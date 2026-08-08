ΗΠΑ: Πυροσβεστικό ελικόπτερο συνετρίβη σε επιχείρηση κατάσβεσης στη Γιούτα

Snapshot Συνετρίβη πυροσβεστικό ελικόπτερο Sikorsky S64 στη δασική πυρκαγιά Widemouth 2 στη Γιούτα, με δύο άτομα επιβαίνοντες.

Το πλήρωμα πιθανότατα δεν επέζησε, αλλά οι ομάδες διάσωσης δεν έχουν καταφέρει να τα εντοπίσουν λόγω της φωτιάς.

Η πυρκαγιά έχει ελεγχθεί μόλις κατά 19%, δυσχεραίνοντας τις προσπάθειες προσέγγισης και διάσωσης.

Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) θα στείλει ερευνητή στην περιοχή όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν. Snapshot powered by AI

Συνετρίβη πυροσβεστικό ελικόπτερο που επιχειρούσε στη μεγάλη δασική πυρκαγιά της Γιούτα των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA).

Πληροφορίες του ABC αναφέρουν ότι το πλήρωμα του ελικοπτέρου πιθανότατα δεν επέζησε, ωστόσο το προσωπικό έκτακτης ανάγκης δεν έχει καταφέρει να τους εντοπίσει, λόγω της φωτιάς. Πρόκειται για το ελικόπτερο Sikorsky S64, στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα, τα οποία μέχρι στιγμής δεν έχουν ανταποκριθεί στις προσπάθειες επικοινωνίας μέσω ασυρμάτων.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τις 10 π.μ. (τοπική ώρα). Μάρτυρες ανέφεραν ότι είδαν καπνό να βγαίνει από το σημείο όπου έπεσε το ελικόπτερο. Δεν είναι σαφές τι προκάλεσε τη συντριβή, η οποία θα διερευνηθεί από την FAA και το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών.

Σύμφωνα με το East Idaho News, οι πυροσβέστες έκαναν μια παύση μετά το περιστατικό, αλλά στη συνέχεια επέστρεψαν στην εργασία τους γνωρίζοντας τις απειλές που αντιμετωπίζουν στην προσπάθειά τους.

«Δεν πρόκειται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε», ανέφερε ο αναπληρωτής διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας. «Θα συνεχίσουμε να πολεμάμε τη φωτιά και να χρησιμοποιούμε αεροσκάφη για να υποστηρίξουμε τους πυροσβέστες μας στο έδαφος».

Δύσκολες οι συνθήκες

Η φωτιά στο Widemouth 2 βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση, με την Πυροσβεστική να έχει καταφέρει να ελέγξει μόλις το 19%. Οι συνθήκες δεν επιτρέπουν στις ομάδες διάσωσης την πρόσβαση στο σημείο όπου φέρεται να έπεσε το ελικόπτερο, επομένως δεν υπάρχει προς το παρόν καμία επιπλέον πληροφορία για την τύχη των δύο μελών του πληρώματος.

Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) δήλωσε ότι ένας ερευνητής θα φτάσει στην περιοχή μέχρι αύριο το βράδυ, «όπου θα περιμένουν οι συνθήκες να τους επιτρέψουν να φτάσουν με ασφάλεια στο σημείο της συντριβής».

Η φωτιά έχει πλέον κάψει 106.450 στρέμματα και φέρεται να πρόκειται για τη μεγαλύτερη φωτιά που έχει ξεσπάσει στις ΗΠΑ φέτος. Οι πυροσβεστικές υπηρεσίες μετρούν έναν τραγικό απολογισμό, με ακόμη τέσσερις νεκρούς τον Ιούνιο, όταν μία ομάδα πέντε πυροσβεστών εγκλωβίστηκε στις φωτιές εξαιτίας των ισχυρών ανέμων. Τρεις εξ αυτών πέθαναν στο σημείο, ενώ από τους δύο που κατάφεραν να σωθούν, ο ένας άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο, μετά από λίγες μέρες.

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