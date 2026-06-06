Τραμπ: Στο Ιράν έχει απομείνει το 20-22% των όπλων που είχε πριν την αρχή του πολέμου

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε χθες Παρασκευή στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC News ότι στο Ιράν απομένει το «21 ως 22%» των πυραύλων που διέθετε προτού αρχίσει ο πόλεμος με την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ την 28η Φεβρουαρίου.

«Έχουν κάποιους πυραύλους, έχουν κάποια drones. Θα έλεγα εκατοστιαία ίσως το 21-22% των πυραύλων τους. Είναι πολλοί πύραυλοι, αλλά όχι τόσοι όσους είχαν πριν αρχίσουμε την επίθεσή μας», είπε ο ρεπουμπλικάνος, σύμφωνα με απόσπασμα της συνέντευξης που μεταδόθηκε από το δίκτυο -- ολόκληρη η συνέντευξη θα μεταδοθεί αύριο Κυριακή.

Ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ διαβεβαίωνε ωστόσο στις αρχές του Μαΐου ότι στην Τεχεράνη δεν απέμενε παρά «το 18 ως 19%» του αποθέματος πυραύλων των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

«Τα περισσότερα από τα εργοστάσια drones έχουν καταστραφεί, οι περισσότερες εξέδρες εκτόξευσης έχουν καταστραφεί και οι περισσότερες εγκαταστάσεις κατασκευής πυραύλων έχουν καταστραφεί», επέμεινε χθες ο μεγιστάνας.

Η Τεχεράνη ανέφερε χθες πως εκτόξευσε «προειδοποιητικά» πυραύλους εναντίον δυο αμερικανικών πλοίων στη θάλασσα του Ομάν, έπειτα από σποραδικές εχθροπραξίες στον Κόλπο νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Η Ουάσιγκτον το διέψευσε.

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