Αϊτή: 1,5 εκατ. εκτοπισμένοι λόγω της βίας των συμμοριών

Η Αϊτή -ειδικά η πρωτεύουσά της Πορτ-ο-Πρενς-- υφίσταται εδώ και χρόνια τη βία συμμοριών που διαπράττουν φόνους, βιασμούς, λεηλασίες, απαγωγές για λύτρα...

Newsbomb

Αϊτή: 1,5 εκατ. εκτοπισμένοι λόγω της βίας των συμμοριών
AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σχεδόν ενάμισι εκατομμύριο άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στην Αϊτή το τρέχον διάστημα, τόνισε χθες Παρασκευή ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ), εκφράζοντας ανησυχία για την επαπειλούμενη επιδείνωση της ανθρωπιστικής κρίσης με φόντο τη συνέχιση της βίας.

Κάπου «1,47 εκατ. άνθρωποι είναι εκτοπισμένοι στη χώρα» και «η βία δεν είναι πλέον (σ.σ. γεωγραφικά) περιορισμένη. Επεκτείνεται», τόνισε στον Τύπο στη Γενεύη ο Γκρεγκουάρ Γκούντσταϊν, επικεφαλής της αποστολής του ΔΟΜ στη χώρα της Καραϊβικής, με την ευκαιρία της δημοσιοποίησης νέας έκθεσης.

Η Αϊτή -ειδικά η πρωτεύουσά της Πορτ-ο-Πρενς-- υφίσταται εδώ και χρόνια τη βία συμμοριών που διαπράττουν φόνους, βιασμούς, λεηλασίες, απαγωγές για λύτρα...

«Αυτό που βλέπουμε είναι η μόνιμη συνύπαρξη δυσκολιών, βίας με τη χρήση πυροβόλων όπλων, μαζικών εκτοπισμών, οξείας ανασφάλειας, εξαναγκαστικών επιστροφών μεγάλης κλίμακας, κλιματικών κινδύνων και θεσμών υπό πίεση σε όλα τα επίπεδα», διαπίστωσε ο Γκρεγκουάρ Γκούντσταϊν.

Οι επιθέσεις δεν περιορίζονται πλέον στις γνωστές ζώνες συγκρούσεων. «Το φαινόμενο επεκτείνεται στο κεντρικό, στο βορειοδυτικό και στο νότιο» τμήμα της χώρας περίπου 11 εκατομμυρίων κατοίκων, εξήγησε ο κ. Γκούντσταϊν.

Κοινότητες που θεωρούνταν ως πρότινος ασφαλείς πλήττονται ολοένα περισσότερο, στερώντας από ευάλωτους πληθυσμούς λύσεις, σύμφωνα με την έκθεση του ΔΟΜ.

Τα δεδομένα που συγκέντρωσε ο θεσμός, μέρος του συστήματος του ΟΗΕ, μαρτυρούν ταχεία κλιμάκωση της κρίσης που σημαδεύεται από επανειλημμένα κύματα εκτοπισμών.

Τον Μάιο πάνω από 18.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να φύγουν από την φτωχή συνοικία Σιτέ Σολέιγ, τη μεγαλύτερη της Πορτ-ο-Πρενς, εξαιτίας έξαρσης της βίας. Κάπου 5.000 εκτοπίστηκαν από τον νοτιοανατολικό νομό τις τελευταίες εβδομάδες.

Στους εξαναγκαστικούς εκτοπισμούς προστίθενται οι συνεχιζόμενοι αναγκαστικοί επαναπατρισμοί από χώρες της περιοχής.

Εντός 2026, πάνω από 110.000 Αϊτινοί επαναπατρίστηκαν διά της βίας στη χώρα τους, σύμφωνα με τον ΔΟΜ. Ανάμεσά τους ήταν πολλές γυναίκες και παιδιά.

Η πλειονότητα των ανθρώπων αυτών βρίσκει καταφύγιο σε καταυλισμούς με πλεονάζοντα πληθυσμό ή σε κοινότητες υποδοχής ήδη ευάλωτες.

«Ο υπερπληθυσμός και η περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες χειροτερεύουν τους κινδύνους ως προς την προστασία», ιδίως «την εκμετάλλευση και τις κακομεταχειρίσεις» και «εκθέτουν χιλιάδες ανθρώπους στην επιδείνωση των ανθρωπιστικών συνθηκών», σημείωσε ο ΔΟΜ.

Καθώς έχει αρχίσει η περίοδος των κυκλώνων στον Ατλαντικό, ο κίνδυνος πλημμυρών μπορεί να κάνει απελπιστική την ήδη επισφαλή κατάσταση, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο κ. Γκούντσταϊν επισήμανε ακόμη τις δημοσιονομικές δυσχέρειες του ΔΟΜ. Πλέον απειλείται «η δυνατότητά μας να συνεχίσουμε να δρούμε πέραν του Οκτωβρίου», τόνισε.

