Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 5 Ιουνίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 5 Ιουνίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Οξυγόνο σε 190.000 δανειολήπτες
Ελεύθερος Τύπος: Ξεκάθαροι κανόνες για εντός και εκτός σχεδίου
Η Καθημερινή: Γυρίζουν την πλάτη στο σχολείο
Τα Νέα: Βρείτε "με ένα κλικ" πού είναι ο φάκελος
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 5 Ιουνίου
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