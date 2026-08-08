Βόλος: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Βελεστίνο
Επιχειρούν 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων
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- Φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε αγροτοδασική έκταση στο Βελεστίνο Βόλου.
- Στην κατάσβεση συμμετέχουν 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα.
- Υποστήριξη παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου των ΟΤΑ.
Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Βελεστίνο του Βόλου, σε αγροτοδασική έκταση.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά έχει ξεσπάσει βόρεια της βιομηχανικής περιοχής (ΒΙΠΕ) του Βόλου και καίει ξερά χόρτα και πουρνάρια, ενώ δεν απειλείται κάποια επιχείρηση.
Αυτή την ώρα στην περιοχή δεν υπάρχει αέρας, επομένως δεν κρίνεται επικίνδυνη η φωτιά.
Για την κατάσβεση έχουν σπεύσει στο σημείο 40 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχεται από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
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