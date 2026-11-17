Snapshot Ο Τάσος Ποτσέπης συνελήφθη μετά από επεισόδιο με αστυνομικούς σε strip club στο Χαϊδάρι, όπου φέρεται να τους εξύβρισε, απείλησε και αντιστάθηκε κατά τη σύλληψη.

Το περιστατικό ξεκίνησε όταν οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο στο νυχτερινό κατάστημα και ο Ποτσέπης αρνήθηκε να τους ακολουθήσει, προκαλώντας ένταση.

Κατά την προσπάθεια ακινητοποίησής του, ο Ποτσέπης φέρεται να απείλησε ξανά και να απώθησε βίαια αστυνομικό πριν συλληφθεί.

Στο αστυνομικό τμήμα εμφανίστηκαν ο επιχειρηματίας Ριχάρδος και ο αδελφός του Ποτσέπη, εν ενεργεία αστυνομικός, οι οποίοι εξέφρασαν λύπη για τη συμπεριφορά του Τάσου χωρίς να εμπλέκονται στα αδικήματα.

Σε βάρος του Τάσου Ποτσέπη σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, απειλή και εξύβριση. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη του Τάσου Ποτσέπη, ο οποίος έγινε ευρύτερα γνωστός στο κοινό με το σύνθημα «Αγάπη Μόνο», προχώρησαν τα ξημερώματα της Τρίτης αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών, έπειτα από επεισόδιο που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ελέγχου σε strip club στο Χαϊδάρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τάσος Ποτσέπης φέρεται να εξύβρισε και να απείλησε αστυνομικούς, ενώ φέρεται να αντιστάθηκε όταν εκείνοι επιχείρησαν να τον ακινητοποιήσουν.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στη 01:30, όταν κλιμάκιο του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών πραγματοποίησε έλεγχο σε νυχτερινό κατάστημα επί της λεωφόρου Αθηνών. Κατά την είσοδό τους στον χώρο, οι αστυνομικοί εντόπισαν σε τραπέζι τον Τάσο Ποτσέπη, τον επιχειρηματία Ριχάρδο και τον αδελφό του πρώτου, Κωνσταντίνο Ποτσέπη, ο οποίος υπηρετεί στην Ελληνική Αστυνομία.

Οι απειλές και η αντίσταση κατά τη σύλληψη

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, η ένταση ξεκίνησε όταν ο Τάσος Ποτσέπης αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών και φέρεται να απευθύνθηκε σε εκείνους με προσβλητικούς χαρακτηρισμούς. Οι αστυνομικοί τού γνωστοποίησαν την ιδιότητά τους και τον ενημέρωσαν ότι επρόκειτο να υποβληθεί σε έλεγχο.

Όταν του ζήτησαν να τους ακολουθήσει έξω από το κατάστημα, εκείνος φέρεται να αρνήθηκε, απαντώντας: «Αν μπορείς, βγάλε με».

Η ένταση, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, συνεχίστηκε, με τον Ποτσέπη να φέρεται ότι απείλησε έναν από τους αστυνομικούς λέγοντάς του: «Φύγε μην φας κάνα χαστούκι».

Στη συνέχεια, φέρεται να έκανε απότομη κίνηση προς το μέρος του αστυνομικού, με αποτέλεσμα να επέμβουν και τα υπόλοιπα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. Οι αστυνομικοί επιχείρησαν να τον ακινητοποιήσουν και να τον απομακρύνουν από το κατάστημα, ωστόσο εκείνος φέρεται να προέβαλε αντίσταση, προσπαθώντας να ξεφύγει από τη λαβή τους.

Κατά την έξοδό τους από το νυχτερινό κέντρο, ο Τάσος Ποτσέπης φέρεται να απείλησε εκ νέου αστυνομικό και να τον απώθησε βίαια.

Τελικά, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον μεταφέρουν στο Αστυνομικό Τμήμα Χαϊδαρίου, όπου και συνελήφθη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, απειλή και εξύβριση.

Η παρουσία του Ριχάρδου και του αδελφού του στο Αστυνομικό Τμήμα

Λίγη ώρα μετά τη μεταφορά του Τάσου Ποτσέπη στο αστυνομικό τμήμα, εμφανίστηκαν εκεί ο επιχειρηματίας Ριχάρδος και ο Κωνσταντίνος Ποτσέπης, αδελφός του συλληφθέντος και εν ενεργεία αστυνομικός.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο άνδρες εξέφρασαν προφορικά τη λύπη τους για τη συμπεριφορά του Τάσου Ποτσέπη απέναντι στους αστυνομικούς και στη συνέχεια αποχώρησαν.

Δεν προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία ότι οι δύο άνδρες εμπλέκονται στα αδικήματα που αποδίδονται στον συλληφθέντα.