Snapshot Στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη ανιχνεύθηκαν εννέα ουσίες, με την προποφόλη να θεωρείται η βασική αιτία θανάτου.

Η προποφόλη, ένα ισχυρό ενδοφλέβιο αναισθητικό, μπορεί να προκαλέσει άπνοια και καρδιακή ανακοπή χωρίς άμεση ιατρική υποστήριξη.

Η έρευνα εξετάζει τις συνθήκες χορήγησης της προποφόλης και την αντιμετώπιση αναπνευστικής επιπλοκής στο ιδιωτικό ιατρείο του Κολωνακίου.

Οι Αρχές διερευνούν αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενοι κανόνες και αν το ιατρικό προσωπικό είχε την απαιτούμενη εκπαίδευση και υποδομές.

Η έρευνα παραμένει ανοιχτή, με αναμονή των ιστοπαθολογικών αποτελεσμάτων και της δικαστικής αξιολόγησης των ευθυνών. Snapshot powered by AI

Νέα στοιχεία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης έρχονται στο φως, καθώς ολοκληρώθηκε η τοξικολογική διερεύνηση που πραγματοποιήθηκε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Όπως σας είχε ενημερώσει το Newsbomb αποκλειστικά εδώ και αρκετές ημέρες με ρεπορτάζ του, στον οργανισμό του τραγουδιστή ανιχνεύθηκαν συνολικά εννέα ουσίες, με την προποφόλη, ένα ισχυρό ενδοφλέβιο αναισθητικό, να αναδεικνύεται ως ο βασικός παράγοντας που φέρεται να οδήγησε στον θάνατό του.

Το πολυσέλιδο πόρισμα, που εκτείνεται σε περίπου 30 σελίδες, αναμένεται να διαβιβαστεί σήμερα, Τρίτη 17 Νοεμβρίου, στις αρμόδιες ιατροδικαστικές υπηρεσίες, προκειμένου να αξιολογηθεί και να ενταχθεί στα στοιχεία της δικαστικής έρευνας.

Περισσότερο από δύο μήνες μετά τον θάνατο του δημοφιλούς καλλιτέχνη, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις Αρχές να αναζητούν απαντήσεις όχι μόνο για τις ουσίες που χορηγήθηκαν, αλλά και για τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι ιατρικές πράξεις στο ιδιωτικό ιατρείο του Κολωνακίου.

Η προποφόλη και ο συνδυασμός των εννέα ουσιών

Οι τοξικολογικές εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του ΑΠΘ, όπου οι επιστήμονες προχώρησαν σε διαδοχικές αναλύσεις των βιολογικών δειγμάτων που είχαν ληφθεί από τη σορό του τραγουδιστή.

Στόχος ήταν να προσδιοριστεί με ακρίβεια ποιες ουσίες υπήρχαν στον οργανισμό του, σε ποιες συγκεντρώσεις και κατά πόσο η συνδυαστική δράση τους θα μπορούσε να εξηγήσει τη μοιραία κατάληξη.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η προποφόλη φαίνεται να είχε καθοριστική συμμετοχή στον μηχανισμό θανάτου, ενώ άλλες οκτώ ουσίες ενδέχεται να ενίσχυσαν την κατασταλτική της δράση.

Η παρουσία πολλαπλών φαρμακευτικών ουσιών αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ορισμένοι συνδυασμοί μπορούν να επιβαρύνουν την αναπνευστική και καρδιαγγειακή λειτουργία, ανάλογα με τις ποσότητες και τις συνθήκες χορήγησης.

Η ακριβής επίδραση της καθεμιάς αποτελεί αντικείμενο της επιστημονικής αξιολόγησης, η οποία θα συνεκτιμηθεί με τα υπόλοιπα στοιχεία της υπόθεσης.

Πώς η προποφόλη μπορεί να προκαλέσει άπνοια και καρδιακή ανακοπή

Στον ρόλο της προποφόλης αναφέρθηκε ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης, μιλώντας στο ΕΡΤnews, επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη ουσία είχε βρεθεί από την πρώτη στιγμή στο επίκεντρο της διερεύνησης.

Όπως εξήγησε, πρόκειται για φάρμακο που χρησιμοποιείται για την πρόκληση γενικής αναισθησίας και καταστολής, με ιδιαίτερα ισχυρή και ταχεία δράση.

Η χορήγησή του απαιτεί εξειδικευμένη γνώση, προσεκτική ρύθμιση της δοσολογίας και συνεχή παρακολούθηση του ασθενούς, καθώς μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές.

Μία από τις σημαντικότερες είναι η άπνοια, δηλαδή η διακοπή της αναπνοής, η οποία, εφόσον δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως, μπορεί να οδηγήσει σε έλλειψη οξυγόνου και τελικά σε καρδιακή ανακοπή.

Ο ιατροδικαστής επισήμανε ότι οι υπόλοιπες ουσίες που εντοπίστηκαν ενδέχεται να είχαν επιβαρυντική δράση, ενισχύοντας τις επιπτώσεις του αναισθητικού στον οργανισμό του τραγουδιστή.

Τα κρίσιμα λεπτά μετά τη χορήγηση της αναισθησίας

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να παρουσίασε αναπνευστική επιπλοκή κατά τη διάρκεια της ιατρικής διαδικασίας στο Κολωνάκι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες για το περιεχόμενο του πορίσματος, ο τραγουδιστής εμφάνισε επεισόδιο άπνοιας μετά τη χορήγηση προποφόλης, ενώ υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση.

