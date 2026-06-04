Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 4 Ιουνίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 4 Ιουνίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Αναδρομικά 1.200 - 3.500 ευρώ σε 100.000 συνταξιούχους
Ελεύθερος Τύπος: Βήμα βήμα η ένταξη στο νέο "Ανακαινίζω"
Η Καθημερινή: Παραμένει το μπλόκο για τα F-35 στην Τουρκία
Τα Νέα: Πιο καυτό καλοκαίρι
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 4 Ιουνίου
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