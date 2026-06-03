Βόλτα στον Άη–Γιάννη: Το άγνωστο χωριό της Κρήτης που μαγεύει τουρίστες και Έλληνες

Ανάμεσα στις ομορφιές της νοτιοανατολικής Κρήτης, ο Άη–Γιάννης ξεχωρίζει ως ένας μικρός ορεινός οικισμός που συνδυάζει την ηρεμία της κρητικής υπαίθρου με την άμεση πρόσβαση σε μερικές από τις πιο όμορφες παραλίες της περιοχής.

Παρά το γεγονός ότι ο τουρισμός οδήγησε στο παρελθόν πολλούς κατοίκους να μετακινηθούν προς τα παράλια, σήμερα το χωριό γνωρίζει περίοδο άνθισης, προσελκύοντας τόσο νέους κατοίκους όσο και ανθρώπους από το εξωτερικό που επιλέγουν να εγκατασταθούν μόνιμα εκεί.

Ο Άη–Γιάννης βρίσκεται πολύ κοντά στον παραθαλάσσιο οικισμό Κουτσουνάρι, προσφέροντας εύκολη πρόσβαση σε όμορφες παραλίες για κολύμπι και χαλάρωση.

Σε μικρή απόσταση βρίσκεται και η Αγία Φωτιά, γνωστή για τα πεντακάθαρα νερά της και το φυσικό της κάλλος. Αν και στο παρελθόν το χωριό έσφυζε από ζωή, η ανάπτυξη του τουρισμού στην παραλιακή ζώνη οδήγησε πολλούς κατοίκους να μετακινηθούν προς τα παράλια.

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, ο οικισμός ανακτά τη ζωντάνια του, καθώς νεότεροι κάτοικοι επιστρέφουν, ενώ αρκετοί Ευρωπαίοι επιλέγουν να εγκατασταθούν μόνιμα στην περιοχή.

Σημαντικά αξιοθέατα της ευρύτερης περιοχής αποτελούν το Φαράγγι του Μυλωνά και η παραλία Κακιά Σκάλα, που προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες σε όσους αγαπούν τη φύση και τις εξορμήσεις.