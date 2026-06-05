Αγία Παρασκευή: Οι συνομιλίες-«κλειδί» - «Χρειάζομαι 50.000 ευρώ, γιατί χρωστάω», είχε πει η 44χρονη

Αυτοκτόνησε η πρώην σύζυγος του Πολωνού καθηγητή - Κατηγορήθηκε ως ηθικός αυτουργός στη δολοφονία του

Αγία Παρασκευή: Οι συνομιλίες-«κλειδί» - «Χρειάζομαι 50.000 ευρώ, γιατί χρωστάω», είχε πει η 44χρονη
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  • Η 44χρονη πρώην σύζυγος έδωσε εντολή για τη δολοφονία του συζύγου της, καθηγητή στο UC Berkeley, ο οποίος δέχθηκε πέντε πυροβολισμούς κοντά στο σπίτι της στην Αγία Παρασκευή.
  • Ο φυσικός αυτουργός ήταν ο σύντροφος της 44χρονης, που ομολόγησε την πράξη, ενώ η ίδια αυτοκτόνησε στις φυλακές πριν τη δίκη.
  • Το έγκλημα οργανώθηκε με ακρίβεια, χρησιμοποιώντας συνεργούς, ενοικιαζόμενο όχημα και μέτρα για την αποφυγή καταγραφής από κάμερες.
  • Το πρώην ζευγάρι είχε διαφορές σχετικά με την επιμέλεια των παιδιών και οικονομικές υποθέσεις, ενώ η 44χρονη αντιμετώπιζε χρέη ύψους 50.000 ευρώ.
  • Η υπεράσπιση της 44χρονης αρνείται την εμπλοκή της στη δολοφονία και υποστηρίζει ότι ήταν αθώα, επισημαίνοντας την επιβάρυνση της κατάστασης στα ανήλικα παιδιά.
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Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως σχετικά με 44χρονη η οποία τον περασμένο Ιούλιο έδωσε εντολή να πυροβολίσουν τον σύζυγό της στην Αγία Παρασκευή. Ο Πολωνός καθηγητής του UC Berkeley δολοφονήθηκε, δεχόμενος πέντε πυροβολισμούς κοντά στο σπίτι της πρώην συζύγου του. Ο φυσικός αυτουργός της επίθεσης ήταν ο σύντροφος της πρώην συζύγου, ο οποίος είχε ήδη ομολογήσει την πράξη του.

Η πρώην σύζυγος του καθηγητή έδωσε τέλος στη ζωή της μέσα στις φυλακές, πριν η υπόθεση οδηγηθεί σε δίκη. Μετά την εισαγγελική πρόταση που επαναλάμβανε τις κατηγορίες εις βάρος της, εκτιμάται ότι κατέρρευσαν και οι τελευταίες ελπίδες της για αποφυλάκιση πριν τη δίκη. Σε αυτό το πλαίσιο, φέρεται να οδηγήθηκε στην απόφαση της αυτοχειρίας, αφήνοντας σημειώματα προς τα ανήλικα παιδιά της και τους δικηγόρους της.

Η στιγμή του εγκλήματος

Το έγκλημα είχε οργανωθεί με κινηματογραφική ακρίβεια. Ο 36χρονος εκτελεστής φέρεται να αποβιβάστηκε από όχημα συνεργών τυλιγμένος με μπλε κουβέρτα, προκειμένου να μην καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας.

Την ίδια στιγμή, ένας 16χρονος συνεργός άνοιξε το πορτ μπαγκάζ, παρέδωσε ένα σακίδιο με τον εξοπλισμό και στη συνέχεια ο δράστης κινήθηκε προς το σημείο. Προηγουμένως είχαν χρησιμοποιήσει ενοικιαζόμενη Porsche για τη μεταφορά τους προς την τοποθεσία της επίθεσης.

Στην απολογία του ο 36χρονος είχε δηλώσει: «Έχω μετανιώσει για όλα. Η σύντροφός μου δεν είχε ιδέα, ενώ τα άλλα παιδιά δεν γνώριζαν ότι θα έκανα αυτήν την αποτρόπαια πράξη».

