Ιράν: Προειδοποιητικά πυρά κατά αμερικανικών πολεμικών πλοίων

Snapshot Το Ιράν ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε προειδοποιητικούς πυραύλους και drones κατά αμερικανικών πολεμικών πλοίων στον Κόλπο του Ομάν, κατηγορώντας τις ΗΠΑ για παρενόχληση και κατάσχεση πλοίων.

Η Αμερικανική Διοίκηση Ινδο

Ειρηνικού δήλωσε ότι αναχαίτισε το υπό κυρώσεις πλοίο M/T DAVINA στον Ινδικό Ωκεανό.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) διέψευσε ότι ιρανικές δυνάμεις πυροβόλησαν κατά αμερικανικών πολεμικών πλοίων, επισημαίνοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους ελεύθερα στην περιοχή.

Το περιστατικό σημειώνεται εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων σχετικά με την ασφάλεια της θαλάσσιας περιοχής γύρω από το Ιράν και τις αμερικανικές κυρώσεις στις ιρανικές πετρελαϊκές μεταφορές. Snapshot powered by AI

Το πολεμικό ναυτικό του Ιράν τόνισε ότι εκτόξευσε προειδοποιητικά πυραύλους και drones κατά αμερικανικών πολεμικών πλοίων στον Κόλπο του Ομάν, καθώς κατηγορεί το αμερικανικό ναυτικό για παρενόχληση της θαλάσσιας κυκλοφορίας και κατάσχεση εμπορικών πλοίων και πετρελαιοφόρων στην περιοχή.

Νωρίτερα, η Αμερικανική Διοίκηση Ινδο-Ειρηνικού δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις αναχαίτισαν το υπό κυρώσεις πλοίο χωρίς εθνικότητα M/T DAVINA στον Ινδικό Ωκεανό κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) διέψευσε τα προειδοποιητικά πυρά κατά των αμερικανικών πλοίων. «Οι ιρανικές δυνάμεις ΔΕΝ επιτέθηκαν ούτε πυροβόλησαν κατά πολεμικών πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ. Κάτι τέτοιο θα αποτελούσε κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας. Οι αμερικανικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν ελεύθερα στα περιφερειακά ύδατα, επιβάλλοντας παράλληλα πλήρως τον ισχύοντα αποκλεισμό κατά του Ιράν», ανέφερε η CENTCOM.

Το περιστατικό συμβαίνει εν μέσω εντεινόμενων εντάσεων σχετικά με την ασφάλεια στη θαλάσσια περιοχή γύρω από το Ιράν. Η Ουάσιγκτον επιβάλλει κυρώσεις στις μεταφορές ιρανικού πετρελαίου και η Τεχεράνη έχει απειλήσει επανειλημμένα τη ναυτιλία στα Στενά του Ορμούζ.

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