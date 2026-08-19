Ολέθριο λάθος: Παντρεμένος χαρίζει δώρο που κέρδισε σε συνάδελφό του - Η γυναίκα του καταφτάνει 

Άγριες σκηνές μεταξύ παντρεμένου ζευγαριού 

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Ολέθριο λάθος: Παντρεμένος χαρίζει δώρο που κέρδισε σε συνάδελφό του - Η γυναίκα του καταφτάνει 
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Παντρεμένος άνδρας σε αραβική χώρα κέρδισε σετ μακιγιάζ σε κλήρωση της εταιρίας όπου εργαζόταν.
  • Αντί να δώσει το δώρο στη σύζυγό του, το χάρισε δημόσια σε συνάδελφό του.
  • Η εταιρία δημοσίευσε το στιγμιότυπο ως παράδειγμα συναδελφικής αλληλεγγύης.
  • Η σύζυγος είδε το βίντεο, κατέφθασε έξαλλη στον χώρο εργασίας και προκλήθηκε έντονος καυγάς.
  • Το περιστατικό έγινε viral και συζητήθηκε ευρέως σε αραβικά μέσα ενημέρωσης.
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Άνω κάτω έγινε ένας εργασιακός χώρος, από μία μαινόμενη σύζυγο που ζητούσε εξηγήσεις...

Ένας παντρεμένος άντρας, κέρδισε ένα ακριβό σετ μακιγιάζ σε μία κλήρωση που διοργάνωσε η εταιρία όπου δούλευε, σε κάποια αραβική χώρα, που δεν κατονομάζεται.

Αντί λοιπόν να πάρει το δώρο και να το χαρίσει στη σύζυγό του, όπως θα πίστευε κάποιος, εκείνος σε μία αιφνιδιαστική κίνηση το έδωσε σε μία συνάδελφό του, ενώπιον όλων των συναδέλφων του.

Η εταιρία, απαθανάτισε και ανέβασε με περηφάνεια το στιγμιότυπο, στο πλαίσιο της συναδελφικής αλληλεγγύης, αλλά η σύζυγος δεν το είδε με ψυχραιμία.

Κατέφθασε έξαλλη στον χώρο ζητώντας εξηγήσεις από τον σύζυγό της. Τα πνεύματα στη συνέχεια άναψαν και τα όρια ξεπεράστηκαν.

To βίντεο του καυγά έγινε γρήγορα viral ...ενώ ήταν τόσος ο αντίκτυπος που αποτέλεσε και αντικείμενο συζήτησης σε αραβικά δίκτυα...

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