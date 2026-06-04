Προειδοποίηση Μοτζτάμπα Χαμενεΐ εν μέσω φημών για παραίτηση του Ιρανού προέδρου

Το μήνυμα του Ανώτατου Θρησκευτικού Ηγέτη του Ιράν διαβάστηκε με αφορμή την επέτειο θανάτου του ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Ρουχολάχ Χομεϊνί

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Προειδοποίηση Μοτζτάμπα Χαμενεΐ εν μέσω φημών για παραίτηση του Ιρανού προέδρου
AP
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  • Ο Ανώτατος Θρησκευτικός Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, κάλεσε σε εθνική ενότητα και προειδοποίησε ότι οι εχθροί προσπαθούν να σπείρουν διαιρέσεις στο εσωτερικό της χώρας.
  • Ο Χαμενεΐ τόνισε ότι οποιαδήποτε ενέργεια που δημιουργεί απαισιοδοξία στο κοινό ισοδυναμεί με βοήθεια στους εχθρούς της Ισλαμικής Δημοκρατίας.
  • Υπάρχουν φήμες περί παραίτησης του Ιρανού προέδρου λόγω ρήξης με τους Φρουρούς της Επανάστασης, τις οποίες το επίσημο καθεστώς διαψεύδει.
  • Σύμφωνα με έκθεση, ο πρόεδρος Πεζεσκιάν φέρεται να δήλωσε ότι αποκλείστηκε από κρίσιμες αποφάσεις και δεν μπορούσε να διευθύνει την κυβέρνηση, χωρίς να υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση ή απόρριψη της παραίτησής του.
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Σε μια επανεμφάνιση κατά τη συνηθισμένη πρακτική μέσω μηνύματος, ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δήλωσε την Πέμπτη ότι οι εχθροί του Ιράν σπέρνουν εσωτερικές διαιρέσεις για να σπάσουν το ιρανικό σύστημα.

Ο Χαμενεΐ σε μήνυμα που διαβάστηκε για την επέτειο θανάτου του ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Ρουχολάχ Χομεϊνί, κάλεσε σε εθνική ενότητα απέναντι στις εξωτερικές απειλές και είπε ότι οι εχθροί που ηττήθηκαν στο πεδίο της μάχης προσπαθούν τώρα να επιτεθούν στη δημόσια ανθεκτικότητα στην Ισλαμική Δημοκρατία. Και σε μία προειδοποίηση ανέφερε ότι οποιαδήποτε ενέργεια που δημιουργούσε απαισιοδοξία ή απογοήτευση στο κοινό ισοδυναμούσε με βοήθεια στον εχθρό.

Το εν λόγω μήνυμα μεταφράζεται από πολλούς, ως μία έμμεση απάντηση στις φήμες που διακινούνται τα τελευταία 24ωρα περί παραίτησης του Ιρανού προέδρου, λόγω ρήξης με τους Φρουρούς της Επανάστασης, τις οποίες το επίσημο καθεστώς διαψεύδει.

Ο Αναπληρωτής Επικεφαλής Επικοινωνιών του Προεδρικού Γραφείου Μεχντί Ταμπαταμπέι απέρριψε την παραίτηση ως ψευδή, αλλά δεν υπήρξε καμία αντίδραση από τον Πεζεσκιάν ή οποιονδήποτε άλλο ανώτερο ηγέτη.

Τι ισχυριζόταν η έκθεση;

Επικαλούμενη πηγή, η έκθεση Iran International ισχυρίστηκε ότι ο Πεζεσκιάν στην επιστολή του προς τον Μοτζτάμπα τόνισε ότι αποκλείστηκε από σημαντικές και κρίσιμες διαδικασίες λήψης αποφάσεων στην Ισλαμική Δημοκρατία και ότι υπάρχει ένας γενικός έλεγχος του IRGC που επιτρέπεται από σκληροπυρηνικές φατρίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, είπε ότι δεν ήταν σε θέση να διευθύνει την κυβέρνηση και να φέρει τις ευθύνες. Η έκθεση δεν αποκάλυψε εάν ο Μοτζτάμπα ενέκρινε την παραίτηση. Η έκθεση δεν περιελάμβανε καμία επίσημη δήλωση.

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