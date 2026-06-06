Darecations: Από τις παραλίες στις ακραίες εμπειρίες - Το νέο ταξιδιωτικό trend που κερδίζει έδαφος

Ξεχάστε τις χαλαρές διακοπές δίπλα στην πισίνα. Όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες επιλέγουν πλέον εμπειρίες που δοκιμάζουν τα σωματικά και ψυχικά τους όρια, αναζητώντας περιπέτειες στα πιο απαιτητικά και αφιλόξενα μέρη του πλανήτη.

Για τη Sara Storey, ο Μαραθώνιος στο Υψηλότερο Υψόμετρο του Κόσμου αποτέλεσε μια ευκαιρία να πετύχει κάτι που κανείς δεν είχε καταφέρει προηγουμένως.

«Έχω συμμετάσχει σε αρκετούς υπερμαραθωνίους και πολυήμερους αγώνες, κάποιοι από αυτούς ιδιαίτερα δύσκολοι, αλλά ποτέ δεν είχα βρεθεί σε μια διοργάνωση όπου απαιτούνταν τόσο μεγάλη προσπάθεια απλώς και μόνο για να φτάσεις στην αφετηρία», δήλωσε στο BBC.

Ήταν μία από τους 16 δρομείς που δήλωσαν συμμετοχή στον αγώνα, ο οποίος πραγματοποιήθηκε νωρίτερα φέτος στη Χιλή. Η διαδρομή των 42,195 χιλιομέτρων ξεκινούσε από το Ojos del Salado, το υψηλότερο ηφαίστειο στον κόσμο, σε υψόμετρο 6.893 μέτρων.

Σε συνθήκες εξαιρετικά χαμηλού οξυγόνου, με θερμοκρασίες που έφταναν τους -30 βαθμούς Κελσίου και ανέμους έως και 100 χιλιόμετρα την ώρα, οι συμμετέχοντες χρειάστηκε πρώτα να πραγματοποιήσουν ανάβαση περίπου 11 ωρών μόνο και μόνο για να φτάσουν στη γραμμή εκκίνησης. Από τους 16, μόλις πέντε κατάφεραν να φτάσουν μέχρι εκεί — και στη συνέχεια κλήθηκαν να ολοκληρώσουν έναν ολόκληρο μαραθώνιο σε ακραίο υψόμετρο.

Unsplash

«Συνολικά, βρισκόμουν σε κίνηση για σχεδόν 30 ώρες», ανέφερε η Storey. «Μου πήρε πάρα πολλή ενέργεια. Νιώθω ότι στη μάχη ανάμεσα στο ηφαίστειο και σε μένα δεν υπήρξε νικητής, γιατί ποτέ στη ζωή μου δεν είχα βρεθεί τόσο κοντά στα φυσικά μου όρια. Παρ' όλα αυτά, αν θα το έκανα ξανά; Απολύτως. Θέλω ο κόσμος να δει τι μπορεί να καταφέρει μια συνηθισμένη γυναίκα 47 ετών όταν βάλει κάτι στόχο».

Η Storey ανήκει σε μια ολοένα και μεγαλύτερη ομάδα ταξιδιωτών που δεν αναζητούν απλώς συγκινήσεις στις διακοπές τους, αλλά εμπειρίες που τους δοκιμάζουν σωματικά και ψυχικά. Πρόκειται για μια τάση που γίνεται όλο και πιο εμφανής στον παγκόσμιο τουρισμό.

Νωρίτερα φέτος, η πλατφόρμα Pinterest κατέταξε τις λεγόμενες «darecations» – διακοπές που βασίζονται στην πρόκληση και την υπέρβαση των ορίων – ανάμεσα στις κορυφαίες ταξιδιωτικές τάσεις του 2026. Σύμφωνα με τα στοιχεία της, οι αναζητήσεις για τον τουρισμό περιπέτειας αυξήθηκαν κατά 75%, ενώ προβλέπεται σημαντική άνοδος του «τουρισμού αδρεναλίνης» μεταξύ της Generation Z και των Millennials.

