Ο επικεφαλής της φυλακής του Τενεσί παραιτείται μετά την αποτυχημένη εκτέλεση της Κρίστα Πάικ

Snapshot Ο Φρανκ Στράντα υπέβαλε παραίτηση από τη θέση του επικεφαλής της σωφρονιστικής διοίκησης του Τενεσί μετά την αποτυχημένη εκτέλεση της Κρίστα Πάικ.

Η Κρίστα Πάικ επέζησε μετά τη χορήγηση δύο δόσεων θανατηφόρου φαρμάκου και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο κυβερνήτης Μπιλ Λι διέταξε ανεξάρτητη έρευνα για τα αίτια της αποτυχίας της εκτέλεσης και ανέστειλε τις προγραμματισμένες εκτελέσεις στο Τενεσί για το 2026.

Η αποτυχημένη εκτέλεση οδήγησε στην αναστολή των εκτελέσεων και αποτελεί τη δεύτερη αποτυχημένη προσπάθεια στο Τενεσί φέτος.

Ο Στράντα δήλωσε ότι η σωφρονιστική διοίκηση ακολούθησε το πρωτόκολλο, αλλά παραιτήθηκε προς όφελος της Πολιτείας κατά τη διάρκεια της έρευνας. Snapshot powered by AI

Ο επικεφαλής της φυλακής του Τενεσί, Φρανκ Στράντα, υπέβαλε την παραίτησή του λίγες ημέρες μετά την αποτυχημένη εκτέλεση της θανατοποινίτισσας Κρίστα Πάικ, η οποία επέζησε από τη χορήγηση δύο δόσεων του θανατηφόρου φαρμάκου.

Την παραίτηση του επικεφαλής του Tennessee Department of Correction ανακοίνωσε το Σάββατο ο κυβερνήτης της Πολιτείας, Μπιλ Λι, διευκρινίζοντας ότι ο Στράντα θα αποχωρήσει από τη θέση του εντός του Οκτωβρίου. Η ανακοίνωση ήρθε ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ανεξάρτητη έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες απέτυχε η εκτέλεση της 50χρονης Πάικ.

Η εκτέλεση είχε προγραμματιστεί για την περασμένη Τετάρτη στη φυλακή Riverbend Maximum Security Institution, στο Νάσβιλ. Η Πάικ υποβλήθηκε σε διαδικασία θανατηφόρας ένεσης, όμως, παρά τη χορήγηση δύο δόσεων πεντοβαρβιτάλης, δεν κατέληξε. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου, σύμφωνα με τους δικηγόρους της, παρέμενε αναίσθητη και διασωληνωμένη, ενώ νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι συνήγοροί της υποστηρίζουν ότι προβλήματα με τις ενδοφλέβιες γραμμές ενδέχεται να είχαν ως αποτέλεσμα το φάρμακο να μην εισέλθει κανονικά στην κυκλοφορία του αίματος. Οι ίδιοι έχουν ζητήσει τη διατήρηση όλων των στοιχείων που σχετίζονται με τη διαδικασία, ενώ η Πολιτεία έχει ξεκινήσει ανεξάρτητη διερεύνηση για να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη.

Η καταδίκη σε θάνατο

Η Κρίστα Πάικ επρόκειτο να γίνει η πρώτη γυναίκα που θα εκτελούνταν στο Τενεσί εδώ και περισσότερα από 200 χρόνια. Είχε καταδικαστεί σε θάνατο για τη δολοφονία της 19χρονης Κόλιν Σλέμερ το 1995, όταν η Πάικ ήταν 18 ετών.

Μετά την αποτυχημένη διαδικασία, ο κυβερνήτης Μπιλ Λι διέταξε ανεξάρτητη έρευνα, ενώ ανέστειλε τις προγραμματισμένες εκτελέσεις στην Πολιτεία για το υπόλοιπο του 2026. Η υπόθεση αποτελεί τη δεύτερη αποτυχημένη προσπάθεια εκτέλεσης στο Τενεσί μέσα στη φετινή χρονιά.

Ο Φρανκ Στράντα, από την πλευρά του, δήλωσε ότι εξακολουθεί να πιστεύει πως οι υπηρεσίες της σωφρονιστικής διοίκησης ακολούθησαν το προβλεπόμενο πρωτόκολλο, ωστόσο έκρινε ότι η αποχώρησή του είναι προς το συμφέρον της Πολιτείας όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η ανεξάρτητη έρευνα.

Ο κυβερνήτης Μπιλ Λι ευχαρίστησε τον Στράντα για τη θητεία του, σημειώνοντας ότι έθεσε, όπως είπε, τα συμφέροντα των κατοίκων του Τενεσί σε προτεραιότητα «σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία».

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