Σύμφωνα με την έρευνα, ο ίδιος είχε στρατολογήσει τρεις συνεργούς, παρουσιάζοντας την επιχείρηση ως απλή πράξη εκφοβισμού, χωρίς να αποκαλύψει ότι σκοπός του ήταν η δολοφονία. Το θύμα δέχθηκε πέντε σφαίρες, εκ των οποίων δύο στον θώρακα.

Μετά την επίθεση, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν την περιοχή, ενώ μαρτυρίες έκαναν λόγο για μεγάλο όχημα τύπου τζιπ που κινείτο ύποπτα πριν και μετά το συμβάν, το οποίο ταυτίστηκε με το ενοικιαζόμενο όχημα των δραστών.

Ο 36χρονος φέρεται επίσης να είχε πει: «Τον σκότωσα γιατί θα ήμασταν πολύ καλύτερα με τα παιδιά μας μαζί. Τον παρακολουθούσα έναν μήνα, αγόρασα όπλο. Ζήτησα από τον φίλο μου Γ. να πάρει το κινητό μου στο Ναύπλιο για να μην εκπέμπει το σήμα».

Παράλληλα, σύμφωνα με τη δικογραφία, μετά την αναχώρησή του από το Ναύπλιο υπήρξαν συνεχείς επικοινωνίες με την 44χρονη, με στόχο την ενημέρωση για τις κινήσεις του πρώην συζύγου της.

Οι σχέσεις και οι συγκρούσεις

Το πρώην ζευγάρι είχε παντρευτεί το 2014, ενώ το 2021 ο άνδρας είχε καταθέσει αίτηση διαζυγίου. Οι μεταξύ τους διαφορές αφορούσαν τόσο την επιμέλεια των παιδιών όσο και οικονομικές διαφορές που σχετίζονταν με κοινές επιχειρηματικές δραστηριότητες στις ΗΠΑ.

Λίγες ημέρες πριν από τη δολοφονία, οι δύο πρώην σύζυγοι είχαν δειπνήσει μαζί, παρουσία και του συντρόφου της 44χρονης. Εκείνη φέρεται να είχε αναφέρει ότι αντιμετώπιζε χρέη ύψους 50.000 ευρώ.

Η 44χρονη αρνούνταν συστηματικά κάθε εμπλοκή στην υπόθεση. Ωστόσο, είχε καταγραφεί ανάρτησή της λίγες εβδομάδες πριν το έγκλημα, όπου έγραφε: «Όταν συνειδητοποιείς ότι διάλεξες τον καλύτερο μπαμπά για τα παιδιά σου».

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, εκείνη φέρεται να είχε τον σχεδιασμό της επίθεσης, ενώ ο σύντροφός της ήταν ο φυσικός εκτελεστής. Εκείνος από την πλευρά του είχε ομολογήσει, επιχειρώντας να την αποσυνδέσει από την υπόθεση, κάτι που δεν έπεισε ανακριτικές αρχές και εισαγγελέα.

Η 44χρονη είχε προφυλακιστεί περίπου 11 μήνες πριν, ενώ τελικά η υπόθεση δεν έφτασε ποτέ σε δίκη για εκείνη.

Ο τραγικός επίλογος γράφτηκε μέσα στις φυλακές του Korydallos Prison, όπου εντοπίστηκε νεκρή μετά από αυτοχειρία. Τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού παραμένουν σε δομή φιλοξενίας, καθώς δεν έχει ακόμη κριθεί οριστικά η επιμέλειά τους.

Συνομιλίες και στοιχεία της δικογραφίας

Καταγράφονται και συγκεκριμένες συνομιλίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία:

Θύμα: «Γιατί προσπάθησες να πάρεις χρήματα από τον κοινό μας λογαριασμό;»
Κατηγορούμενη: «Χρειάζομαι 50.000 ευρώ, γιατί έχω οφειλές προς το Δημόσιο.»