Unsplash

Την ίδια στιγμή, η ασφαλιστική εταιρεία αθλητικών δραστηριοτήτων SportsCover Direct κατέγραψε αύξηση 182% στις ταξιδιωτικές ασφαλίσεις που σχετίζονται με αθλητικές δραστηριότητες τα τελευταία δύο χρόνια. Η μεγαλύτερη ανάπτυξη παρατηρείται σε ταξίδια που περιλαμβάνουν πεζοπορία μεγάλων αποστάσεων, ορειβασία και συμμετοχή σε μαραθωνίους.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στην UTMB World Series, έναν από τους κορυφαίους διοργανωτές αγώνων ορεινού τρεξίματος και υπερμαραθωνίων παγκοσμίως. Από έναν και μόνο αγώνα γύρω από τον ορεινό όγκο του Mont Blanc το 2003, η διοργάνωση επεκτάθηκε σε 25 αγώνες υπεραποστάσεων το 2022 και σήμερα περιλαμβάνει περισσότερες από 60 διοργανώσεις σε όλο τον κόσμο.

Η συμμετοχή έχει εκτοξευθεί από 50.000 αθλητές το 2022 σε 170.000 σήμερα. Οι περισσότεροι δεν είναι επαγγελματίες ή αθλητές υψηλού επιπέδου, αλλά ερασιτέχνες με εξαιρετικά υψηλό βαθμό αφοσίωσης.

Unsplash

«Οι άνθρωποι γίνονται οι ίδιοι οι αρχιτέκτονες της εξέλιξής τους μέσα από αυτούς τους αγώνες», δήλωσε ο Florian Lamblin, εκτελεστικός διευθυντής της UTMB International και ο ίδιος υπερμαραθωνοδρόμος. «Προσπαθούν να πετύχουν κάτι πολύ σύνθετο και, στο τέλος, να ολοκληρώσουν κάτι πραγματικά ξεχωριστό: να τρέχουν μέσα στη φύση για έως και 30 ώρες συνεχόμενα».

Ο Βρετανός ορειβάτης Gavin Bate, ιδρυτής της εξειδικευμένης εταιρείας ταξιδιών περιπέτειας Adventure Alternative, ήταν υπεύθυνος για τον συντονισμό της διοργάνωσης του Μαραθωνίου στο Υψηλότερο Υψόμετρο του Κόσμου. Ο ίδιος θεωρεί ότι η αυξανόμενη δημοτικότητα τέτοιων ταξιδιών μεταξύ ερασιτεχνών αθλητών οφείλεται εν μέρει στις εξελίξεις στην προπόνηση και την αθλητική διατροφή. Πιστεύει, ωστόσο, ότι πίσω από το φαινόμενο κρύβεται κάτι βαθύτερο.

«Έχει να κάνει με τη σύνδεση με τη φύση. Για πολλούς ανθρώπους, το περιβάλλον ενός γυμναστηρίου απλώς δεν αρκεί», εξηγεί. «Ζούμε σε μια εποχή όπου κατανοούμε όλο και περισσότερο τα οφέλη της επαφής με το φυσικό περιβάλλον. Πολλοί επαγγελματίες του χώρου της υπαίθριας περιπέτειας βιώνουν ένα πραγματικό κύμα ανθρώπων που στρέφονται σε αυτές τις δραστηριότητες για λόγους ψυχικής υγείας».

Ο Bate αποδίδει επίσης μέρος της δημοτικότητας των ακραίων προκλήσεων στις τηλεοπτικές φιλανθρωπικές δράσεις του Comic Relief, οι οποίες έφεραν τέτοιου είδους εγχειρήματα στο ευρύ κοινό. Όπως σημειώνει, οι διάσημοι που συμμετέχουν σε εξαντλητικές αποστολές συμβάλλουν στην εξοικείωση του κόσμου με την ιδέα ότι ακόμη και οι πιο απαιτητικές δοκιμασίες μπορεί να είναι εφικτές.