«Χωρίς προβλέψιμη και συνεχή υποστήριξη στο σχέδιό μας για την αντιμετώπιση κρίσεων η δυνατότητά μας να επεμβαίνουμε θα τεθεί υπό αμφισβήτηση», προειδοποίησε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Τι πληρώνουν έως τις 12 Ιουνίου

03:25ΚΟΣΜΟΣ

Αϊτή: 1,5 εκατ. εκτοπισμένοι λόγω της βίας των συμμοριών

02:52ΚΟΣΜΟΣ

Ζιμπάμπουε: Οι μαύροι ρινόκεροι επέστρεψαν στο εθνικό πάρκο Ματουσανόντα

02:25ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: «Ο Αλέκος θυσιάσθηκε για το χωριό του» - Η συγκλονιστική μαρτυρία για την δολοφονία

01:52ΚΟΣΜΟΣ

Δυτική Όχθη: Ένα μωρό νεκρό από πυρά του ισραηλινού στρατού σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Αρχή

01:21LIFESTYLE

Πτώση στην τηλεθέαση της Eurovision 2026 λόγω του μποϊκοτάζ πέντε χωρών

00:52ΚΟΣΜΟΣ

Κονγκό: Στα 452 τα κρούσματα Έμπολα - Τουλάχιστον 82 οι νεκροί από την επιδημία

00:23ΕΛΛΑΔΑ

Ξέσπασε η Αλίκη Καραμανλή για ψευδή δημοσιεύματα: «Χρειάζεται μεγάλη προσοχή»

23:58ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Νορβηγία για τους Χάαλαντ και την εθνική - Το «βικινγκ» concept που δίχασε

23:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρέτησε τον Γιώργο Σουφλιά που πέθανε σε ηλικία 85 ετών

23:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: «Έσπασε» το ανοδικό σερί - Πτώση 2,6% αφού οι επενδυτές ποντάρουν αύξηση των επιτοκίων

23:46ΕΛΛΑΔΑ

Ζητά συγγνώμη και απολογείται ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ της Ουκρανίας για το drone στη Λευκάδα

23:42ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτική έκρηξη σε κατάστημα στην Κίνα - Δύο νεκροί και 13 τραυματίες

23:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: «Ως πότε θα μένει ατιμώρητη η αναίσχυντη συμπεριφορά του;»

23:33LIFESTYLE

Η Τέιλορ Σουίφτ κατέγραψε νέο ρεκόρ ως η πιο πλούσια γυναίκα καλλιτέχνης στην ιστορία της μουσικής

23:23ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο από την επιβίβαση δυνάμεων των ΗΠΑ σε δεξαμενόπλοιο που έχει υποστεί κυρώσεις στον Ινδικό

23:22ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Δεν τον ακουμπάει κανείς, τι ασυλία είναι αυτή;»

23:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών από 8 έως 12 Ιουνίου

23:09ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση σε τουρκικό αλιευτικό στη Μαύρη Θάλασσα, ανοιχτά της Κριμαίας - Ένας νεκρός, 4 τραυματίες

23:04ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Άλσος Βεΐκου: Αθώος ο μελισσοκόμος για τον εμπρησμό - Γιατί δέχεται απειλές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:26ΚΑΙΡΟΣ

Η ΝASA επιβεβαιώνει τα ισχυρά σημάδια του «Σούπερ Ελ Νίνιο» - Tι θα συμβεί το καλοκαίρι 

20:37ΕΛΛΑΔΑ

Ραφήνα: Η στιγμή της αιματηρής επίθεσης σε πρατήριο καυσίμων - Δείτε βίντεο

19:58ΕΛΛΑΔΑ

Έλενα Τοπαλίδου: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που οι τροχονόμοι την σταματούν για αλκοτέστ

02:25ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: «Ο Αλέκος θυσιάσθηκε για το χωριό του» - Η συγκλονιστική μαρτυρία για την δολοφονία

16:59LIFESTYLE

Συγκινεί η Σοφία Κουρτίδου για τον διπλό ακρωτηριασμό του συντρόφου της: «Τον θαυμάζω γιατί όλο αυτό το μετουσίωσε σε ένα θαύμα»

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: Νέες αποκαλύψεις από συνομιλίες - «Χρειάζομαι 50.000 ευρώ, γιατί χρωστάω», είχε πει η 44χρονη

18:19ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστό το κέντρο της Αθήνας την Κυριακή - Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν και ποιες ώρες

06:52LIFESTYLE

Οι πρώτες σειρές που ανακοινώθηκαν για την επόμενη σεζόν – Δυνατές ιστορίες, all star cast

08:21ΕΥ ΖΗΝ

Καρδιολόγος μοιράζεται τι δεν κάνει ποτέ πριν τις 9 π.μ. για πιο υγιή καρδιά

00:23ΕΛΛΑΔΑ

Ξέσπασε η Αλίκη Καραμανλή για ψευδή δημοσιεύματα: «Χρειάζεται μεγάλη προσοχή»

19:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο πρώην υπουργός της ΝΔ, Γιώργος Σουφλιάς σε ηλικία 85 ετών

21:52ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot (5/6): Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 27 εκατομμύρια ευρώ

23:22ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Δεν τον ακουμπάει κανείς, τι ασυλία είναι αυτή;»

20:39ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού καλεί τον Βαγγέλη Λιόλιο για περαιτέρω εξηγήσεις

21:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το μανιφέστο Σαμαρά για την επόμενη ημέρα της Κεντροδεξιάς: «Στους αγώνες για την πατρίδα δεν βγαίνεις στη σύνταξη»

19:16LIFESTYLE

Θλίψη για τον Βρετανό ηθοποιό Άντονι Χεντ: Πέθανε 6 μήνες μετά τον θάνατο της συζύγου του

03:25ΚΟΣΜΟΣ

Αϊτή: 1,5 εκατ. εκτοπισμένοι λόγω της βίας των συμμοριών

15:12ΚΟΣΜΟΣ

Αγχόνη για τους δύο Πακιστανούς που βίασαν ομαδικά Γαλλίδα τουρίστρια μπροστά στα 3 παιδιά της

17:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πώς απάντησε ο Άδωνις Γεωργιάδης στον Ιορδάνη Χασαπόπουλο του Mega για το νοσοκομείο της Ξάνθης

22:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός 68-58: Ο Χέιζ-Ντέιβις «σκότωσε» τον Ολυμπιακό και… 1-1

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