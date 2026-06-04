Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 4 Ιουνίου

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Αναδρομικά 1.200 - 3.500 ευρώ σε 100.000 συνταξιούχους

Ελεύθερος Τύπος: Βήμα βήμα η ένταξη στο νέο "Ανακαινίζω"

Η Καθημερινή: Παραμένει το μπλόκο για τα F-35 στην Τουρκία

Τα Νέα: Πιο καυτό καλοκαίρι

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 4 Ιουνίου