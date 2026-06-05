Βίντεο από την επιβίβαση δυνάμεων των ΗΠΑ σε δεξαμενόπλοιο που έχει υποστεί κυρώσεις στον Ινδικό

Oι αμερικανικές δυνάμεις επιβιβάστηκαν σε δεξαμενόπλοιο που υπόκειται σε κυρώσεις στον Ινδικό Ωκεανό κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με το Πεντάγωνο.

Η Διοίκηση Ινδο-Ειρηνικού των ΗΠΑ δημοσίευσε βίντεο της επιχείρησης, λέγοντας ότι το πλοίο είναι μέρος του παράνομου πετρελαϊκού δικτύου του Ιράν.

The Pentagon says U.S. forces boarded a sanctioned tanker in the Indian Ocean overnight.



U.S. Indo-Pacific Command posted video of the operation, saying the ship is part of Iran's illicit oil network. @ABC News' @TSoufiBurridge has the latest. https://t.co/QtYHl0DRgu pic.twitter.com/cSiHltjuZH — ABC News (@ABC) June 5, 2026

Η Ουάσιγκτον έχει επιβάλει αποκλεισμό στο θαλάσσιο εμπόριο του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη έχει πυροβολήσει πλοία για να τα εμποδίσει να πλέουν μέσω της πλωτής οδού του Στενού του Ορμούζ στην είσοδο του Κόλπου της Μέσης Ανατολής.

Οι δυνάμεις των ΗΠΑ έχουν αναχαιτίσει πολλά εμπορικά και πετρελαιοφόρα στον Ινδικό Ωκεανό τους τελευταίους μήνες.

«Θα συνεχίσουμε την παγκόσμια θαλάσσια επιβολή για να διαταράξουμε τα παράνομα δίκτυα και να απαγορεύσουμε τα πλοία που παρέχουν υλική υποστήριξη στο Ιράν, όπου κι αν επιχειρούν», έγραψε η Διοίκηση Ινδο-Ειρηνικού σε μια ανάρτηση X.

Το Davina, ένα υπερδεξαμενόπλοιο ικανό να μεταφέρει έως και δύο εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου, τέθηκε υπό κυρώσεις από τις ΗΠΑ, τον Οκτώβριο του 2024 για το ιρανικό εμπόριο πετρελαίου, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων.

Το σκάφος, γνωστό και ως Lenore, εθεάθη για τελευταία φορά στις 5 Ιουνίου στα ανοιχτά της νότιας ακτής της Σρι Λάνκα, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων στην πλατφόρμα MarineTraffic την Παρασκευή. Σύμφωνα με όσα αναφέρει το Reuters, επικαλούμενο ξεχωριστά στοιχεία ναυτιλίας, το βύθισμα του πλοίου έδειχνε ότι ήταν σχεδόν πλήρως φορτωμένο με φορτίο πετρελαίου.

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