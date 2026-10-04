Τραμπ για Ιράν: «Έχει αποδεκατιστεί» – «Ή με τον εύκολο ή με τον δύσκολο τρόπο»

Σε νέα αυστηρή προειδοποίηση προς το Ιράν προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι η χώρα έχει «αποδεκατιστεί» και ότι ο ίδιος θα λάβει την απόφαση για το πώς θα κινηθούν στη συνέχεια οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η Τεχεράνη έχει πλέον «σχεδόν εγκαταλείψει οποιαδήποτε σχέδια για την απόκτηση πυρηνικού όπλου».

«Έχουμε μια απόφαση που θα πάρω σχετικά με το Ιράν. Το Ιράν έχει αποδεκατιστεί, οπότε το μόνο ερώτημα είναι αν θα γίνει με τον εύκολο ή με τον δύσκολο τρόπο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μία περίοδο κατά την οποία η ένταση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης παραμένει υψηλή, παρά τις διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας. Ο Τραμπ είχε απορρίψει την τελευταία πρόταση του Ιράν, κρίνοντάς την ανεπαρκή, ενώ έχει επανειλημμένα αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψης των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων εάν δεν υπάρξει συμφωνία.

Η κυβέρνηση Τραμπ επιμένει ότι βασικός της στόχος παραμένει να εμποδίσει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη έχει προειδοποιήσει ότι θα απαντήσει ακόμη πιο σκληρά σε περίπτωση νέας μεγάλης αμερικανικής επίθεσης.