«Το 2009, όταν ο Chris Moyles κατέκτησε την κορυφή του Κιλιμάντζαρο για το Comic Relief, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσοι άνθρωποι τηλεφωνούσαν στα γραφεία μας ζητώντας να κάνουν το ίδιο», θυμάται. «Όπως είχε παραδεχθεί και ο ίδιος, ήταν υπέρβαρος και καπνιστής. Ο κόσμος σκέφτηκε ότι αν τα κατάφερε εκείνος, τότε ίσως μπορούσε να τα καταφέρει και ο ίδιος».

Η προβολή τέτοιων επιτευγμάτων έχει συμβάλει στην αλλαγή της αντίληψης γύρω από τα ταξίδια περιπέτειας, μετατρέποντάς τα από δραστηριότητες για λίγους τολμηρούς σε στόχους που ολοένα και περισσότεροι θεωρούν προσιτούς.

Unsplash

Όπως και το Comic Relief έχει μετατοπιστεί από τις κλασικές ορειβατικές προκλήσεις, όπως η ανάβαση στο Κιλιμάντζαρο, σε ακόμη πιο απαιτητικά εγχειρήματα – όπως ο ακραίος υπερμαραθώνιος της Sara Cox και η ποδηλατική διαδρομή 1.000 χιλιομέτρων του Greg James – έτσι και ο κόσμος των ταξιδιών περιπέτειας έχει εξελιχθεί.

Σήμερα, οι λεγόμενες «darecations» περιλαμβάνουν υπερμαραθωνίους, όπου οι αποστάσεις ξεπερνούν κατά πολύ τα 42 χιλιόμετρα ενός κλασικού μαραθωνίου, καθώς και αγώνες ορεινού τρεξίματος σε ιδιαίτερα σκληρά και αφιλόξενα περιβάλλοντα. Λόγω των απαιτήσεων αυτών των διοργανώσεων, οι συμμετέχοντες συχνά χρειάζεται να μεταφέρουν μόνοι τους τον εξοπλισμό τους, να κατασκηνώνουν κατά μήκος της διαδρομής ή να αντιμετωπίζουν ακραίες καιρικές συνθήκες και μεγάλα υψόμετρα.

Η αθλητική ψυχολόγος Δρ Josephine Perry, η οποία συνεργάζεται με αθλητές ακραίας αντοχής, περιγράφει αυτές τις διοργανώσεις ως «οργανωμένες περιπέτειες». Όπως εξηγεί, αποτελούν το φυσικό επόμενο βήμα για πολλούς δρομείς που, αφού ολοκληρώσουν μαραθωνίους, στρέφονται σε τριάθλα, αγώνες Hyrox και τελικά σε υπερμαραθωνίους.

Σύμφωνα με την ίδια, όσοι έλκονται από αυτές τις προκλήσεις χωρίζονται συνήθως σε δύο κατηγορίες.

«Υπάρχουν εκείνοι που αγαπούν το τρέξιμο και θέλουν να το απολαμβάνουν μέσα στη φύση», αναφέρει. «Και υπάρχουν όσοι είναι πολύ καλοί δρομείς, αλλά θεωρούν βαρετή την εμμονή με την τελειότητα και τις επιδόσεις που χαρακτηρίζει το τρέξιμο δρόμου».

Η Perry επισημαίνει ότι η απρόβλεπτη φύση των υπερμαραθωνίων και των αγώνων βουνού δεν επιτρέπει την αξιολόγηση αποκλειστικά μέσω χρόνων και στατιστικών, όπως συμβαίνει στους κλασικούς αγώνες δρόμου. Αυτό, κατά την άποψή της, είναι που τους κάνει ιδιαίτερα ελκυστικούς.

«Το πραγματικό κέρδος στο τέλος δεν είναι οι επιδόσεις ή οι αριθμοί», τονίζει. «Έχει να κάνει με το πόσο εντυπωσιακή ήταν η διαδρομή, τι είδες στη διάρκεια του ταξιδιού και ποιες ιστορίες και εμπειρίες κουβαλάς μαζί σου επιστρέφοντας».