Δράστης: «Θέλω να εκφοβίσουμε λίγο τον πρώην σύζυγο της συντρόφου μου, γιατί κακοποιεί τα παιδιά. Θα πάρετε 50.000 ευρώ.»
Συνεργός: «Αν ισχύει κάτι τέτοιο, φίλε, δεν θέλουμε χρήματα.»

Επιπλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία, υπήρχε ένα σύστημα «τριγωνικής» επικοινωνίας μέσω του ανήλικου παιδιού της οικογένειας, το οποίο λειτουργούσε ως ενδιάμεσος μεταξύ της 44χρονης και του συντρόφου της, μέσω κινητού που είχε στην κατοχή του συνεργός.

Θέση της υπεράσπισης

Ο δικηγόρος της 44χρονης, Αλέξανδρος Πασιατάς, μιλώντας στο Mega εξέφρασε την έντονη συναισθηματική του φόρτιση για την εξέλιξη της υπόθεσης.

«Είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένος. Εγώ δεν το περίμενα. Μίλησα και την τελευταία στιγμή μαζί της, κάνα μισάωρο πριν γίνει το περιστατικό. Είχα μιλήσει και το μεσημέρι και το πρωί, όπως και τις προηγούμενες μέρες. Δεν μπορούσα να αντιληφθώ και να πιστέψω ποτέ ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Ήξερα ότι είναι στεναχωρημένη, κάποιες μέρες ήταν κάποιες πιο εύκολες, κάποιες πιο δύσκολες. Ξέρετε πώς είναι και μέσα στη φυλακή όταν εμφανίζεσαι ξαφνικά και αθώος. Και πίστευε ότι θα κερδίσει, αλλά δεν ξέρει αυτό το πράγμα. Και υπάρχουν και άλλα πράγματα, παράπλευρα. Με τα παιδιά, με πράγματα που πρέπει να τακτοποιηθούν. Δυστυχώς έφτασε σε αυτή την κατάσταση», είπε αρχικά.

Και διευκρίνισε σχετικά: «Όλα όσα ειπώθηκαν προηγουμένως για τα 50.000 ευρώ δεν ισχύουν. Δεν πήρε ποτέ λεφτά ή δεν ζήτησε λεφτά από κανέναν λογαριασμό. Ο λογαριασμός ήταν κοινός από την κοινή τους δουλειά και μάλιστα ο λόγος που ζητούσε λεφτά, είναι γιατί παρατήρησε ότι είχε κάνει μια ύποπτη κίνηση το θύμα, γιατί αγόρασε σπίτι με πάρα πολύ μεγάλο δάνειο, λοιπόν, πάνω από ένα εκατομμύριο δολάρια, και του ζητούσε: «Σε παρακαλώ πολύ, μην χρησιμοποιείς τον κοινό μας λογαριασμό». Αυτά φαίνονται στη δικογραφία. Δεν υπάρχει καμία συνομιλία της πελάτισσάς μου με κανέναν… με κανέναν γιο. Υπάρχουν τέσσερις κλήσεις των 30 δευτερολέπτων όταν είναι στο ταξί και πηγαίνει στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι συνομιλίες που έχουν βγει αφορούν μόνο στον φυσικό δράστη με τους συνεργούς του. Προκύπτει ότι είναι αθώα».

Κλείνοντας πρόσθεσε: «Απλά έβλεπα ότι όντως στεναχωριόταν πάρα πολύ, γιατί και χθες που μιλούσαμε, κάποια στιγμή μου λέει: «Αλέξανδρε, καταλαβαίνω ότι έχουμε τα στοιχεία, πάει καλά το πράγμα και το δουλεύουμε και τα λοιπά… τα παιδιά». Λέει όμως πάλι: «Τα παιδιά είναι το πρόβλημά μου», μου λέει. «Τα παιδιά υφίστανται τις συνέπειες ακόμα και της θετικής για εμένα καθυστέρησης για το δικαστήριο». Καταλάβατε; Τόσο σημαντικό ήταν, η συνέπεια».

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