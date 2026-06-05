Η Σίφνος ανάμεσα στα «διαμάντια» της Ευρώπης για το καλοκαίρι του 2026

Εκτενές αφιέρωμα του ταξιδιωτικού και lifestyle μέσου EnVols της αεροπορικής εταιρείας Air France για τη Σίφνο

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Η Σίφνος ανάμεσα στα «διαμάντια» της Ευρώπης για το καλοκαίρι του 2026

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TRAVEL
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  • Η Σίφνος αναδεικνύεται από το ταξιδιωτικό μέσο EnVols της Air France ως ένας από τους κορυφαίους ευρωπαϊκούς προορισμούς για το καλοκαίρι του 2026.
  • Το νησί ξεχωρίζει για την αυθεντικότητα, τη γαστρονομία του και την παράδοση της κεραμικής, με περίπου 15 εργαστήρια αγγειοπλαστικής να λειτουργούν ακόμα.
  • Οι παραλίες της Σίφνου, όπως το Βαθύ και ο Πλατύς Γιαλός, χαρακτηρίζονται ως φυσικοί θησαυροί με μοναδική ομορφιά και ποιότητα.
  • Το νησί προσφέρει πολιτιστικές και φυσικές εμπειρίες, όπως επισκέψεις σε παραδοσιακούς οικισμούς, αρχαιολογικούς χώρους και πεζοπορίες με πανοραμική θέα.
  • Η προβολή της Σίφνου ενισχύει τη διεθνή παρουσία της, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του τουρισμού με έμφαση στην ποιότητα και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του νησιού.
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Η Σίφνος ξεχωρίζει σε εκτενές αφιέρωμα του ταξιδιωτικού και lifestyle μέσου EnVols της αεροπορικής εταιρείας Air France, το οποίο απευθύνεται σε εκατομμύρια αναγνώστες που αναζητούν ποιοτικούς προορισμούς, αυθεντικές εμπειρίες και προτάσεις διακοπών σε όλο τον κόσμο (https://www.en-vols.com/evasion/voyage/grece-ile-sifnos-ete/).

Το EnVols αναδεικνύει τη Σίφνο ως «ένα διακριτικό κόσμημα των Κυκλάδων που τα έχει όλα», χαρακτηρίζοντάς την ως προορισμό που «πρέπει οπωσδήποτε να εξερευνηθεί αυτό το καλοκαίρι». Το δημοσίευμα κάνει λόγο για ένα παραμυθένιο νησί «όπου ο χρόνος μοιάζει να έχει σταματήσει», με μονοπάτια που οδηγούν «σε μια θάλασσα με εκτυφλωτικό μπλε χρώμα» και με κάθε στροφή να αποκαλύπτει «ένα κατάλευκο σπιτάκι που λάμπει κάτω από τον ελληνικό ήλιο».

Οι συντάκτες τονίζουν ότι πρόκειται για ένα από τα πιο αυθεντικά νησιά των Κυκλάδων, το οποίο παραμένει ακόμη σχετικά ανεξερεύνητο από τον μαζικό τουρισμό, προσφέροντας στους επισκέπτες μια γνήσια ελληνική εμπειρία. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις δύο «ψυχές» της Σίφνου, την κεραμική και τη γαστρονομία.

Το EnVols σημειώνει ότι στο νησί λειτουργούν ακόμη περίπου δεκαπέντε εργαστήρια αγγειοπλαστικής, τα οποία διατηρούν ζωντανή μια τέχνη που μεταδίδεται από γενιά σε γενιά. Παράλληλα, παρουσιάζει τη Σίφνο ως σημαντικό γαστρονομικό προορισμό, υπενθυμίζοντας ότι εδώ γεννήθηκε ο Νικόλαος Τσελεμεντές, τον οποίο χαρακτηρίζει «πατέρα της σύγχρονης ελληνικής κουζίνας».

Το άρθρο εξυμνεί τοπικές γεύσεις όπως η ρεβυθάδα, οι ρεβυθοκεφτέδες και η καπαροσαλάτα, ενώ επισημαίνει ότι σε όλο το νησί συναντά κανείς ποιοτικά εστιατόρια ή γραφικά ταβερνάκια που ικανοποιούν ακόμη και τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους.

Ιδιαίτερη θέση στο αφιέρωμα καταλαμβάνουν οι παραλίες της Σίφνου. Το Βαθύ παρουσιάζεται ως μια εξαιρετική παραλία του νησιού, με τα λευκά σπίτια και τις γαλάζιες στέγες να καθρεφτίζονται στα τιρκουάζ νερά, ενώ ο Πλατύς Γιαλός χαρακτηρίζεται ως μια από τις μεγαλύτερες παραλίες των Κυκλάδων. Αναφορά γίνεται επίσης και σε άλλες ακτές όπως στη Φασολού, την οποία το μέσο περιγράφει ως «έναν πραγματικό φυσικό θησαυρό».

Το δημοσίευμα προτείνει ακόμη, περιηγήσεις στο όρος Προφήτης Ηλίας με τη «συγκλονιστική πανοραμική θέα» προς όλο το νησί, πεζοπορίες από τον Αρτεμώνα έως το Κάστρο, επισκέψεις στον αρχαιολογικό χώρο του Αγίου Ανδρέα, καθώς και γνωριμία με παραδοσιακούς οικισμούς όπως τη Χερρόνησο και την Απολλωνία. Για το Κάστρο, το EnVols σημειώνει ότι πρόκειται για την παλιά οχυρωμένη πρωτεύουσα του 14ου αιώνα, με βενετσιάνικες καταβολές, δαιδαλώδη σοκάκια και αξιοσημείωτη ιστορική αξία.

Η προβολή της Σίφνου αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς το EnVols συγκαταλέγει την Ελλάδα στους πέντε κορυφαίους ευρωπαϊκούς προορισμούς που προτείνει για το 2026. Στο πλαίσιο του άρθρου, η Ελλάδα «εκπροσωπείται» από τη Σίφνο, γεγονός που αναδεικνύει τη δυναμική του νησιού στη διεθνή ταξιδιωτική αγορά. Στην ίδια λίστα συμπεριλαμβάνονται η Ισπανία, η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Κροατική Ακτή της Δαλματίας, προορισμοί που θεωρούνται από τους πλέον ελκυστικούς της Ευρώπης για το επικείμενο καλοκαίρι.

Το αφιέρωμα συνάδει με το ταξιδιωτικό κάλεσμα του δήμου, με στόχο την ανακάλυψη διαφορετικών πτυχών του νησιού της αρμονίας. «Η νέα αυτή προβολή επιβεβαιώνει ότι το νησί μας κερδίζει ολοένα και περισσότερο την προσοχή των διεθνών αγορών χάρη στην αυθεντικότητα, την ποιότητα και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του. Η φυσική ομορφιά, η γαστρονομία, η πολιτιστική μας κληρονομιά και η φιλοξενία των κατοίκων συνθέτουν μια μοναδική ταξιδιωτική πρόταση που εμπνέει δημοσιογράφους, δημιουργούς περιεχομένου και επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Συνεχίζουμε να εμπλουτίζουμε το αφήγημά μας για την ανάδειξη της Σίφνου με όρους ποιότητας, ενισχύοντας τη διεθνή παρουσία και την εξωστρέφεια του νησιού», δήλωσε ο αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Σίφνου, Γιάννης Ραφελέτος.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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