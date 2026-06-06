Φως στο Τούνελ: «Ο Αλέκος θυσιάσθηκε για το χωριό του» - Η συγκλονιστική μαρτυρία για την δολοφονία

Η υπόθεση στο Απεσωκάρι Ηρακλείου, μπαίνει ξανά στο μικροσκόπιο της εκπομπής «Φως στο Τούνελ» με τον θάνατο του κοινοτάρχη, που αρχικά έμοιαζε με ένα τραγικό δυστύχημα εξελίσσεται σε θρίλερ, με την οικογένεια να είναι πεπεισμένη πως πίσω από τον θάνατό του κρύβεται εγκληματική ενέργεια.

Η ξαδέλφη του Άννα Δασκαλάκη, μιλά με συγκίνηση για έναν άνθρωπο φιλότιμο, δοτικό και αγαπητό σε όλους, που όπως λέει, έδινε την ψυχή του για τον συνάνθρωπό του και τελικά θυσιάστηκε για το χωριό του.

«Ένα μόνο αναζητούμε: Να μάθουμε τι ακριβώς συνέβη, πώς και γιατί. Μόνο τότε θα λυτρωθούμε κι εμείς αλλά και η ψυχή του Αλέκου. Αυτό που με παρηγορεί είναι η σκέψη ότι άθελά του, θυσιάστηκε για το χωριό του. Ίσως η υπόθεσή του βοηθήσει να αντιμετωπιστεί ένα πρόβλημα που ταλαιπωρεί την περιοχή εδώ και χρόνια. Βρισκόμουν καθημερινά δίπλα του στο νοσοκομείο. Από την πρώτη κιόλας αξονική τομογραφία, οι γιατροί μάς ενημέρωσαν ότι έφερε πολλαπλά κατάγματα σε ολόκληρο το κρανίο. Στην αρχή προσπαθούσαμε να βρούμε μια λογική εξήγηση. Σκεφτόμασταν ότι ίσως έπεσε ή χτύπησε. Όμως οι γιατροί επέμεναν να μας ρωτούν τι ακριβώς είχε συμβεί. Έτσι αρχίσαμε να ψάχνουμε πιο βαθιά και ήρθαμε αντιμέτωποι με μια αλήθεια που δεν θέλαμε να αποδεχθούμε. Oτι ενδεχομένως πρόκειται για εγκληματική ενέργεια», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Όπως επισημαίνει, καθοριστικό ρόλο στην αναζήτηση της αλήθειας διαδραμάτισε ο γαμπρός της οικογένειας, ο οποίος λειτούργησε σαν πραγματικός ερευνητής, συγκεντρώνοντας στοιχεία και κινητοποιώντας τις αρμόδιες Αρχές.

«Χάρη στις δικές του ενέργειες κινητοποιήθηκαν τόσο η Αστυνομία όσο και η Ιατροδικαστική Υπηρεσία. Τότε ήρθαμε αντιμέτωποι με μια πραγματικότητα που μας τράβηξε τη γη κάτω από τα πόδια. Είναι τελείως διαφορετικό να πιστεύεις ότι ο άνθρωπός σου έπεσε θύμα ενός ατυχήματος και εντελώς διαφορετικό ότι δολοφονήθηκε.

Οι πρώτοι που μας έκρουσαν τον κώδωνα του κινδύνου ήταν ο ακτινολόγος και ο ιδιώτης νευροχειρουργός που εξέτασαν τις εικόνες. Μας εξήγησαν ότι τα πολλαπλά κατάγματα που έβλεπαν δεν συμβάδιζαν με την εκδοχή ενός απλού ατυχήματος.

Ο Αλέκος δεν είχε προσωπικές έχθρες με κανέναν στο νησί. Υπήρχαν κατά καιρούς διαφωνίες που σχετίζονταν με κτηνοτροφικά ζητήματα, όμως δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε κανέναν χωρίς αποδείξεις. Αυτή είναι δουλειά των Αρχών και σε αυτές έχουμε εμπιστοσύνη. Περιμένουμε, όμως, απαντήσεις.

Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για το ενδιαφέρον και την προσπάθειά σας. Ελπίζουμε να καταφέρετε να μας βοηθήσετε να φτάσουμε στην αλήθεια. Και απευθύνουμε έκκληση σε όποιον γνωρίζει οτιδήποτε να μιλήσει. Είμαστε όλοι ενωμένοι σε αυτόν τον αγώνα. Εκείνος που έκανε κακό στον Αλέκο, αν πράγματι παραμείνει ατιμώρητος, μπορεί να ξαναχτυπήσει», καταλήγει.

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