Ένα από τα σημαντικότερα ερωτήματα που καλείται να απαντήσει η έρευνα είναι κατά πόσο υπήρχε δυνατότητα άμεσης αναπνευστικής υποστήριξης και εάν η αντιμετώπιση της επιπλοκής έγινε σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ιατρικές διαδικασίες.

Ο Δημήτρης Γαλεντέρης υπογράμμισε ότι η στάση του ιατρικού προσωπικού απέναντι σε ένα επεισόδιο άπνοιας αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για την αξιολόγηση της υπόθεσης.

Η παρουσία κατάλληλου εξοπλισμού, η συνεχής παρακολούθηση των ζωτικών λειτουργιών και η δυνατότητα άμεσης παρέμβασης είναι καθοριστικής σημασίας όταν χρησιμοποιούνται ισχυρά αναισθητικά.

Εξετάζεται, επομένως, εάν η επιπλοκή αναγνωρίστηκε εγκαίρως και ποιες ενέργειες πραγματοποιήθηκαν για την αντιμετώπισή της.

Στο μικροσκόπιο οι ιατρικές πράξεις στο ιδιωτικό ιατρείο

Πέρα από τα αποτελέσματα των εξετάσεων, οι αρμόδιες αρχές καλούνται να διερευνήσουν και τις συνθήκες λειτουργίας του ιατρείου όπου ο τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή.

Ο Δημήτρης Γαλεντέρης αναφέρθηκε στην ανάγκη να πραγματοποιούνται επεμβατικές ιατρικές διαδικασίες σε χώρους που διαθέτουν την απαιτούμενη υποδομή και εξειδικευμένο προσωπικό.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη χορήγηση προποφόλης, επισημαίνοντας ότι δεν πρόκειται για ένα συνηθισμένο φαρμακευτικό σκεύασμα, αλλά για αναισθητικό που απαιτεί συγκεκριμένες συνθήκες ασφάλειας.

Στο πλαίσιο αυτό, εξέφρασε την εκτίμηση ότι διαδικασίες όπως η πλασμαφαίρεση, αλλά και η υδροθεραπεία του εντέρου, πρέπει να πραγματοποιούνται σε κατάλληλα οργανωμένους χώρους, με βάση τις απαιτήσεις της κάθε πράξης.

Η έρευνα εξετάζει εάν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενοι κανόνες, ποιοι επαγγελματίες υγείας συμμετείχαν στις διαδικασίες και εάν διέθεταν την αναγκαία εκπαίδευση και εξειδίκευση.

Αναμένονται τα ιστοπαθολογικά αποτελέσματα – Ανοιχτή η έρευνα

Παρά την ολοκλήρωση των τοξικολογικών αναλύσεων, η ιατροδικαστική διερεύνηση δεν έχει φτάσει ακόμη στο τέλος της.

Οι αρμόδιες αρχές αναμένουν και τα ιστοπαθολογικά αποτελέσματα, τα οποία θα συμπληρώσουν την εικόνα για την κατάσταση του οργανισμού του τραγουδιστή και ενδέχεται να προσφέρουν πρόσθετες πληροφορίες για τις συνθήκες θανάτου.

Ο Δημήτρης Γαλεντέρης εκτίμησε ότι, αν και αντίστοιχες διαδικασίες μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες, η σοβαρότητα της υπόθεσης ενδέχεται να οδηγήσει σε επίσπευση των εξετάσεων.

Δεν απέκλεισε μάλιστα να υπάρξουν απαντήσεις ακόμη και μέσα στον επόμενο μήνα, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί με βεβαιότητα ο χρόνος ολοκλήρωσης.

Την ίδια στιγμή, αναμένονται και οι τοποθετήσεις των δύο προφυλακισμένων γιατρών, καθώς η δικαστική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και πρόκειται να αξιολογηθούν όλα τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία.

Οι εμπλεκόμενοι διατηρούν το τεκμήριο της αθωότητας, ενώ η απόδοση τυχόν ποινικών ευθυνών αποτελεί αρμοδιότητα της Δικαιοσύνης.

Τα ερωτήματα που καλείται να απαντήσει η Δικαιοσύνη

Η ολοκλήρωση του τοξικολογικού πορίσματος αποτελεί σημαντικό βήμα για την αποσαφήνιση των συνθηκών θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ωστόσο, η διαπίστωση της παρουσίας συγκεκριμένων ουσιών στον οργανισμό του δεν αρκεί από μόνη της για να φωτίσει κάθε πτυχή της υπόθεσης.

Οι συγκεντρώσεις των φαρμάκων, ο τρόπος χορήγησής τους, οι πιθανές αλληλεπιδράσεις, η εμφάνιση του επεισοδίου άπνοιας και οι ενέργειες που ακολούθησαν αποτελούν κρίσιμα στοιχεία για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.

Ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης, ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, υπογράμμισε τη σημασία της τήρησης των ορίων της κάθε ιατρικής ειδικότητας, σημειώνοντας ότι κάθε επαγγελματίας υγείας οφείλει να ενεργεί σύμφωνα με τις γνώσεις και την εκπαίδευσή του.

Το ερώτημα που παραμένει είναι εάν ο θάνατος του τραγουδιστή συνδέεται με λανθασμένους χειρισμούς ή παραλείψεις και, κυρίως, εάν η μοιραία κατάληξη θα μπορούσε να είχε αποτραπεί.

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