Για όσους σκέφτονται να δοκιμάσουν μια ακραία ταξιδιωτική εμπειρία, οι επιλογές δεν ήταν ποτέ περισσότερες. Ανάμεσα στις πιο γνωστές διοργανώσεις βρίσκεται ο εμβληματικός Marathon des Sables, ο πολυήμερος αγώνας στην έρημο του Μαρόκου, ο οποίος συμπλήρωσε 40 χρόνια ζωής το 2026.

Η διοργάνωση καλύπτει συνολικά 251 χιλιόμετρα μέσα σε περίπου έξι ημέρες, διασχίζοντας τη Σαχάρα κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Ωστόσο, δεν πρόκειται πλέον για τη μοναδική διοργάνωση του είδους της. Η Marathon des Sables έχει επεκταθεί σε ακόμη δέκα προορισμούς, μεταξύ των οποίων η Ναμίμπια και η Ιορδανία, διατηρώντας το ίδιο απαιτητικό μοντέλο πολυήμερης περιπέτειας σε εντυπωσιακά φυσικά τοπία, όπου οι συμμετέχοντες δοκιμάζουν τα όριά τους ανάμεσα σε αμμόλοφους και άγρια ζωή της ερήμου.

Στην άλλη άκρη του φάσματος βρίσκεται ο θρυλικός Barkley Marathons στο Τενεσί των ΗΠΑ, γνωστός και ως «ο αγώνας που καταβροχθίζει τα παιδιά του». Θεωρείται ένας από τους πιο παράξενους αλλά και πιο αδυσώπητους υπερμαραθωνίους στον κόσμο. Η διαδρομή δεν είναι σηματοδοτημένη, οι δρομείς βασίζονται αποκλειστικά σε χάρτη και πυξίδα και δεν είναι ασυνήθιστο να μην τερματίσει κανείς. Περιτριγυρισμένος από μυστήριο και θρύλους, ο Barkley έχει αποκτήσει σχεδόν μυθική υπόσταση στον χώρο των αγώνων αντοχής.

Στην Ευρώπη, ο Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) προσφέρει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να διασχίσουν τρεις χώρες μέσα από μια διαδρομή 171 χιλιομέτρων γύρω από τις Άλπεις. Άλλες διοργανώσεις, ωστόσο, πηγαίνουν την έννοια της πρόκλησης ακόμη πιο μακριά.

Unsplash

Το 2025 πραγματοποιήθηκε στη Σουηδία ο «Βαθύτερος Μαραθώνιος του Κόσμου», με τους δρομείς να κινούνται μέσα σε ένα υπόγειο ορυχείο ψευδαργύρου. Παράλληλα, ο «Υψηλότερος Μαραθώνιος του Κόσμου» αναμένεται να επιστρέψει το 2027, αυτή τη φορά στη Βολιβία.

Για όσους ονειρεύονται να τρέξουν στις πλαγιές των Ιμαλαΐων, υπάρχει ακόμη και μαραθώνιος στο Έβερεστ, με αφετηρία το Base Camp και διαδρομή που ακολουθεί τα μονοπάτια των Σέρπα στην κοιλάδα Κούμπου.

Και για εκείνους που αναζητούν κάτι ακόμη πιο ακραίο, το Iditarod Invitational προσφέρει μια χειμερινή διαδρομή περίπου 1.000 μιλίων μέσα στην παγωμένη ερημιά της Αλάσκας, μία από τις πιο απαιτητικές δοκιμασίες αντοχής στον κόσμο.

Για τους μαραθωνοδρόμους και τους λάτρεις της περιπέτειας, φαίνεται πως πλέον δεν υπάρχει κανένα σημείο του πλανήτη αρκετά απομακρυσμένο ώστε να μην μπορεί να μετατραπεί σε πεδίο δοκιμασίας. Το μόνο ερώτημα που απομένει είναι αν κάποιος είναι αρκετά προετοιμασμένος για να ανταποκριθεί στην πρόκληση.

Διαβάστε επίσης