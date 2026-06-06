Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 6 Ιουνίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα Σάββατο 6 Ιουνίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Τέλος το junk food από τα κυλικεία των σχολείων
Ελεύθερος Τύπος: Μειώθηκε κατά 61% ο χρόνος αναμονής
Η Καθημερινή: Όχι Πούτιν σε συνάντηση με Ζελένσκι
Τα Νέα: Πως θα απαντήσουμε στην Τουρκία αν προκληθούμε
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Σάββατο 6 Ιουνίου
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