Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 6 Ιουνίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα Σάββατο 6 Ιουνίου

Newsbomb

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 6 Ιουνίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Τέλος το junk food από τα κυλικεία των σχολείων

Ελεύθερος Τύπος: Μειώθηκε κατά 61% ο χρόνος αναμονής

Η Καθημερινή: Όχι Πούτιν σε συνάντηση με Ζελένσκι

Τα Νέα: Πως θα απαντήσουμε στην Τουρκία αν προκληθούμε

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Σάββατο 6 Ιουνίου

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