑ. Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε να κρατήσει μια επιθετική αλλά αισιόδοξη στάση, επαναλαμβάνοντας με βεβαιότητα ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα. Ο αμερικανός πρόεδρος επέμεινε ότι η κυβέρνησή του σημειώνει μεγάλη επιτυχία στο διπλωματικό πεδίο, αποφεύγοντας πάντως να δώσει στη δημοσιότητα νέες λεπτομέρειες για την πορεία που ακολουθούν οι διαπραγματεύσεις, ενώ έσπευσε να τονίσει με νόημα ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Εντατικοποίηση του ναυτικού αποκλεισμού

Η πίεση της Ουάσιγκτον προς το ιρανικό καθεστώς δεν περιορίζεται στις φραστικές προειδοποιήσεις αλλά μεταφράζεται σε σκληρά πρακτικά μέτρα. Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι επέβαλαν ένα νέο πακέτο αυστηρών κυρώσεων κατά του Ιράν, στοχεύοντας στην οικονομική εξάντληση της χώρας. Παράλληλα, οι αμερικανικές αρχές προχώρησαν στην ανακατεύθυνση 129 πλοίων, μια κίνηση που εντάσσεται στο ευρύτερο στρατηγικό πλαίσιο του ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών, με στόχο τον πλήρη έλεγχο των θαλάσσιων οδών στα Στενά του Ορμούζ και την αποτροπή οποιασδήποτε παράνομης μεταφοράς στρατιωτικού υλικού.

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