Κατερίνα Λιόλιου: Αποκάλυψε τα τελευταία λόγια του Γιώργου Μαζωνάκη που «κρατά σαν φυλαχτό»

Η τραγουδίστρια αποκάλυψε τι της είχε ψιθυρίσει στο αυτί ο Γιώργος Μαζωνάκης σε μια συνάντησή τους στο καμαρίνι της

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Κατερίνα Λιόλιου: Αποκάλυψε τα τελευταία λόγια του Γιώργου Μαζωνάκη που «κρατά σαν φυλαχτό»
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  • Ο Γιώργος Μαζωνάκης επισκέφθηκε την Κατερίνα Λιόλιου στο καμαρίνι της το καλοκαίρι του 2026 και της είπε να μην αλλάξει ποτέ τον εαυτό της.
  • Η συμβουλή του Μαζωνάκη «Μην αλλάξεις για κανέναν. Είναι παγίδα. Να είσαι ο εαυτός σου» παραμένει σημαντική για την τραγουδίστρια.
  • Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη δύο μήνες μετά έδωσε επιπλέον συναισθηματικό βάρος σε εκείνη τη συνάντηση.
  • Η Κατερίνα Λιόλιου δεν θεωρεί ότι έχει καταλήξει πλήρως στην καλλιτεχνική της ταυτότητα και προτιμά να εξελίσσεται συνεχώς.
  • Το τραγούδι «Άντρας Εγώ» από τον νέο της δίσκο «2100» αντικατοπτρίζει την παρούσα φάση της καλλιτεχνικής της έκφρασης.
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Μια ιδιαίτερη στιγμή από τη συνάντησή της με τον Γιώργο Μαζωνάκη, λίγους μήνες πριν από τον θάνατό του, θυμήθηκε η Κατερίνα Λιόλιου, αποκαλύπτοντας τα λόγια που της είχε ψιθυρίσει στο αυτί και τα οποία εξακολουθούν να τη συνοδεύουν. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης είχε επισκεφθεί την τραγουδίστρια στο καμαρίνι της το περασμένο καλοκαίρι και της είχε δώσει μια συμβουλή που, όπως παραδέχεται, δεν έχει ξεχάσει.

Σε συνέντευξή της στο ΒΗΜΑgazino, η Κατερίνα Λιόλιου μίλησε για τη σχέση που είχε αναπτύξει με τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος τα τελευταία χρόνια διατηρούσε επαφές μαζί της και επισκεπτόταν τα νυχτερινά προγράμματά της.

Η συμβουλή του Μαζωνάκη

Όπως περιέγραψε, τον Ιούλιο του 2026 ο Γιώργος Μαζωνάκης βρέθηκε στο καμαρίνι της. Οι δυο τους τραγουδούσαν μαζί, όταν εκείνος θέλησε να της πει κάτι που έμεινε βαθιά χαραγμένο στη μνήμη της.

«Τον περασμένο Ιούλιο με επισκέφθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης στο καμαρίνι. Τραγουδούσαμε μαζί στον καναπέ και κάποια στιγμή έσκυψε και μου είπε στο αφτί: “Μην αλλάξεις για κανέναν. Είναι παγίδα. Να είσαι ο εαυτός σου”. Από τότε δεν σταμάτησα να το σκέφτομαι. Κρατάω σαν φυλαχτό τα λόγια του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δύο μήνες αργότερα, ο θάνατος του 54χρονου καλλιτέχνη ήρθε να δώσει ακόμη μεγαλύτερη συναισθηματική βαρύτητα σε εκείνη τη συνάντηση και στα λόγια που της είχε εμπιστευτεί.

https://www.instagram.com/p/DfP0s1aCE0l/

«Δεν έχω καταλήξει εκατό τοις εκατό στην καλλιτεχνική μου ταυτότητα»

Στην ίδια συνέντευξη στο ΒΗΜΑgazino, η Κατερίνα Λιόλιου μίλησε και για τη διαμόρφωση της καλλιτεχνικής της ταυτότητας, εξηγώντας πως δεν αισθάνεται ότι έχει φτάσει ακόμη σε ένα οριστικό αποτέλεσμα, ούτε επιθυμεί κάτι τέτοιο.

«Δεν θεωρώ ότι έχω καταλήξει εκατό τοις εκατό στην καλλιτεχνική μου ταυτότητα και δεν θα το ήθελα, γιατί τότε θα τελείωνε ο κόσμος για εμένα», είπε, τονίζοντας πως μέσα από το λαϊκό τραγούδι βρίσκει τον τρόπο να εκφράζει και τη ροκ πλευρά της.

Παράλληλα, αποκάλυψε πως το τραγούδι «Άντρας Εγώ», από τον νέο της δίσκο με τίτλο «2100», είναι εκείνο που λειτουργεί ως καθρέφτης του εαυτού της αυτή την περίοδο. Ο δίσκος κυκλοφορεί από την Panik Platinum στις ψηφιακές πλατφόρμες, αλλά και σε φυσική μορφή, σε κασέτα και CD.

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