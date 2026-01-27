Χανιά: Χειμερινό ταξίδι στην Κίσσαμο – Από τις καστανιές του Έλους στο φως της Χρυσοσκαλίτισσας

Οι περισσότεροι ταξιδιώτες έχουν ταυτίσει τον νομό Χανίων με τις πολυσύχναστες παραλίες και τον αυγουστιάτικο ήλιο. Όμως, η ενδοχώρα της Κισσάμου κρύβει ένα διαφορετικό, σχεδόν μυσταγωγικό σενάριο για τους λάτρεις του χειμώνα· εκεί όπου η ομίχλη «αγκαλιάζει» τις κορυφές των βουνών και το Λιβυκό Πέλαγος «βρυχάται», δύο προορισμοί, το Έλος και η Παναγία Χρυσοσκαλίτισσα, συνθέτουν την απόλυτη χειμερινή απόδραση.

Η διαδρομή ξεκινά ανηφορίζοντας προς το Έλος, ένα από τα πλέον γραφικά χωριά των Εννιά Χωριών Κισσάμου. Τον χειμώνα, το τοπίο μεταμορφώνεται. Οι επιβλητικές αιωνόβιες καστανιές, «γυμνές» από φύλλα, στέκουν ως «φρουροί» του οικισμού.

Όπως αποτυπώνεται και στο βίντεο του δημιουργού, Μενέλαου Παπαδημητράκη (σ.σ. το κανάλι MultiMaker στο YouTube), η περιήγηση στην Κίσσαμο μετατρέπεται σε μία κινηματογραφική εμπειρία.

Στις τοπικές ταβέρνες, θα γνωρίσετε (ξανά, για όσους έχετε επισκεφτεί ξανά το νησί) την κρητική φιλοξενία. Ο επισκέπτης δεν είναι τουρίστας, είναι καλεσμένος και «φίλος καλός», όπως συνηθίζουν να λένε οι υπεύθυνοι των τοπικών εστιατορίων και αγορών κι έχουμε αναφέρει σε άλλο άρθρο. Τσικουδιά, νόστιμοι μεζέδες και ζεστασιά συνθέτουν ένα αξέχαστο σκηνικό για τον ταξιδιώτη.

Παναγία Χρυσοσκαλίτισσα: Το κάστρο πίστης πάνω στο κύμα

Κατηφορίζοντας προς τη θάλασσα, η Παναγία Χρυσοσκαλίτισσα ορθώνεται πάνω στον βράχο των 35 μέτρων. Αν και το καλοκαίρι αποτελεί πέρασμα για τους χιλιάδες επισκέπτες του Ελαφονησίου, τον χειμώνα αποτελεί κέντρο και προορισμό – στόχο πολλών ανθρώπων.

Η αντίθεση ανάμεσα στο ορεινό, δασώδες περιβάλλον του Έλους και την άγρια, θαλασσινή αύρα της Χρυσοσκαλίτισσας είναι το συστατικό που καθιστά μαγική τη διαδρομή.