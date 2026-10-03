Εορτολόγιο 4 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

Snapshot Η Ορθόδοξη Εκσία τιμά τηνήμη του Αγ Ιεροθέου, Επισκόπου Αθηνών, την Κυριακή 4 Οκτωβρίου.

Ο Άγιος Ιερόθεος θεωρείται ένας από τους πρώτους επισκόπους της Αθήνας και σημαντική μορφή των πρώτων χρόνων διάδοσης του Χριστιανισμού στην Ελλάδα.

Στο εορτολόγιο της ημέρας περιλαμβάνονται επίσης η Αγία μάρτυς Δομνίνη με τις θυγατέρες της, ο Όσιος Ιωάννης ο Λαμπαδιστής, ο Άγιος Πέτρος ο Ιερομάρτυρας, ο Άγιος Αύδακτος, η Καλλισθένη και ο Όσιος Αμμούν ο Αιγύπτιος.

Η εορτή συμπίπτει με την Κυριακή ΙΗ΄, Β΄ Λουκά, και στα αναγνώσματα περιλαμβάνεται απόσπασμα από τη Β΄ προς Κορινθίους επιστολή. Snapshot powered by AI

Τη μνήμη του Αγίου Ιεροθέου, Επισκόπου Αθηνών, τιμά αύριο, Κυριακή 4 Οκτωβρίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία.

Παράλληλα, το εορτολόγιο της ημέρας περιλαμβάνει ακόμη την Αγία μάρτυρα Δομνίνη και τις θυγατέρες της Βερνίκη και Προσδόκη, τον Όσιο Ιωάννη τον Λαμπαδιστή, τον Άγιο Πέτρο τον Ιερομάρτυρα, τον Άγιο Αύδακτο και την Καλλισθένη, καθώς και τον Όσιο Αμμούν τον Αιγύπτιο.

Ποιος ήταν ο Άγιος Ιερόθεος

Ο Άγιος Ιερόθεος συνδέεται στενά με την πρώτη χριστιανική κοινότητα της Αθήνας και, σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, υπήρξε ένας από τους πρώτους επισκόπους της πόλης. Η μνήμη του τιμάται ιδιαίτερα στην Αθήνα, καθώς θεωρείται μορφή των πρώτων χρόνων διάδοσης του Χριστιανισμού στον ελλαδικό χώρο.

Η εορτή του συμπίπτει φέτος με την Κυριακή ΙΗ΄, Β΄ Λουκά, ενώ στα αναγνώσματα της ημέρας περιλαμβάνεται απόσπασμα από τη Β΄ προς Κορινθίους επιστολή.

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