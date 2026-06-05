Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: ΗΠΑ και Ισραήλ στρέφονται σε «υβριδικό πόλεμο» μετά την ήττα τους

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, κατηγόρησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι στρέφονται σε «υβριδικό πόλεμο» μετά την ήττα τους στο πεδίο της μάχης.

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: ΗΠΑ και Ισραήλ στρέφονται σε «υβριδικό πόλεμο» μετά την ήττα τους
AP
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ κατηγορεί ΗΠΑ και Ισραήλ για υβριδικό πόλεμο μετά την ήττα τους στο πεδίο της μάχης.
  • Καλεί σε εθνική ενότητα και επαγρύπνηση για την αντιμετώπιση των σχεδίων των εχθρών του Ιράν.
  • Το Ιράν δηλώνει ότι δεν θα παραχωρήσει τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ και επιδιώκει να διασφαλίσει την κυριαρχία του εκεί.
  • Ιρανικές αρχές ισχυρίζονται ότι παρέχουν προστασία σε σκάφη στα ιρανικά ύδατα, ενώ το Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου χαρακτηρίζει αυτές τις ενέργειες «δικτατορική άμυνα».
  • Το Ιράν έχει χρησιμοποιήσει βία και επιθέσεις για να επιβάλει τον έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ και να απαιτεί τέλη από τα πλοία που διέρχονται.
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Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ κατηγόρησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι στρέφονται σε «υβριδικό πόλεμο» εναντίον της Τεχεράνης, μετά την ήττα τους στο πεδίο της μάχης. Σε σχόλια που μεταδόθηκαν από το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Press TV χθες το βράδυ, είπε ότι οι εχθροί του Ιράν «υπέστησαν ταπεινωτική ήττα». Απηύθυνε παράλληλα κάλεσμα για εθνική ενότητα και επαγρύπνηση για την εξουδετέρωση των σχεδίων των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που ζήτησε ενότητα μέσα σε μια μέρα, έχοντας νωρίτερα προειδοποιήσει ότι οι αντίπαλοι προσπαθούν να «βλάψουν την ανθεκτικότητα των ανθρώπων και να δημιουργήσουν εσωτερικές διαιρέσεις». Το καθεστώς του είναι βαθιά αντιδημοφιλές μεταξύ των Ιρανών εντός και εκτός της χώρας. Ο Ντόναλντ Τραμπ εν τω μεταξύ δήλωσε χθες ότι θα ήταν «τιμή» του να συναντήσει τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, αλλά δεν το επιθυμεί.

Ιρανοί αξιωματούχοι και κρατικά μέσα ενημέρωσης εν τω μεταξύ τονίζουν ότι η Τεχεράνη «δεν θα παραχωρήσει τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ», σύμφωνα με το Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου (ISW). Σε άρθρο γνώμης που δημοσιεύτηκε στις 2 Ιουνίου στην εφημερίδα Voice of Iran, εφημερίδα που συνδέεται με το γραφείο του Ανώτατου Ηγέτη, , ισχυρίστηκε ότι το Ιράν κρατά τα «χαρτιά της νίκης» στις διαπραγματεύσεις για την κεντρική πλωτή οδό και ότι το καθεστώς του δεν θα επανέλθει στις προπολεμικές συνθήκες.

«Αυτό το σχόλιο αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο το ιρανικό καθεστώς δεν επιδιώκει αποκλειστικά να επιβιώσει από αυτόν τον πόλεμο και να επιστρέψει στο προπολεμικό status quo. Το καθεστώς έχει στόχους που επιδιώκει να επιτύχει, συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης της ιρανικής κυριαρχίας επί των Στενών», ανέφερε το ινστιτούτο. «Το Ιράν συνέχισε να προσπαθεί να δικαιολογήσει τον έλεγχό του επί του Ορμούζ, προσπαθώντας να δώσει στις παράνομες ενέργειές του μια επίφαση νομιμότητας».

Το ISW επικαλέστηκε μια συνέντευξη στα κρατικά μέσα ενημέρωσης στις 4 Ιουνίου του αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γκαριμπαμπάντι, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι η χώρα συμμορφώνεται με το διεθνές ναυτικό δίκαιο προσφέροντας «υπηρεσίες» και «προστασία» σε σκάφη σε ιρανικά ύδατα.

Αλλά το ινστιτούτο δήλωσε ότι η «προστασία» προέρχεται από τις επιθέσεις της Τεχεράνης, «που σημαίνει ότι το Ιράν έχει ουσιαστικά δημιουργήσει μια δικτατορική άμυνα στο στενό». «Το Ιράν έχει επανειλημμένα χρησιμοποιήσει βία, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων σε εμπορικά πλοία και ναυτικών ναρκών, για να αναγκάσει τα πλοία να πλεύσουν μέσα από τα ιρανικά χωρικά ύδατα. Ιρανοί αξιωματούχοι ισχυρίζονται στη συνέχεια ότι το Ιράν έχει το δικαίωμα να εισπράττει τέλη από αυτά τα πλοία», πρόσθεσε το ISW.

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