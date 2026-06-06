Ιρανικές επιθέσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν - Σε λειτουργία τα συστήματα αεράμυνας

Σε κατάσταση ανώτατου συναγερμού τέθηκε η αεράμυνα του Κουβέιτ τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, καθώς η χώρα βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα ακόμη κύμα επιθέσεων από βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Οι αρχές ενεργοποίησαν αμέσως τις σειρήνες αεράμυνας σε εθνικό επίπεδο, προειδοποιώντας τους πολίτες να αναζητήσουν καταφύγιο και να παραμείνουν σε πλήρη επιφυλακή.

Air raid sirens are continuing to sound across Kuwait, amid yet another drone and missile attack by Iran. pic.twitter.com/NwGFMGK4wK — OSINTdefender (@sentdefender) June 6, 2026

Εκρήξεις στον ουρανό και αναχαιτίσεις



Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Στρατού, την οποία μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KUNA γύρω στις 4:15 π.μ., οι ισχυρές εκρήξεις που συγκλόνισαν αρκετές περιοχές οφείλονταν αποκλειστικά στη δράση των αντιπυραυλικών συστημάτων. Οι στρατιωτικές δυνάμεις κατάφεραν να εξουδετερώσουν τους εισερχόμενους στόχους στον αέρα, αποφεύγοντας τα χειρότερα. Την ίδια ώρα, η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων κάλεσε τον πληθυσμό να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες ασφαλείας και να αποφεύγει την προσέγγιση σε τυχόν συντρίμμια.

Επιθέσεις και στο Μπαχρέιν

Το Ιράν εξαπέλυσε μαζική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων που εδρεύουν στο Μπαχρέιν.

BREAKING: Iran launches ballistic missile and drone attack on US forces and bases in Bahrain with air raid sirens now activated, per Bahrain's Ministry of Interior. — The Hormuz Letter (@HormuzLetter) June 6, 2026

Οι αρχές ασφαλείας του νησιωτικού κράτους ενεργοποίησαν αμέσως το εθνικό σύστημα προειδοποίησης, με τις σειρήνες να ηχούν σε πολλές περιοχές, προκαλώντας έντονη ανησυχία στον πληθυσμό.

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