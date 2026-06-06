Κόλαση πυρός στον Περσικό: Ιρανικές επιθέσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν - Χτύπησαν ραντάρ οι ΗΠΑ

Κορυφώνεται ξανά η ένταση στον Περσικό Κόλπο, καθώς το Ιράν προχώρησε στην εκτόξευση επτά βαλλιστικών πυραύλων με στόχο το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή (CENTCOM), οι έξι από τους πυραύλους αναχαιτίστηκαν επιτυχώς από τα συστήματα αεράμυνας, ενώ ο έβδομος απέτυχε να φτάσει στον προορισμό του και δεν έπληξε κανέναν στόχο.

Air raid sirens are continuing to sound across Kuwait, amid yet another drone and missile attack by Iran. pic.twitter.com/NwGFMGK4wK — OSINTdefender (@sentdefender) June 6, 2026

Η αμερικανική πλευρά έσπευσε να ξεκαθαρίσει μέσω της πλατφόρμας X ότι δεν έχουν καταγραφεί τραυματισμοί ή ζημιές στις στρατιωτικές υποδομές των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης.

According to U.S. Central Command (CENTCOM), Iran launched a total of seven ballistic missiles against Bahrain and Kuwait earlier in retaliation for the shoot down of four one-way attack drones today over the Strait of Hormuz and U.S. strikes against Iranian coastal surveillance… pic.twitter.com/cRwhl6A153 — OSINTdefender (@sentdefender) June 6, 2026

Αντίποινα από τους Φρουρούς της Επανάστασης

Την ίδια ώρα, η ιρανική πλευρά παρουσιάζει μια εντελώς διαφορετική εικόνα για την έκβαση της επιχείρησης. Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας, εξέδωσαν ανακοίνωση η οποία μεταδόθηκε άμεσα από την κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση IRIB. Στο κείμενο αυτό υποστηρίζεται με έμφαση ότι «εχθρικές βάσεις στην περιοχή επλήγησαν με επιτυχία από βλήματα». Οι ίδιοι ξεκαθάρισαν ότι η συγκεκριμένη επιθετική ενέργεια αποτελεί άμεση απάντηση και σκληρά αντίποινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς που είχαν σημειωθεί νωρίτερα εναντίον εγκαταστάσεων ραντάρ στο ιρανικό έδαφος.

Air raid sirens are continuing to sound across Kuwait, amid yet another drone and missile attack by Iran. pic.twitter.com/NwGFMGK4wK — OSINTdefender (@sentdefender) June 6, 2026

Εκρήξεις και σειρήνες στα αεροδρόμια

Ο αντίκτυπος της επίθεσης έγινε αισθητός στους κατοίκους των δύο αραβικών κρατών του Κόλπου, όπου φιλοξενούνται μεγάλες αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις. Ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP) μετέδωσαν ότι σειρά ισχυρών εκρήξεων συγκλόνισε την περιοχή κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ νωρίς το πρωί, προκαλώντας έντονη ανησυχία. Παρόμοιο σκηνικό τρόμου εκτυλίχθηκε και στη Μανάμα, την πρωτεύουσα του Μπαχρέιν. Εκεί ενεργοποιήθηκαν αμέσως οι σειρήνες της αεράμυνας και ακούστηκαν συνεχόμενοι κρότοι, οι οποίοι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις οφείλονταν στις επιτυχημένες αναχαιτίσεις των βλημάτων από την αντιαεροπορική άμυνα.

BREAKING: Iran launches ballistic missile and drone attack on US forces and bases in Bahrain with air raid sirens now activated, per Bahrain's Ministry of Interior. — The Hormuz Letter (@HormuzLetter) June 6, 2026

Η αμερικάνικη εμπλοκή

Η νέα αυτή ανάφλεξη ξεκίνησε ουσιαστικά την Παρασκευή, όταν ο αμερικανικός στρατός έπληξε θέσεις μέσα στο Ιράν, επικαλούμενος το δικαίωμα στη νόμιμη άμυνα. Όπως ανακοίνωσε η CENTCOM, αμερικανικές δυνάμεις κατέρριψαν αρχικά τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που κινούνταν προς το στενό του Ορμούζ, καθώς κρίθηκε ότι αποτελούσαν άμεση απειλή για την ασφάλεια της πολιτικής ναυτιλίας. Κι όμως, η δράση των ΗΠΑ δεν σταμάτησε εκεί. Αμέσως μετά, αμερικανικά αεροσκάφη σφυροκόπησαν εγκαταστάσεις ραντάρ παράκτιας επιτήρησης στην περιοχή Γκουρούκ και στο νησί Κεσμ, με σκοπό να εξουδετερώσουν τη δυνατότητα του Ιράν να εξαπολύσει νέες επιθέσεις.

Παρά την εύθραυστη κατάπαυση του πυρός που θεωρητικά βρίσκεται σε ισχύ ανάμεσα στις δύο πλευρές, οι στρατιωτικές συγκρούσεις έχουν πυκνώσει επικίνδυνα τις τελευταίες ημέρες. Ήδη από την αρχή της εβδομάδας, και ειδικότερα το βράδυ της Τρίτης, είχαν αναφερθεί αμερικανικά πλήγματα στο νησί Κεσμ. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη είχε υποστηρίξει ότι εκτόξευσε «προειδοποιητικά» πυρά εναντίον δύο αμερικανικών πλοίων στη Θάλασσα του Ομάν, έναν ισχυρισμό που η Ουάσιγκτον αρνήθηκε κατηγορηματικά. Η CENTCOM πάντως διαμηνύει ότι οι δυνάμεις της παραμένουν σε κατάσταση υψίστης ετοιμότητας για να απαντήσουν σε οποιαδήποτε νέα πρόκληση.

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